Mrak-Taritaš: Vidjet ćemo može li se pokrenuti referendum o reviziji Vatikanskih ugovora

Anka Mrak-Taritaš, predsjednica Građansko-liberalnog saveza, gostovala je u studiju Večernjeg lista.

Neformalna liderica Amsterdamske koalicije govorila je o izborima za EU parlament, reviziji Vatikanskih ugovora, ali i predsjedničkim izborima koji nas čekaju krajem godine...

– U Amsterdamskoj koaliciji okupili smo se ponajprije zbog EU izbora, a potom slijede predsjednički pa parlamentarni izbori. Građani još uvijek EU izbore doživljavaju kao nešto nevažno, no tomu nije tako jer ti zastupnici tamo zalažu se za hrvatske interese. Dobre prognoze su nam velika obaveza - kazala je.

Amsterdamsku koaliciju zasad čini sedam stranaka, no priključit će se još neke stranke.

– Možete se zakopati u rovove i ići sami ili možete oko centra okupiti sve koji tu pripadaju. Očekujemo da nam se pridruže i regionalne stranke koje će biti podrška.

Otkrila je i ciljeve.

– Konačni cilj mora nam biti da maknemo HDZ s vlasti jer smatramo da loše vlada. Moramo pronaći najbolji model kako to ostvariti. To znači da je moguća koalicija i s SDP-om. Nitko ne može sam srušiti HDZ, pa ni SDP. Velika je količina apstinenata i tu postoji prostora za sve koji se žele pridružiti. I zato je dobro što je Dalija Orešković ušla u politiku. Ali u jednom trenutku treba sjesti za stol, zatomiti vlastite ambicije i vidjeti kako ostvariti zajednički cilj.

Tko će biti kandidat Amsterdamske koalicije za predsjedničke izbore?

– Trebali bismo izabrati jednog kandidata koji će se moći suprotstaviti Kolindi Grabar-Kitarović i svi stati iza njega.

Je li Zoran Milanović taj? Ili Dalija Orešković?

– Milanović je jedan od kandidata, no on mora iskazati da to zaista i želi. Mora odlučno kazati da to želi svim srcem i mi bismo ga podržali. Isto tako i Daliju Orešković. Ne možemo mi to reći umjesto nje. Kad bi ona to kazala, mi bismo je podržali.

Komentirala je i inicijativu oporbe o reviziji Vatikanskih ugovora.

– Hrvatska izdvaja šest puta više od prosjeka svih zemalja Europske unije za potrebe Crkve. Na godišnjoj razini ulaže se milijarda kuna, ali u taj iznos nisu uključeni obnova objekata i donacije jedinica lokalnih samouprava. Jedino Mađarska u EU izdvaja više. GLAS je želio da prvo svi razumiju o čemu je riječ, a potom da se o tome raspravlja u Saboru. Ako je o tome mogla raspravljati Italija ili Irska i Španjolska, zašto se o tome ne bi raspravljalo i u Hrvatskoj. Nije isključeno da pokrenemo i referendum o tome.

Tko bi mogao biti kandidat Amsterdamske koalicije za predsjedničke izbore te hoće li GLAS tražiti ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, od čega je iznenada odustao HNS, pogledajte u emisiji.