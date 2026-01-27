Naši Portali
DOKUMENT JE DOVRŠEN

Zelenski kaže da su sigurnosna jamstva sa SAD-om spremna 100 posto - što to može značiti

Autor
Danijel Prerad
27.01.2026.
u 19:45

O sigurnosnim jamstvima priča se od samih početka pregovora, no još se ne zna sigurno kako bi ona izgledala. Nakon što je Trump odbacio ulazak Ukrajine u NATO, za Ukrajinu su jamstva postala ključ svega

Dokument kojim se ocrtavaju sigurnosna jamstva SAD-a za Ukrajinu je dovršen, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski 25. siječnja tijekom konferencije za novinare u Vilniusu. "Za nas su sigurnosna jamstva prije svega jamstva Sjedinjenih Država. Dokument je 100% spreman i čekamo da naši partneri potvrde datum i mjesto njegovog potpisivanja", rekao je Zelenski novinarima. Nakon potpisivanja, dokument će biti podnesen na ratifikaciju i američkom Kongresu i ukrajinskom parlamentu , dodao je. Zelenski je također istaknuo da bi članstvo Ukrajine u Europskoj uniji poslužilo kao jamstvo ekonomske sigurnosti, rekavši da će zemlja biti spremna pridružiti se bloku do 2027. godine. Tijekom vikenda, Ukrajina je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pregovarala s Rusijom i SAD-om. Iako su razgovori opisani kao "konstruktivni", nisu donijeli veći napredak. Međutim, vijesti o dovršenom dokumentu o sigurnosnim jamstvima sugeriraju da je tijekom trilateralnih razgovora postignut određeni napredak.

Avatar Striborski
Striborski
20:21 27.01.2026.

Može značiti "ništa" dok Ruska Federacija to isto ne potpiše. Taj rat će prestati kad Rusija to odluči ... zbog bilo kojeg razloga, iscrpljivanja, ostvarivanje ciljeva ... kako god si netko predoči. Ali ako tko misli da će Amerika riskiratii otvoreni rat s Rusijom zbog Ukrajine ... pa dobro, pratimo.

