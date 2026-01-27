Zelenski kaže da su sigurnosna jamstva sa SAD-om spremna 100 posto - što to može značiti

Dokument kojim se ocrtavaju sigurnosna jamstva SAD-a za Ukrajinu je dovršen, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski 25. siječnja tijekom konferencije za novinare u Vilniusu. "Za nas su sigurnosna jamstva prije svega jamstva Sjedinjenih Država. Dokument je 100% spreman i čekamo da naši partneri potvrde datum i mjesto njegovog potpisivanja", rekao je Zelenski novinarima. Nakon potpisivanja, dokument će biti podnesen na ratifikaciju i američkom Kongresu i ukrajinskom parlamentu , dodao je. Zelenski je također istaknuo da bi članstvo Ukrajine u Europskoj uniji poslužilo kao jamstvo ekonomske sigurnosti, rekavši da će zemlja biti spremna pridružiti se bloku do 2027. godine. Tijekom vikenda, Ukrajina je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pregovarala s Rusijom i SAD-om. Iako su razgovori opisani kao "konstruktivni", nisu donijeli veći napredak. Međutim, vijesti o dovršenom dokumentu o sigurnosnim jamstvima sugeriraju da je tijekom trilateralnih razgovora postignut određeni napredak.