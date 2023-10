Glumac Siniša Ružić komentirao koncerte Aleksandre Prijović u Zagrebu: 'Ona je sada najveći problem'

Koncerti srpske folk zvijezde Aleksandre Prijović ovih su dana top tema u hrvatskim medijima. Pjevačici rodom iz Sombora, 28-godišnjakinji, uspjelo je ono što nije nikome prije nje. Nakon tri rasprodane Arene Zagreb u prodaju su puštene ulaznice i za njezin četvrti koncert, a na tu vijest osvrnuo se i zagrebački glumac Siniša Ružić. On je na svojem Facebook profilu podijelio fotografiju Prijović tijekom nastupa i svoje mišljenje o svemu iznio u dužem opisu.

- Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula prodati četiri puta Arenu na Laništu. To je strašno. Žena pjeva, ima složen show, zakupila dvoranu, platit će ju, platit će porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji je žele slušati, i platiti za to kartu. I svatko od njih će popiti bar jedno piće, ili više, prije i poslije, u okolnim kafićima, u Areni. Bit će gostiju i iz drugih zemalja. Hoteli, usluge, taksiji, itd, itd, itd. - napisao je Siniša pa se osvrnuo na ono što on smatra problemima.

- Ne znam što ona pjeva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo zavrtjeti posao koji koristi svima, napuniti četiri puta dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve. Platit će sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i ovisnost na televiziji, i, kako je rekao jedan doktor, '100.000 ljudi noćas ne spava zbog kocke', ni noćas ni svaku noć, zbog kocke, propasti obitelji i dugova. Nisu problem imena kladionica i kockarnica na dresovima prvoligaša i u imenu nogometnih liga. Nisu problem medicinske sestre i doktori koji rade 6-10 noćnih mjesečno za mizeriju. Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i podcijenjeni profesori, učitelji, odgajatelji, pedagozi i svi koji se bave djecom od jaslica nadalje. Nisu problem rasprodana hrvatska trgovačka poduzeća i trgovine strancima. Nisu problem hrvatski poljoprivrednici i stočari koji prazne i zatvaraju štale, i ruše nasade zbog neprijateljske konkurencije uvoznih lobija. Nisu problem strane banke i zločin s kreditima u švicarskom franku - napisao je.

- E da, veliki je problem Dinamov stadion. A projekt Translacijskog centra dječje bolnice Srebrnjak, ma koga to briga, što će nam to. Daj mi stadion u Maksimiru i Poljudu. Da platimo svaku utakmicu 50.000 eura kazne. Tko je*e asistente u nastavi i hospicijske njegovatelje, što će nam oni. Ta glupa bolnica u Blatu, pa kome je to problem? Što će ti bolnica? I još za djecu? - dodao je, a objavu završio rečenicom: 'Aleksandra Prijović je problem.'

Inače, pjevačica je u srijedu najavila i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni te postala temom medija. Radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje ''Od istoka do zapada'', a tada će zapjevati i svoje pjesme ''Ja sam odlično'', ''Legitimno'', ''Testament'', ''Za nas kasno je'' i brojne druge. Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu. Vijest o tri rasprodane zagrebačke Arene zatekla je i samu Aleksandru koja je otkrila kako se trenutačno osjeća.

– Odlično, nevjerojatno, sretno, ispunjeno – živim svoje snove i uživam u svakom trenutku, zahvalna svojoj publici na ljubavi i povjerenju koje mi daje. Nadam se da me netko neće probuditi i reći da je ovo sve bio samo jedan lijepi san, jer ovo je i više nego što sam ikada mogla sanjati. Hvala vam od srca! Doista ću dati sve od sebe da se dobro provedemo, da uživamo, da to svima bude provod za pamćenje – poručila je Prijović za Extra FM.

Dodajmo da je Prijović rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U fokus javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

