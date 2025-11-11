Naši Portali
POZDRAV ZDS

Božinović o Tomaševićevoj odluci: 'Mene ovo podsjeća na simbiozu raka samca i moruzgve'

Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
11.11.2025.
u 16:18

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je danas da nije ništa čuo o preslagivanju Vlade. - Nisam ništa čuo o tome, pa čak ni pročitao – odgovorio je na pitanja novinara koji su isto pitanje postavili i Matiji Posavcu, predsjedniku Nezavisne platforme Sjever. - Nikakvih razgovora na tu temu nije bilo, ni službenih, ni neslužbenih, niti se time opterećujemo. Osobno mislim da je parlametarna većina itekako stabilna i da neće doći do preslagivanja parlamentarne većine – kazao je Posavec, čija stranka ima dva zastupnika.

Na pitanje o najnovijoj odluci zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o pozdravu ZDS, Božinović je rekao da je do koncerta na Hipodromu došlo tako da se gradonačelnik dogovorio s Thomsponovim timom. - Tako da mi ovo danas djeluje licemjerno jer što se promijenilo od tada? Jedina nova činenica je da su održani izbori. Očito tada nije imao hrabrosti napraviti neke stvari, barem u kontekstu kako on tumači cijelu tu situaciju. Nakon što je odobrio jedan, pa drugi koncert, donositi ovakve odluke, mene to podsjeća na simbiozu između raka samca i moruzgve – rekao je Božinović.

FOTO Našoj misici stiglo je veliko iznenađenje iz Hrvatske! Toliko se raznježila da ga je odmah podijelila
Zagreb: Ministar Davor Božinović dao je izjavu okupljenim medijima nakon sjednice Vlade
Ključne riječi
Matija Posavec Tomislav Tomašević zds Božinović

Komentara 4

OS
Ostrež
16:31 11.11.2025.

Bi plenki najrađe pupovca i ids a dp izbacil al ne usudi se, zna da bi došlo do frke i izbora posle kojih bi bil prisiljen na koaliciju sa puno puno jačom desnom stranom

Avatar Banana man
Banana man
16:58 11.11.2025.

jel to kapitulacija pred senfom? jel on jači od zakona?

JA
Jatiser
16:36 11.11.2025.

Mialim da je vrojeme da partija napusti brod i da dođu mladi i pošteni ljudi. Ovo više smisla nema. Najneintelihentnijima je valjda safa jasno što ste vi druže Božinoviću

