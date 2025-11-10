Naši Portali
NEZAPAMĆEN INTERES

Thompson u par sati rasprodao dodatne koncerte u Osijeku i Zadru, za ovaj datum još ima ulaznica

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 18:42

Nakon što je prva serija koncerata za dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodana u rekordnom roku, povijest se ponovila. Ulaznice za dodatne nastupe u Osijeku i Zadru nestale su u svega nekoliko sati

Euforija koja prati nadolazeću dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona ne jenjava. Nakon što su prvi najavljeni koncerti rasprodani u samo tri sata, organizatori su dodali nove datume kako bi udovoljili ogromnom interesu publike. No, i te su ulaznice planule gotovo trenutno. Kako je objavio pjevačev tim, ulaznice za dodatne koncerte u Osijeku (22. studenog 2025.) i Zadru (13. prosinca 2025.) puštene u prodaju u podne, rasprodane su za manje od šest sati. - Dragi prijatelji, obavještavamo vas kako su ulaznice za dodatne koncerte u Osijeku i Zadru rasprodane u iznimno kratkom roku! Za koncert u Varaždinu je preostalo još jako malo ulaznica te očekujemo da će se i on uskoro rasprodati - stoji u službenoj objavi.

Ovaj nevjerojatan odaziv publike samo je nastavak priče koja je započela s prvotno najavljenim datumima. Podsjetimo, ulaznice za koncerte u osječkoj dvorani Gradski vrt 21. studenog, varaždinskoj Areni 7. prosinca te zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića 12. prosinca nestale su s polica virtualnih i fizičkih trgovina sustava Eventim brzinom munje. Dodatni termin u Varaždinu, zakazan za 8. prosinca 2025., jedini je za koji je još moguće pronaći pokoju ulaznicu, no sudeći prema dosadašnjem tempu prodaje, i on će uskoro nositi oznaku "rasprodano".

Iz Thompsonovog tima nisu krili oduševljenje vjernošću publike koja ih prati godinama, ističući kako je svaki koncert više od samog glazbenog događaja. - Vaša iznimna podrška i vjernost iz koncerta u koncert potvrđuju snagu zajedništva i povezanosti koja nas već godinama spaja. Hvala vam na svakoj poruci, aplauzu i susretu! Vidimo se uskoro, spremni za nove nezaboravne trenutke! - poručili su obožavateljima putem društvenih mreža, zahvalivši na strpljenju i razumijevanju tisućama onih koji su čekali u virtualnim redovima.

Neviđene gužve! Thompson još jednom ruši rekorde, fanovi opet pokazali koliko ga vole
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/14

Dok se Osijek, Zadar i Varaždin pripremaju za dvostruke glazbene spektakle, situacija sa Zagrebom i dalje je neizvjesna. Koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 27. prosinca 2026. godine, također je rasprodan. No, na zahtjev za dodatnim terminom još uvijek se čeka odgovor gradskih vlasti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je izjavio kako drugog koncerta neće biti. Iz pjevačevog tima kratko su poručili: - O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Publika s nestrpljenjem iščekuje rasplet, nadajući se još jednom susretu s omiljenim izvođačem u glavnom gradu.
