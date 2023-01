Analitičari: 'Ova afera može biti drugačija i najopasnija za Plenkovića'

Od kako je postao premijer Andrej Plenković i njegova prva, a sada i druga vlada preživjeli su brojne afere. Koliko je za premijera opasna najnovija afera A.P. nastala nakon što je u javnost dospjela konverzacija između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, a koji su dio sadržaja optužnog materijala protiv bivše ministrice EU fondova, a pogotovo transkripti koje je objavio Nacional iz mobitela bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, koji je uhićen u aferi Vjetroelektrane, a iz kojih je vidljiva komunikacija između njega i ljudi iz najbližeg Plenkovićevog kruga razgovarali smo s nekoliko političkih analitičara.

– Zasad se čini da ovdje nema izravne Plenkovićeve krivnje, no obruč se oko njega steže. U reputacijskom smislu ovo mu je ozbiljan udarac. Plenkovićeva pozlata definitivno pada i on se sve teže može prikazivati nekorumpiranim europejcem koji je na čelu stranke koja, eto, ima problema s korupcijom. Sve je jasnije da dobar dio problema leži i u njemu samome i njemu bliskim ljudima. Plenković je dosad čuvao vlastitu reputaciju, odbacujući odgovornost za ponašanje svojih ministara i stranačkih dužnosnika i to mu je donekle prolazilo. Ako određene poruke nisu izvučene iz konteksta i potvrdi se autentičnost ovih razgovora, teško će mu to više prolaziti i u zemlji i u inozemstvu. U jednom će trenutku Plenković morati snositi odgovornost za ponašanje ljudi koje je osobno rukopoložio na određene pozicije - poručio je za Večernji list politički analitičar Mate Mijić.

Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na pitanje može li Vlada preživjeti ovaj "udar" kaže kako HDZ ima većinu u Saboru i ona zasad djeluje poprilično čvrsto. Za izbore su, dodaje, spremni tek rijetki i doima se da se svi nadaju kako se u ovoj godini oni ipak neće održati. Još uvijek se, kaže, nisu konsolidirali koalicijski blokovi niti se zna kako će glavni politički akteri izaći na izbore.

- Plenković se pokazao vrlo žilavim i spretnim u političkom preživljavanju, tako da ga nipošto ne treba otpisivati. Daljnja saznanja o nepotizmu i korupciji u najbližem krugu premijerovih suradnika i medijski pritisak mogu puno toga promijeniti, ali zasad se čini da će Plenkovićeva vlada nastaviti životariti - uvjeren je Mijić koji dodaje kako se stvari mogu promijeniti do parlamentarnih izbora i to na način da oporbi fokus ne bude HDZ su lopovi jer to im, kaže, štetiti neće.

To je "stara priča". Ali ukoliko oporba ili glavni izazivači bud smisleni, kaže Mijić, i budu imali dobar program i dobru komunikaciju i uspud budu isticali i ozbiljni sustavni problem korupcije onda je, kaže, HDZ u problemu.

I politički analitičar Dragan Bagić kaže kako osobno u aferi A.P. ne vidi neki veliki problem za Plenkovića, ali da konverzacija iz poruka koje je objavio Nacional, ukoliko drže vodu odnosno ako se pokaže da tu ima elemenata kaznenog djela, mogu biti veliki problem i za Plenkovića i za Vlade jer se radi o ljudima koji su bili njegov odabir. Što ranije, kaže, najčešće nije bio slučaj.

Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ova afera može biti drugačija i najopasnija za Plenkovića do sada jer pokazuje upravo suprotno od onoga što sam ranije govorio, a to je da svi ljudi koji su do sada bili u aferama u pravilu nisu u tolikoj mjeri bili odabir Andreja Plenkovića ili nisu spadali u njegov najuži krug. Bili su uglavnom iz Karamarkove ere, Gabrijela Žalac je tu rubna. Ovo je jedna nova situacija, ovdje više Plenković ne može kazati da su ti ljudi bili odabir stranke - kaže Bagić.

Pokažu li se poruke autentičnima i da tu doista ima elemenata kaznenog djela onda će Plenković, kaže Bagić, ostati bez svoje "zadnje linije obrane", a to je da on nije korumpiran. Kaže i kako je oporba napravila dobar potez najavivši pokretanje opoziva premijera i da je za to sada i dobra prilika i dobar trenutak iz njihove perspektive. Ali i da u ovom trenutku nitko ne zna ima li premijer Plenković i dalje većinu u Saboru.

- To nitko neće znati dok ne vidimo što će sve u konačnici izići u javnost. Takve stvari se u pravilu puštaju u etapama. Ne bih trčao pred rudo - kaže Bagić.

Da je tema korupcije, iako je izrazito štetna za Hrvatsku, sama po sebi nedovoljna da se obori vlast drži pak politički analitičar Aleksandar Musić. On ne vjeruje da će ove afere koje tresu Vladu dovesti do njenog pada te poručuje kako je za "rušenje vlasti" ipak potrebna kombinacija čimbenika.

Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Trebate imati jaku ekonomsku krizu, znatno jaču od ove koju imamo sada, trebate više jakih korupcijskih afera za koje ne prestaje interes, trebate destabilizaciju granice u vidu, recimo, migracijskog pritiska i trebate u opoziciji jak sinergijski učinak, da se svi udruže u rušenje HDZ-a. A to ništa u ovom trenutku nije slučaj - kaže Musić. Dodaje i kako se treba prisjetiti 2017. godine i afere Agrokor u kojoj se također spominjao sam premijer Plenković pa se svejedno ništa nije dogodilo, ali i činjenice da Vlada i dalje ima većinu u Saboru.

- Mislim da premijer i dalje ima potrebne ruke, a ne treba zaboraviti niti na Socijaldemokrate. Pitanje je hoće li svi glasati za opoziv premijera obzirom da im je u slučaju pada Vlade saborska budućnost vrlo upitna - poručuje Musić.

VIDEO: Plenković: 'Tko je AP, može biti puno opcija. Associated Press, autobusna poduzeća, Anthony Perkins'