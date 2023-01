Politolog Maldini: Milanovićeve izjave su za pokretanje članka 105. Ustava

Kad vidimo da je naš predsjednik jednom dotaknuo dno i da ne može niže, svaki put nas iznenadi time da može, komentirao je u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog politolog Pero Maldini izjave Zorana Milanovića vezane uz rat u Ukrajini, a koja je izazvala zgražanje u javnosti.

Podsjetimo, Milanović je jučer u Petrinji nakon svečanog ispraćaja 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO-ove aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi, održao konferenciju za medije na kojoj je, između ostalog, govorio i o Kosovu. Naime, u izjavi je istaknuo i kako je Kosovo "oteto od Srbije".

- Ovo bi se komotno moglo okarakterizirati kao međunarodni incident, komentirao je Maldini izjave Milanovića.

Maldini je rekao kako su izjave predsjednika otišle izvan granica Hrvatske i našeg političkog prostora. Poručio je također da se osjeća jadno i posramljeno, a ljudi bi se na Kosovu i u Srbiji mogli zabrinuti.

Pokretanje članka 105. Ustava

- Rusi će reagirati kako će reagirati, a i Bosna i Hercegovina. Niz elemenata koje je on uključio, poigravajući se zapravo svojim objesom, s vrlo ozbiljnim elementima hrvatske vanjske politike, rekao je Maldini.

- U ovim trenutku to je ozbiljna kompromitacija vanjske politike Republike Hrvatske i ugleda Republike Hrvatske. Ovo bi bilo zrelo za postupanje po članku 105. Ustava, koji govori o pokretanju odgovornosti predsjednika Republike. Nažalost, mislim da se to neće dogoditi, jer smo nedavno imali priliku glasovanja u Saboru, pa smo vidjeli da se ne može složiti dvotrećinska većina oko jednog pitanja, a koje je trebalo biti zdravorazumsko, kazao je.

Osim toga, politolog se dotaknuo i afere 'softver' i novih detalja koji su procurili u komunikaciji Josipe Rimac i bivše ministrice Gabrijele Žalac. Što se tiče inicijala AP koji su se spominjali u njihovim porukama, a aludiraju na premijera Andreja Plenkovića, Maldini je kazao kako se ovom aferom opet radi velika šteta pravosuđu. Dodao je kako je povjerenje prema institucijama vrlo nisko. Maldini je naglasio kako spominjanje nečijeg imena nije nikakav krimen, posebice u neformalnim razgovorima.

- Ako je u tim razgovorima jedna od akterica toga dopisivanja željela pojačati svoju poziciju, onda se zasigurno povezala s imenom Andreja Plenkovića, odnosno sa željom da njen sugovornik osjeti da ima veću moć, poručio je.

Osim toga, Maldini je istaknuo kako postoje pravosudne istražne institucije koje bi to trebale istražiti. Rekao je da je taj slučaj trenutno u fazi istrage te da optužnica još nije ni sastavljena ni podignuta.

Kompromitiranje optužnice

- Ono što je problematično je kompromitiranje te optužnice prije nego što je ona uopće donesena, kazao je.

Komunikologinja Nikolina Borčić naglasila je da se u ovom, kao i u ostalim slučajevima, vidi da se u hrvatskoj javnoj komunikaciji ne traži sadržaj nego se sve vrti oko dojma, a HDZ je u ovom slučaju u početku koristio tzv. politiku kontrasta.

- Dakle, to je način kada postupate onako kako inače nikada ne postupate. Primjerice, premijer je šutio, a suradnici oko njega su pokušavali dati nekakvo objašnjenje, tko je ili što AP. Vrlo nevjerodostojno i vrlo neučinkovito. I to je na neki način potaknulo jako puno komentara i rasprava po društvenim mrežama, ali i u javnosti. To je to, hrvatska javnost takve priče želi. Onda su političari i oporba jako dobro iskoristili, poručila je Borčić.

- I sva sreća da uvijek ima predsjednika da mu posluži kao platforma za usmjeravanje nekog stava u još neku temu koja još više kreira nekakav show i spektakl u javnosti, zaključila je komunikologinja Borčić.