Analitičari: Zamislite da Bulj zabrani antifašističke događaje

Zagrebačka skupština danas je u dnevni red, i to po hitnom postupku, uvrstila prijedlog zaključka koji bi gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću trebao biti podloga za zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni. Konkretno, na prijedlog SDP-a i Možemo, Skupština će, sva je prilika, izrijekom zabraniti korištenje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, pri čemu se u prijedlogu zaključka precizira kako je među tim sloganima i poklič "Za dom spremni".



Kao temelj za donošenje ovakvog zaključka Možemo i SDP u prijedlogu ističu kako se on "zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne rasne i vjerske pripadnosti". A da se zaključak donosi upravo zbog Thompsona nije krio Tomašević, koji je na prozivke oporbe da je pred izbore Thompsonu dopuštao nastupe na gradskim površinama, a sada to ne želi učiniti, uzvratio kako je grad Thompsonu dopustio da pjeva na dočeku rukometaša. A kako tamo nije uzvikivao ZDS, kojim počinje njegova "Bojna Čavoglave", pustili su ga i na Hipodrom, gdje je "bilo korištenja protuustavnog i ustaškog pozdrava", zbog čega sada donose pravila koja će, kaže gradonačelnik, vrijediti za sve izvođače.