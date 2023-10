PITANJE DANA Slušate li turbofolk?

Aleksandra Prijović. Ako netko nije čuo to ime do sada, teško da mu je zadnjih dana promakla informacija da je u rekordnom roku turbofolk zvijezda iz Srbije napunila tri zagrebačke Arene te da grabi prema četvrtoj. Ovakvom uspjehu nije se nadala ni sama pjevačica. "Osjećam se odlično, nevjerojatno, sretno, ispunjeno. Nadam se da me netko neće probuditi i reći da je ovo sve bio samo, jer ovo je i više nego što sam ikada mogla sanjati", rekla je za Extra FM.

Napunjene tri Arene komentirali su i mnogi poznati pa je tako bivša atletičarka Ivana Brkljačić rekla je da su nam istovremeno, iako smo sportska nacija, tribine za sportske događaje prazne.

Prije Prijović, rekord je držao Dino Merlin s četiri napunjene zagrebačke Arene. Nad tim 'šundom', 'kuruzom' ili trashom, kako se o turbofolku često govori, mnogi se zgražaju, a nerijetki su i pozivi na zabranu takvih koncerata. Proljetos je izbio skandal kada je pulski gradonačelnik zabranio koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića Kebe, Ane Bekute i Zorane Mićanović.

Unatoč pogrdnim imenima, podsmjehu i zabranama, činjenica je da Hrvati vole istočnjački melos, a tome svjedoče koncertne dvorane i klubovi koje inače diljem Hrvatske redovito pune pjevači tog žanra.

Evo što o fenomenu turbofolka u Hrvatskoj svojedobno za Express.hr rekao Aleksej Gotthardi Pavlovsky, autor knjige "Narodnjaci i turbofolk u Hrvatskoj – zašto ih (ne) volimo?": "Iskreno, najviše me je iznenadila dugogodišnja i naširoko prisutna popularnost te glazbe u Hrvatskoj, još tamo od 1960-ih, a da ja o tome pojma nisam imao. No, kao što sam napisao u knjizi - jedino što je ovdje čudno, samo je naše čuđenje. Zbog čega se čudimo popularnosti te glazbe u Hrvatskoj, kad je ona posve logična? Pa, na čitavom ćete svijetu naći nekakve oblike ‘trasha’, tj. komercijalne glazbe, koja je vrlo šablonizirana i, pritom, nimalo kontemplativna, već, dapače, vrlo ’prizemljena’i, upravo zbog toga, i vrlo popularna. Zbog čega bi Hrvatice i Hrvati na ovome svijetu bili iznimka? Zašto bi drugima bilo bolje neg’ nama, zar ne? Ili - nama bolje neg’ drugima?".