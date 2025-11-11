Zagrebačka skupština danas je u dnevni red, i to po hitnom postupku, uvrstila prijedlog zaključka koji bi gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću trebao biti podloga za zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni. Konkretno, na prijedlog SDP-a i Možemo, Skupština će, sva je prilika, izrijekom zabraniti korištenje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, pri čemu se u prijedlogu zaključka precizira kako je među tim sloganima i poklič "Za dom spremni".
Kao temelj za donošenje ovakvog zaključka Možemo i SDP u prijedlogu ističu kako se on "zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne rasne i vjerske pripadnosti". A da se zaključak donosi upravo zbog Thompsona nije krio Tomašević, koji je na prozivke oporbe da je pred izbore Thompsonu dopuštao nastupe na gradskim površinama, a sada to ne želi učiniti, uzvratio kako je grad Thompsonu dopustio da pjeva na dočeku rukometaša. A kako tamo nije uzvikivao ZDS, kojim počinje njegova "Bojna Čavoglave", pustili su ga i na Hipodrom, gdje je "bilo korištenja protuustavnog i ustaškog pozdrava", zbog čega sada donose pravila koja će, kaže gradonačelnik, vrijediti za sve izvođače.
Analitičari: Zamislite da Bulj zabrani antifašističke događaje
Analitičari Dragan Bagić i Mate Mijić upozoravaju da je primjena ovakve zabrane problematična i da odluka može stvoriti političke napetosti i imitacije u drugim gradovima
Komentara 61
Ovo što rade Možemo i SDP nije politika, nego dijagnoza, po imenu ideološki sadizam. Slično je organizacijskom sadizmu od kojeg često boluju menadžeri. Radi se o poremećaju iz narcisoidnog spektra koji racionalizira ideologiju kako bi opravdao svoje postupke. U takvim okolnostima osoba teži zabranama, discipliniranju, cenzuri, prijavljivanju, kažnjavanju, zatvaranju i proganjaju svih onih koji mu nisu slijepo poslušni.
Pred iduće izbore Tomek, Korlaet, Dolenec, Benčić i Kekin na koljenima u prvom redu, u domoljubnoj katarzi, pjevaju Bojnu Čavoglave iz svega glasa. Sve za koji glas na izborima više.
"Antifašizam" je floskula. Hrvatska je demokratska država. To automatski isključuje fašizam i svaki drugi totalitarizam. Ali komunisti su se prozvali antifašistima i sad pod krinkom antifašizma šire svoje zlotvorske ideje. Ne ide to tako drugovi. Ako se osuđuje fašizam mora se osuditi i komunizam. Ne može se osuđivati Hrvatske branitelje koji su dali život u obrani Hrvatske zbog simbola pod kojima su branili Hrvatsku, a dopuštati simbole agresora pod parolom slobode govora i umjetnosti. Ne ide to tako.