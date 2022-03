Ukrajinci putuju u Bjelorusiju na drugi krug pregovora; Potpredsjednica ukrajinske vlade: 'Krv ubijenih civila nije samo na ruskim rukama'

Osmi je dan ratne operacije ruskih snaga u Ukrajini. Rusko izaslanstvo doputovalo je u Bjelorusiju na drugi krug pregovora dok će Ukrajinci stići u četvrtak ujutro. Prekid vatre bit će na dnevnom redu novih rusko-ukrajinskih pregovora u četvrtak, objavila je Rusija koja istodobno nastavlja bombardirati ukrajinske gradove

Više od 7000 ruskih vojnika ubijeno je od početka ruske invazije na našu zemlju, rekao je savjetnik Zelenskog Aleksej Arestovič. Dodao je da je na stotine ruskih vojnika uhićeno te da među njima i visoko pozicioniranih osoba. Rusija je pak objavila prvo izvješće o svojim gubitcima u kojemu navodi da je od početka invazije na Ukrajinu poginulo 498 njezinih vojnika, a 1.597 je ranjeno.

Ključni događaji:

Gradonačelnik Hersona Igor Kolykhaev u Facebook statusu sugerirao je da je grad pod kontrolom Rusa

U Kijevu su se u noći sa srijede na četvrtak začule snažne eksplozije. Nije poznato što su bile mete napada, niti koliko je ljudi ozlijeđeno

Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je rezoluciju u kojoj "traži da Rusija odmah prestane primjenjivati silu u Ukrajini"

Rusko izaslanstvo doputovalo je u Bjelorusiju na drugi krug pregovora s Ukrajinom, a na dnevnom redu bit će prekid vatre

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Moskva ostaje predana demilitarizaciji Ukrajine

Ukrajinski lučki grad Mariupolj trpi teške ljudske žrtve, kao i nestašicu vode

Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) objavio je da je otvorio istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini

VIDEO Ruska kolona vojnih vozila u kojoj su bili i tenkovi pokušala je ući u Buču u predgrađu Kijeva: Rezultat je groblje tenkova!

13:15 Ukrajinsko izaslanstvo putuje helikopterom kako bi se sastalo s ruskim kolegama na drugoj rundi razgovora, rekao je za Reuters savjetnik ukrajinskog predsjednika.

Pregovori između Ukrajine i Rusije počet će za nekoliko sati, rekao je pak savjetnik ukrajinskog predsjednika Mykhailo Podolyak u online objavi.

13:00 - Potpredsjednica ukrajinske vlade Olga Stefanišina rekla je da je NATO djelomično odgovoran za smrt civila u zemlji jer odbija uvesti zonu zabrane leta iznad Ukrajine.

Govoreći za World Tonight na BBC Radiju 4 rekla je da je "nehumano saznanje da će civilno stanovništvo i djeca biti ubijeni ako se ne donese ova odluka".

- Krv tih civila - uključujući majku i oca dvoje djece koja su jučer rođena, a danas izgubila roditelje u granatiranju - nije samo na ruskim rukama - rekla je.

12:52 - Ruske snage zauzele su zgradu regionalne uprave u Hersonu, rekao je regionalni guverner Henadiy Laguta. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u srijedu zauzelo Herson, ali je Ukrajina rekla da njezine snage nastavljaju braniti crnomorsku luku od oko 250.000 ljudi.

12:25 Rusi su ubili pedijatricu koja je išla po tijelo nećaka (14), on je poginuo u granatiranju Kijeva

12:07 - Projektil ili bomba pogodio je teretni brod Banglar Samriddhi koji se nalazio u ukrajinskoj crnomorskoj luci grada Olvia. Poginula je jedna osoba, a u tijeku su akcija spašavanja ostalih članova posade.

- Brod je napadnut i jedan inženjer je poginuo - izjavio je Pijush Dutta izvršni direktor kompanije u čijem je vlasništvu brod za Reuters.

- U ovom trenutku nije jasno je li to bila bomba ili projektil niti koja je strana pokrenula napad. Ostalih 28 članova posade je neozlijeđeno - dodao je.

Brod Banglar Samriddhi zapeo je u Olviji kad je počela ruska invazija. Plovio je pod zastavom Bangladeša.

12:02 - Prema riječima Vladimira Medinskog, pomoćnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, drugi krug pregovora između Rusije i Ukrajine održat će se danas u Bjelorusiji, blizu poljske granice.

11:42 Europska unija će poduzeti dodatne korake protiv Rusije ako se situacija na terenu u Ukrajini pogorša, izjavila je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Unija se priprema i na mogućnost da Rusija odgovori na sankcije, što uključuje i diverzifikaciju energetskih izvora, javlja Reuters.

- Naš je cilj prekinuti sposobnost Kremlja da vodi ratove sa svojim susjedima. Moramo postati neovisni o ruskom plinu, nafti i ugljenu - kazala je von der Leyen.

11:36 Savjetnik u ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova Anton Herashchenko kazao je da je grad Mariupolj okružen s ruskim snagama.

- Okupatori žele da bude kao opsada Lenjina - kazao je, referirajući se na opsadu grada za vrijeme Drugog svjetskog rata od strane nacističke Njemačke u kojoj je umrlo 1,5 milijuna ljudi tijekom dvije godine opsade.

Foto: Reuters/PIXSELL

11:30 Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je situacija u gradu "teška, ali pod kontrolom". Rekao je da nije bilo žrtava ove noći i da su ekplozije koje su se čule bile ustvari obaranje ruskih projektila od strane ukrajinske protuzračne obrane.

Sustav za grijanje koje je otećeno u ruskom granatiranju u srijedu će biti popravljeno tijekom dana, kazao je kijevski gradonačelnik.

10:51 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održao je konferenciju za novinare u Moskvi. Kaže da je američki predsjednik Joe Biden rekao da je jedina alternativa sankcijama treći svjetski rat, a Lavrov sada ponavlja da bi treći svjetski rat mogao biti samo "nuklearni rat".

Kaže da je to samo u glavama zapadnih političara te da nije u glavama ruskog naroda.

- Ako se protiv nas vodi pravi rat, onda bi oni koji prave takve planove trebali razmisliti o tome, a prema mom mišljenju takvi planovi se prave - kaže on.

10:47 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je novi video. Tvrdi da se ukrajinske obrambene linije drže, ali da rusko granatiranje gradova od ponoći nije popuštalo.

Kaže da promjena ruske taktike - na gađanje civilnih područja - pokazuje da je Ukrajina bila uspješna u odupiranju planu Moskve za brzu pobjedu kopnenim napadom.

- Nemamo što izgubiti osim vlastite slobode rekao je Zelenski dodajući da Ukrajina svakodnevno dobiva oružje od svojih međunarodnih saveznika.

10:34 Stanovnici Odese pripremaju se za obranu grada nakon upozorenja SAD-a da će Rusi danas iskrcati amfibije s ratnih brodova koje su uočili u Crnom moru.

Snimke iz zraka ruskog pomorskog konvoja prikazuje najmanje osam brodova koji se približavaju Odesi.

Čini se da konvoj uključuje nekoliko velikih desantnih brodova klase Ropucha te još nekoliko pratećih plovila.

10:22 - Ruska kolona u protekla tri dana sporo je napredovala prema ukrajinskoj prijestolnici, a gradovi Harkiv, Černihiv i Mariupolj ostaju u ukrajinskim rukama, prema britanskim vojnim obavještajcima.

"Glavni dio velike ruske kolone koja napreduje prema Kijevu i dalje je udaljen više od 30 km od središta grada, usporen je zbog jakog ukrajinskog otpora, mehaničkih kvarova i zakrčenosti", objavilo je britansko ministarstvo obrane.

"Kolona je u više od tri dana postigla mali napredak", navodi se. "Unatoč teškom ruskom granatiranju, gradovi Harkov, Černihiv i Mariupolj ostaju u ukrajinskim rukama. Neke ruske snage ušle su u grad Herson, ali vojna situacija ostaje nejasna".

"Rusko ministarstvo obrane bilo je prisiljeno priznati da je 498 ruskih vojnika već ubijeno, a 1597 ranjeno u Putinovu ratu. Stvarni broj ubijenih i ranjenih gotovo će sigurno biti znatno veći i nastavit će rasti", navodi se u priopćenju.

VIDEO Pogledajte zastrašujuće prizore iz razrušenog Harkiva

10:02 Nove satelitske snimke: Razrušena cijela stambena naselja, ljudi bježe iz svojih domova VIŠE OVDJE

9:31 Francuska je poručila svojim građanima da napuste Rusiju ako njihova prisutnost u toj državi nije od iznimne važnosti. Druge zemlje slično su predložile svojim državljanima.

9:24 - Zastrašujuća snimka stiže iz Irpina koji se nalazi 30-ak kilometara od Kijeva, a koji je proteklih dana pod stalnom paljbom Rusa.

Cijela stambena naselja potpuno su razrušena u ruskom bombardiranju.

Foto: SERHII NUZHNENKO/REUTERS A view shows a residential building destroyed by recent shelling, as Russia's invasion of Ukraine continues, in the city of Irpin in the Kyiv region, Ukraine March 2, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko Photo: SERHII NUZHNENKO/REUTERS

9:01 Rusi su pogodili skladište goriva u Černihivu pa se oblak crnog dima nadvio nad gradom.

Riječ je o skladištu dizela ukupnog volumena od 3.000 kubičnih metara.

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

8:34 Njemačka je odobrila slanje 2700 protuzračnih projektila u Ukrajinu, rekli su izvori iz ministarstva gospodarstva. Radi se o projektilima 'Strela' sovjetske proizvodnje iz zaliha oružanih snaga bivše Istočne Njemačke.

Proteklih dana vlada kancelara Olafa Scholza izmijenila je višegodišnju izvoznu politiku i dopustila izravnu isporuku oružja Ukrajini tijekom ruske invazije.

Dpa je doznao da je ministarstvo obrane proteklih dana provjeravalo kojim bi se drugim oružjem moglo opskrbljivati ukrajinske oružane snage u jeku sukoba s Rusijom. Njemačka je godinama odbijala izvoziti oružje u ratne zone i dopustiti trećim zemljama da takvim područjima pošalju oružje proizvedeno u Njemačkoj.

8:32 Konvoj ruskih borbenih vozila koji je snimljen kako se kreće prema Kijevu trenutačno je u zastoju.

8:01 - Ruske trupe u četvrtak su se nalazile u središtu ukrajinske luke Herson, nakon dana oprečnih tvrdnji o tome je li Moskva uspjela zauzeti to strateški važno urbano središte kao prvi veći ukrajinski grad tijekom svoje sedmodnevne invazije. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da kontrolira Herson u srijedu, ali je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski odgovorio da su ukrajinske snage nastavile braniti crnomorsku luku od oko 250 tisuća ljudi.

"Mi smo narod koji je razbio neprijateljske planove u tjedan dana", rekao je Zelenskij u video obraćanju. "Ti planovi su se pisali godinama - oni su zli, s mržnjom prema našoj zemlji, prema našem narodu."

Ukrajinsko izaslanstvo otišlo je na drugi krug razgovora s ruskim dužnosnicima o prekidu vatre, potvrdio je za Reuters savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak.

Ruske snage još nisu uspjele srušiti vladu u Kijevu, ali se navodi da su tisuće poginule ili ozlijeđene, a više od milijun ljudi pobjeglo je iz Ukrajine usred najvećeg napada na europsku državu od 1945. godine.

Zauzimanjem Hersona, strateškog grada južnog dijela zemlje gdje se rijeka Dnjepar ulijeva u Crno more, palo je prvo značajno urbano središte otkako je Moskva započela svoju invaziju 24. veljače.

Gradonačelnik Igor Koljhajev rekao je kasno u srijedu da su ruski vojnici bili na ulicama i da su ušli u zgradu vijeća. Pozvao je civile da hodaju ulicama samo po danu i u grupama po jedan i po dva.

"Danas je bilo naoružanih posjetitelja u gradskom izvršnom odboru", rekao je u priopćenju. "Nisam im ništa obećao... samo sam ih zamolio da ne pucaju u ljude."

7:30 - Ruska vojska neuspješno pokušava zauzeti grad na jugu Mariupolj te je on i dalje pod vlasti Ukrajine, objavila je ukrajinska vojska.

Mariupolj je ruskoj vojci inače od velikog interesa, s obzirom na to da bi se njegovim osvajanjem njihove trupe na istoku i jugu ujedinile.

Kako je ukrajinska vojska navela u priopćenju, ruske snage napadaju područja nedaleko od Kijeva - Višgorod, Fastiv i Obuhiv, a sve je i više postavljenih ruskih kampova na teritoriju Ukrajine.

Osim toga, vojska je zamijetila i aktivnosti ruskih paravojnika na Crnom moru koji se kreću u smjeru lučkog ukrajinskog grada Odese.

U priopćenju su upozorili i korisnike društvenih mreža da ne objavljuju trenutne informacije o napadima jer bi to ''moglo biti korisno ruskim vojnicima''.

6:58 - Gradonačelnik Mariupolja na jugu Ukrajine rekao je kako je srijeda bila najteži dan ruske invazije zbog jakog granatiranja i sve većeg broja ranjenih civila u bolnicama. U priopćenju objavljenom u srijedu kasno na Telegramu, gradonačelnik Vadym Boychenko obratio se građanima Mariupolja i rekao da su ukrajinske snage hrabro uzvratile onima koji su pucali na kuće.

Boychenko je također rekao da je kritična infrastruktura u gradu ugrožena te da su građani bez vode i struje dok ih komunalne službe ne stave u pogon ponovno u četvrtak.

- A vi, dragi građani Mariupolja, veliki ste heroji. Svi se mi borimo za našu slobodu, za našu zemlju, za naš jedini Mariupolj. Ne napadamo nikoga. Jednostavno sjedimo kod kuće. To znači da je Bog s nama. To znači da je istina s nama. To znači da će pobjeda biti na našoj strani - rekao je.

Također je zahvalio liječnicima, radnicima komunalnih službi, ukrajinskim oružanim snagama i svim građanima.

- Zajedno ćemo ovo stvarno preživjeti. Bit ćemo pobjednici. Mislim da to zaslužujemo. Mi smo Ukrajinci. Volimo svoju zemlju. Volimo svoj grad. Slava herojima! Slava Ukrajini! - dodao je.

06:16 - Ruski prosvjednici izašli su na ulice Sankt Peterburga u znak protesta protiv invazije Ukrajine. Kao i prethodnih dana, dočekala ih je jaka policijska prisutnost. Službenici su nasilno tjerali prosvjednike i uhitili desetke.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Foto: REUTERS/PIXSELL

05:55 - Ruska središnja banka uvela je proviziju od 30 posto na kupnju strane valute na mjenjačnicama, rekli su brokeri Reutersu, pozivajući se na pismo regulatora.

Središnja banka nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.

05:43 - Kijevski metro sagrađen je početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, kad su sjećanja na Drugi svjetski rat i bombardiranja još bila živa. Postaje su ciljano iskopane jako duboko kako bi mogle služiti kao skloništa. Postaja Arsenalna, 105 metara ispod zemlje, najdublja je na svijetu. Pročitajte više OVDJE.

05:29 - SAD je u srijedu optužio Rusiju da je pokrenula "potpuni rat protiv slobode medija i istine" blokiranjem neovisnih novinskih kuća i sprječavanjem Rusa da čuju vijesti o napadu na Ukrajinu.

- Ruska vlada također guši platforme Twittera, Facebooka i Instagrama na koje se deseci milijuna građana Rusije oslanjaju za pristup neovisnim informacijama i mišljenjima - stoji u priopćenju State Departmenta.

Rusi su također koristili društvene mreže za povezivanje jedni s drugima i vanjskim svijetom, dodaje se.

05:13 - Dužnosnik u gradu Izyumu izvijestio je da je osam civila, uključujući dvoje djece, ubijeno u zračnim napadima, prenosi BBC.

Stanovnici su, kako navodi zamjenik gradonačelnika Volodymyr Matsokin, poginuli kada je granata pogodila stambenu zgradu. Centar grada pretrpio je značajnu štetu u napadu.

05:04 - Nove satelitske snimke područja u Ukrajini pokazuju razmjere štete u prvim danima invazije. Fotografije je 28. veljače snimio Maxar Technologies. Od tada, navodi CNN, gusta naoblaka onemogućila je snimanje.

Snimke prikazuju spaljene ostatke ruskih vojnih vozila u stambenoj četvrti u Buchi, gradu izvan Kijeva.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Bucha

Također, U Sukachiju, mjestu udaljenom oko 70 kilometara od Kijeva, na cesti se vidi veliki krater, a kuće u blizini znatno su oštećene.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Sukachi

04:43 - Tom Littledyke, vlasnik puba iz Velike Britanije, prešao je 1600 kilometara minibusom i stigao u Ukrajinu kako bi pomogao.

Kako piše BBC, nakon što je ostavio donacije u Poljskoj, prešao je granicu i stigao u ukrajinski grad Ljviv. Sada minibusom, koji ima 16 sjedala, vozi ljude s gradske željezničke stanice do poljske granice.

Tom - what a hero. 😇



The pub landlord has driven a minibus from Lyme Regis to Ukraine, to deliver supplies and drive people to the border.



Read more ➡️ https://t.co/HDy3iA0Y1Z pic.twitter.com/1KlcyowKLD — BBC Radio Solent (@BBCRadioSolent) March 2, 2022

04:34 - Australska policija istražuje sumnjivi paket koji je dostavljen ruskom veleposlanstvu u Canberri, prenosi The Guardian.

Glasnogovornik policije rekao je za Australian Associated Press da se sadržaj paketa procjenjuje, a javnost je zamoljena da izbjegava područje oko veleposlanstva do daljnjega.

Nakon odluke Rusije da napadne Ukrajinu, veleposlanstvo je posljednjih dana bilo mjesto prosvjeda.

04:05 - Ruske snage dopustit će stanovnicima Kijeva da napuste grad u smjeru središnjeg grada Vasilkiva, rekli su dužnosnici u Moskvi, prenosi BBC.

Ovo je drugi put da Rusija nudi evakuaciju Kijeva. U ponedjeljak je Igor Konašenkov, glasnogovornik ministarstva obrane, dao istu ponudu rekavši civilima da je ruta "otvorena i sigurna".

Međutim, i grad Vasilkiv bio je granatiran.

03:29 - The Kyiv Independent izvijestio je o novom upozorenju o zračnom napadu u Kijevu.

⚡️Air raid alerts in Kyiv.



Residents are asked to go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

03:10 - Ukrajinski dužnosnici potvrdili su da je Rusija zauzela južni grad Herson, piše AFP.

#BREAKING Ukrainian officials confirm Russia's capture of southern city Kherson pic.twitter.com/fkwCwFXEci — AFP News Agency (@AFP) March 3, 2022

03:06 - Ruske okupacijske snage i dalje trpe gubitke, navodi na Twitteru ukrajinsko ministarstvo obrane.

- Tijekom 2. ožujka, uništena su tri neprijateljska zrakoplova i dva helikoptera. Vjerujte u Oružane snage Ukrajine - poručuju.

Російські окупаційні війська продовжують нести втрати від ударів авіації та ЗРВ Повітряних Сил ЗСУ.

2 березня протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено 3 ворожих літаки і 2 вертольота окупантів ➡️ https://t.co/3cljCpkFQO

Вірте в Збройні Сили України!🇺🇦#stoprussia pic.twitter.com/ThTL7Ee73h — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 3, 2022

03:00 - Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice Filippo Grandi objavio je na Twitteru kako je milijun ljudi pobjeglo iz Ukrajine nakon ruskog napada prošlog tjedna.

- U samo sedam dana svjedočili smo egzodusu milijun izbjeglica iz Ukrajine u susjedne zemlje. Vrijeme je da oružje utihne za još mnogo milijuna unutar Ukrajine kako bi se mogla pružiti humanitarna pomoć - naveo je.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

02:46 - Reporter CBS Newsa javljao se uživo iz Kijeva kada su grad potresle eksplozije.

Charlie D'Agata isprva je zamijenio eksploziju za munju, no ubrzo je i zvuk eksplozije stigao do novinarske ekipe koja se potom sklonila.

02:37 - Najmanje tri škole u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, pogođene su u utorak u ruskim vojnim napadima. Snimke napada objavljene su na društvenim mrežama, a CNN je potvrdio njihovu autentičnost. Za sada nije jasno je li u napadima bilo ozlijeđenih ili stradalih.

Osim škola, pogođene su katedrala, trgovine, kao i niz stambenih zgrada.

02:33 - Sergej Lavrov, gorljiv branitelj ruske invazije na Ukrajinu, sada je pod sankcijama zapadnog svijeta i zabranjeno mu je ondje putovati.

Velika Britanija i Sjedinjene Države slijedili su primjer EU-a, a iz američkog ministarstva financija Lavrova su opisali kao Putinovog „šefa propagande“ koji je „proširio lažnu priču da je Ukrajina agresor“. No, nije uvijek bilo tako. Lavrov je uživao poštovanje svih strana za svoj rad u UN-u tijekom svoje desetogodišnje dužnosti ruskog veleposlanika pri svjetskoj organizaciji. Više pročitajte OVDJE.

02:06 - Švedske oružane snage kažu da su četiri ruska borbena zrakoplova prekršila zabranu korištenja zračnog prostora, prenosi BBC.

Švedska je zatvorila svoj zračni prostor za ruske zrakoplove u ponedjeljak, u skladu sa sličnim mjerama drugih europskih zemalja.

U priopćenju, švedska vojska osudila je navodni upad ruskih ratnih zrakoplova kao "neprofesionalan i neodgovoran", no navodi se da je incident iznad Baltičkog mora kratko trajao.

01:50 - Kanadski premijer Justin Trudeau osvrnuo se na razgovor s ukrajinskim predsjednikom.

- Čestitao sam mu na vodstvu i hrabrosti Ukrajinaca. Volodimir, Kanada i svijet stoje uz vas i pozivaju na hitan prekid nezakonitih napada predsjednika Putina koji su rezultirali smrću civila - naveo je na Twitteru.

Spoke with President @ZelenskyyUa today. I applauded his leadership and the courage of Ukrainians. Volodymyr, Canada and the world stand with you – and call for an immediate end to President Putin’s illegal attacks that have resulted in the deaths of civilians. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 3, 2022

01:26 - Upozorenja o zračnom napadu aktivirana su, javlja The Kyiv Independent, u brojnim ukrajinskim gradovima.

⚡️⚡️⚡️Air raid alerts in Kyiv and Kyiv Oblast, Mykolaiv, Lviv, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Chernihiv and Chernihiv Oblast, Volyn Oblast, Cherkasy Oblast, Kirovohrad Oblast, Poltava Oblast, Khmelnytskyi Oblast, Zaporizhzhia and Odesa.



Residents must go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

Stanovnici moraju otići u najbliže sklonište.

01:16 - Policija u Moskvi privela je dvije žene i petero djece koji su htjeli položiti cvijeće kod ukrajinskog veleposlanstva, piše The Guardian.

Djeca u dobi od 7 do 11 godina bila su s majkama u policijskom kombiju prije nego što su odvedena u policijsku postaju. Pušteni su nekoliko sati kasnije.

Na fotografijama se vidi kako djeca imaju transparent na kojem piše: "Ne ratu".

00:54 - The Kyiv Independent izvijestio je o još nekoliko eksplozija u Kijevu u proteklih nekoliko minuta.

- Treća i četvrta eksplozija sada su se čule u blizini kijevske metro stanice Druzhby Narodiv - navode.

00:52 - Njemačke vlasti zaplijenile su gotovo 600 milijuna dolara vrijednu luksuznu jahtu ruskog oligarha Ališera Usmanova zbog sankcija koje su mu uvele zapadne zemlje nakon ruske invazije na Ukrajinu, objavio je Forbes pozivajući se na bliske izvore.

Jahta duga 155 metara, naziva Dilbar, zaplijenjena je u luci u Hamburgu gdje je bila na servisu u brodogradilištu Blohm + Voss, objavio je Forbes. Njemačka carina ni uprava brodogradilišta nisu bili dostupni za komentar.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Vladimir Putin i Ališer Usmanov

Usmanov je vlasnik ruske metalurške kompanije Metaloinvest, izdavačke kuće Komersant i drugog najvećeg ruskog mobilnog operatera MegaFona. Jedan je od 25 ruskih oligarha povezanih s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kojima su zapadne zemlje nametnule sankcije. Nekoć je bio jedan od većih dioničara nogometnog kluba Arsenala, a danas je sponzorski povezan s Evertonom koji je s njime raskinuo ugovore otkako su proglašene sankcije.

Najmanje pet superjahti ruskih milijardera usidreno je na Maldivima, otočnoj državi u Indijskom oceanu koja nema sporazum o izručenju sa SAD-om, kamo su sklonjene pred sankcijama.

00:47 - "Svaki okupator trebao bi znati da će naići na žestoki otpor Ukrajinaca. Zauvijek će pamtiti da nećemo odustati", poruka je Volodimira Zelenskog.

- Mi smo nacija koja je u tjedan dana razbila neprijateljske planove - rekao je Zelenski dodajući kako zarobljeni ruski vojnici "ne znaju zašto su ovdje".

Kako navodi, trupe su "zbunjena djeca" koju koriste njihovi čelnici u Moskvi.

00:32 - Snažna eksplozija čula se u Kijevu, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Loud explosion heard in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Nekoliko minuta ranije izdano je upozorenje o zračnom napadu, a građanima je naloženo da odu u skloništa.

00:21 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je kanadskim premijerom Justinom Trudeauom o potrebi proširenja restriktivnih mjera.

- Zahvalio sam mu na vodstvu u uvođenju antiruskih sankcija. Bombardiranje civila u Ukrajini mora se odmah zaustaviti - naveo je Zelenski na Twitteru.

Talked to @JustinTrudeau. Thanked him for the leadership in imposing anti-Russian sanctions. Stressed the need to expand restrictive measures. The bombing of civilians in Ukraine must be stopped immediately. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

00:10 - Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) objavio je da je otvorio istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, nakon što je zatražilo niz država članica suda.

"Aktivna istraga počinje nakon zahtjeva 39 zemalja članica suda", objavio je glavni tužitelj Karim Khan. Među njima je i Hrvatska.

"Veću preliminarnom ispitivanju situacije u Ukrajini, moj ured pronašao je opravdanu sumnju da su ondje počinjeni zločini za koje je ovas sud nadležan", rekao je.

Ured tužitelja sad će početi prikupljati dokaze o navodima o počinjenim ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti ili genocidu na bilo kojem dijelu ukrajinskog teritorija protiv bilo koje osobe, priopćio je Khan.

Ukrajina je članica ICC-a od 2014., nakon ruske aneksije Krima, dok Rusija ne priznaje njegovu jurisdikciju.

