Tko je Aleksandra Prijović? Srpska pjevačica živjela je u Hrvatskoj, a u braku je sa sinom teniske legende

28, September, 2023, Belgrade -Aleksandra Prijovic started her regional tour "From East to West" with the first of three concerts in Belgrade's Stark Arena. Aleksandra Prijovic. 28, septembar, 2023, Beograd - Aleksandra Prijovic je prvim od tri koncerta u beogradskoj Stark Areni zapocela svoju regionalnu turneju "Od istoka do zapada". Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

