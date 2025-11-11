Kekin: Ni ja ni kolege nismo bili na Medakovićevoj izložbi

Tko jest, a tko na kraju nije došao na izložbu Dejana Medakovića u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu? Kako su kazali za Večernji list, Damir Bakić i Ivana Kekin nisu bili među prisutnima, a ističu da događaju nije prisustvovao nitko od njihovih stranačkih i saborskih kolega.

– Došli smo dvadesetak minuta ranije, ja sam čak i dala izjavu za Vida TV, a naša je namjera bila dati podršku srpskoj nacionalnoj manjini nakon incidenta koji se proteklog vikenda dogodio u Splitu. Kad smo, međutim, saznali da je Medaković sudjelovao u stvaranju Memoranduma SANU, odlučili smo da ipak nećemo prisustvovati i svi smo otišli. Time što nismo došli na izložbu dovoljno smo rekli o svom stavu – kazala je saborska i gradska zastupnica Ivana Kekin.

Prema informacijama koje su bile dostupne odmah nakon izložbe, na njoj su bili dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet, zastupnici Kekin, Bakić, Sandra Benčić i Dalija Orešković te pročelnica zagrebačkog Ureda za kulturu Emina Višnjić. – Pročelnica je bila na izložbi. Ja, međutim, imenom i prezimenom tvrdim da nisam, a isto vrijedi i za sve moje kolege – kazao je Bakić. Što se tiče same izložbe i Dejana Medakovića, rekao je da je to slojevit slučaj.

– Nije riječ samo o Medakoviću, već i cijeloj njegovoj obitelji. Apsolutno je kontroverzno njegovo sudjelovanje u pripremi Memoranduma SANU. I upravo smo zato odlučili ne otići na izložbu – kazao je Bakić. Svoj je dolazak na izložbu demantirala i Benčić, iz gradske uprave rekli su isto i za Korlaeta, a potvrdio je to danas na sjednici Gradske skupštine i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

– Naime, neposredno prije same izložbe saznali smo da je Dejan Medaković bio potpisnik, odnosno surađivao je u izradi Memoranduma SANU. To nam je politički neprihvatljivo i zato nitko nije išao – rekao je Tomašević, kojeg je zastupnica Marija Selak Raspudić prozvala oko okolnosti tog događaja. Povod tome je, pak, bilo uvrštavanje po hitnom postupku na dnevni red točke koja poziva gradonačelnika da poduzme mjere kako bi se na koncertima i drugim javnim događajima u gradskim prostorima zabranili elementi fašizma i ustaštva, uključujući i pozdrav "za dom spremni".

Potez je osudila politička oporba, a priopćenjem su se oglasili i iz zagrebačkog ogranka HDZ-a, navodeći da se time ide u zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona 28. prosinca. – Pod izlikom tobožnjeg "uvođenja kriterija" Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova. Podsjetimo, hrvatski sudovi pravomoćno su utvrdili da izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" i njezin uvodni pozdrav "za dom spremni" u tom specifičnom kontekstu nije govor mržnje ni prekršaj, već umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne budnice iz razdoblja Domovinskog rata – stoji u priopćenju.