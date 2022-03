Vojni analitičar: Rusi su platili stravičnu cijenu za osvajanje Hersona

U studiju Večernjeg lista gostovao je Ivica Mandić, ugledni vojni analitičar s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. Analizirao je situaciju oko ruske invazije na Ukrajinu. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Kako ocjenjujete osmi dan ruske invazije

"U fazi smo jednog iscrpljivanja, nema napretka ruskih snaga, barem nekog ozbiljnog. Od operacije koja bi munjevito riješila problem ustoličenja novog vodstva Ukrajine, od toga nema ništa. Apsolutno je to propalo.

Svjedočimo izvrsnoj obrani ukrajinskih snaga i vrlo lošem vođenju operacija ruskih snaga. Tu treba naglasiti, predsjednik Ukrajine izjavio je da ima 9000 mrtvih ruskih vojnika, a predsjednik Ukrajine nije osoba koja se igra s takvim podacima. Očigledno se radi o relativno istinitim podacima. Podrazumijeva da je između 17 i 18 tisuća vojnika, uz ovih mrtvih i ranjeno. Imamo 35 tisuća vojnika koji su izbačeni iz stroja što je velika cijena koju nitko u Moskvi nije očekivao", kaže Mandić.

Što je sa zauzimanjem Hersona?

"Jasno je od početka ovih ratnih operacija da je to nastavak onih iz 2014. godine da će oni učiniti sve da naprave kopneni koridor između odmetnutih pokrajina i Krima. I u tome dijelu uz pobunjenike, znači nekih 40 tisuća vojnika angažirali su još nekih 45 tisuća vojnika i došli su poslije osam dana razaranja grada u situaciju da su ovladali jednim jedinim gradom. On je važan jer je on most, ali su zato stravičnu cijenu platili", kaže Mandić.

"Ono što je još važnije, pokret ruskih trupa prema zapadu podrazumijeva drastično povećanje vojnika koji će ostati za njih ili će se dogoditi da će u vašoj pozadini nastati pobuna u smislu vođenja gerilske operacije od strane ukrajinskih oružanih snaga. Problem onoga što Rusi nisu računali, da biste držali taj prostor dok vodite vojne operacije ne trajno trebate ogromnu silu iza temeljnih vojnih snaga. Taj dio vojnih snaga nije angažiran. Ja sam siguran da Rusi mogu pribaviti ljude, ali pitanje je njihove kvalitete i obučenosti. Ono što smo dosad vidjeli je jedan heterogeni sastav između profesionalnih vojnika i ročnih mladića koji ne znaju uopće zašto su došli, gdje su i kakav je uopće bila njihova priprema za ratne operacije. Očigledno i u tom dijelu nije ništa napravljeno. Problem je i samog jedinstva ali i nečega, motiva, ali i volje oružanih snaga Rusije. Ona je duboko nagrižena", kazao je.

Ponašanje Zelenskog u cijeloj situaciji

"Predsjednik Zelenski postavlja očito vrlo visoke kriterije u vlastitim oružanim snagama i policijskim službama vezano za ponašanje sa zarobljenim ruskim vojnicima. Radi se o jednom imperativu koji je postavljen ne samo da Ukrajina na kraju rata bude vojni pobjednik, nego da bude i moralni pobjednik. S druge strane takvo ponašanje ukrajinskih oružanih snaga je nešto što strašno razara tkivo oružanih snaga Rusije. Na takav način i odnos nisu mogli računati, pa i na ono da stotine i stotine civila stanu ispred oklopnih vozila, što je opasno ali je učinkovito i hrabro. To je nešto nezabilježeno. Dio moralne pobjeda ne zrcali se samo kroz odnos prema zarobljenicima već ponašanjem ljudi na ulici", kaže Mandić.

Mariupolj i njegov pad. Što bi to značilo?

"Unutar njega se nalazi veliki broj ukrajinskih oružanih snaga i vjerojatno taj otpor, kao i u našem Dubrovniku će trajati dugo. Ono što me brine je stradavanje civila. To je nešto nedopustivo, strašno gledati. To nije ništa novo u strategiji", kaže.

UN je objavio da je 227 civila ubijeno... Je li to nešto čega će biti sve više

"Bojim se ja da je ta UN-ova brojka i deset puta veća. Toliko granatiranja, duga je crta bojišnice. Ta stradanja su puno veća. Rat iscrpljivanja su nametnule oružane snage Ukrajine. Natjerat ćemo vas da dugo vodite rat za bilo koji cilj koji želite ostvariti. Ruska federacija ne može više financirati jedan takav rat", kazao je.

Koliko dođe jedan dan rata?

"Mi smo dobili prosudbe točne za prva dva dana, bio je sastanak među oligarsima i predsjednika Putina, ali pazite na Uralu, odveo ih je tamo da ne pobjegnu iz zemlje. Dosta je žestoka svađa bila, napali su ga da je prvi i drugi dan rata, koštao 20 milijardi eura po danu. Kada se gleda samo broj ispaljenih raketa, prvi dan je bilo 200 raketa, računajte da nabava takvih sustava vrlo preciznih na tržištu je pet milijuna eura. Postoji i nešto što dolazi na naplatu, to su mrtvi i ranjeni, gubitak tehnike", kazao je Mandić.

Što prijeti Kijevu

"Ja sam siguran da Kijev neće nikada pasti u ruke Ruske Federacije. On može biti razoren. Tu su gubici ogromni u ljudstvu, tehnici, ljudstvu. Nemate više ruskog vojnika u predgrađu Kijeva. Njihov pokušaj ulazak u grad može se usporediti s Vukovarom, tenkovskim oklopnim mehaniziranim kolonama, naprosto je sulud. S obzirom na to da se Kijev razara topništvo, komunikacije će biti zakrčene", kazao je Mandić.

Drugi krug pregovora

"Nimalo nisam optimističan. Nitko u Ukrajini ne smije dati ama baš ništa osim da se uspostavi ustavnopravni poredak Ukrajine na cijelom teritoriju i sve strane snage da su vani. U ovoj fazi nitko neće pristati za bilo što. Ja ne znam je li to onima u Moskvi jasno. Ukrajina nije militarizirana, nema nuklearno oružje. Ono što se treba naglasiti je to da je 2014. godine Ukrajina bila neutralna zemlja i nikome nije palo na pamet da uđe u NATO, ta priča da će Ukrajina ući u NATO, da je to razlog napada to ne pije vodu. Zašto ste je napali onda, kada ona nije htjela ni ući u NATO i bila je neutralna. To se tražio alibi", dodao je.

"Ukrajina je bila nuklearna sila kod raspada Sovjetskog Saveza ali sav svoj potencijal kompletno je potpisala i predala. To svi znaju", dodao je.

Najava slanja oružja i humanitarne pomoći.

"Siguran sam da je ogromna količina oružanih sustava stigla. To se ne prevozi vlakovima. No što se mora imati na znanju je da je uz poljsku istočnu granicu cijelo vrijeme u zraku AWACS NATO-a, ali i uz granicu Rumunjske. To je dio obrambenog plana NATO-a koji je stavljen na snagu. Znaju oni što se radi. Zapad prati što se dešava", kazao je Mandić.

Dolazak borbenih zrakoplova?

"Ja vjerujem da je došlo do rastavljanja zrakoplova i da se oni kopnenim putem prebacuju u Ukrajinu. Govorimo o nešto više od 60 zrakoplova. Ukrajinske oružane snage imaju educirane pilote za MiG 29. Njima trebaju sad zrakoplovi", kaže Mandić.

Putinova prijetnja nuklearnim oružjem

"Ma koliko netko bio autokrata, a on to jest, jer je predugo na vlasti. On ne živi više u realnom svijetu i da ono što on sebi zamišlja u glavi nema nikakve veze. Primjer toga je i sastanak kada njegov šef tajne službe drhti od straha. Ako ste šef države, a šef tajne službe drhti od straha nešto u toj državi ne valja. Očigledno je jedan dio prvih suradnika poslušnika međutim imamo jednu klasu posebnih, a to su oligarsi koji apsolutno neće dozvoliti da se iracionalnim potezima naruši njihovi gospodarski i svaki drugi interesi, posebno jer su oni ti koji proizvodi najveći dio BDP-a. Apsolutno nema govora da će oni dopustiti takav iracionalni potez", kaže Mandić.

"Ne može niti jedan predsjednik, niti je to tako postavljeno, pritisnuti dugme i lansirate. Postoji lanac između", kazao je.

"Nisu ruske snage stavljene u neki stupanj, mislim da je to bila verbalna prijetnja i da je to bio jedan blef koji mi već dugo slušamo", kazao je

A kada ne bi bio blef?

"U nuklearnom ratu nema prednosti, to je obostrano uništenje. Mora biti jasno da niti jedan građanin Rusije ne bi preživio kao i onaj koji se gađa na drugoj strani. Nuklearna sredstva nisu oružja, ona su sredstva uništenja. To je sredstvo uništenja. Svrha toga je uništenje je l' na taj prostor ne možete doći", kazao je.

"Mislim da je cilj Putinov bio da se panika unese među Ukrajincima", kazao je. "Zapad u tom smislu nije reagirao nikakvom mjerom", dodao je Mandić.

Uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj

"Kada su u pitanju krizna stanja onda često dođu i ekstremni prijedlozi. Ja mislim da to ne treba. Treba vrlo ozbiljno u dugoročnom obrambenom planiranju isplanirati koje su to sposobnosti koje trebamo imati kao zemlja gotove", kazao je Mandić.

