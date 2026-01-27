Naši Portali
DRUGI TAKVE VRSTE U EUROPI

Na Noć muzeja službeno će početi s radom najmoderniji i tehnološki najnapredniji planetarij u Hrvatskoj

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Danijel Prerad
27.01.2026.
u 15:58

Planetarij u Sisku umrežen je s više od 2.000 planetarija diljem svijeta, što omogućuje razmjenu sadržaja, zajednička predavanja i prijenose uživo s najvažnijih svjetskih znanstvenih institucija

Na Noć muzeja službeno će početi s radom najmoderniji i tehnološki najnapredniji planetarij u Hrvatskoj, a ujedno drugi takve vrste u Europi, čime je Sisak upisan na kartu najnaprednijih znanstveno-edukacijskih središta kontinenta. Njime upravlja Gradski muzej Sisak. Planetarij je osmišljen kao suvremena prezentacijska i edukacijska dvorana koja objedinjuje znanost, tehnologiju i iskustveno učenje, a simbolično predstavlja vremenski skok od industrijske baštine do svemirske ere. Središnji dio planetarija čini DIGISTAR digitalni planetarijski sustav američkog proizvođača Evans & Sutherland – najnaprednije planetarijsko rješenje na svijetu. Sustav u 9K rezoluciji, projiciran na bešavnu kupolu promjera 8,53 metra, omogućuje interaktivno putovanje svemirom u stvarnom vremenu, temeljeno na podacima koje kontinuirano ažuriraju znanstvenici iz cijelog svijeta. "Centar znanja i planetarij Munjara donosi Sisku potpuno novu razinu znanstveno-edukativne i kulturne ponude. Riječ je o jedinstvenom prostoru koji spaja vrhunsku tehnologiju, znanost, obrazovanje i očuvanje industrijske baštine. Građanima, učenicima i posjetiteljima nudi interaktivno učenje, popularizaciju astronomije i STEM područja, suvremene prezentacijske sadržaje, radionice i javna događanja. Istovremeno, obnovom Munjare revitaliziran je vrijedan povijesni objekt i pretvoren u moderan centar znanja, otvoren svima", istaknuo je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.

Planetarij u Sisku umrežen je s više od 2.000 planetarija diljem svijeta, što omogućuje razmjenu sadržaja, zajednička predavanja i prijenose uživo s najvažnijih svjetskih znanstvenih institucija, uključujući: European Southern Observatory (München), Adler Planetarium (Chicago), Griffith Observatory (Los Angeles), Smithsonian National Air and Space Museum (Washington D.C.), Shanghai Astronomy Museum i Tycho Brahe Planetarium (Kopenhagen). "Planetarij u Sisku može koristiti baze znanja svih tih institucija, ali i sudjelovati u prijenosima uživo, predavanjima i međunarodnim programima. To uključuje suradnju s najpoznatijim svjetskim planetarijima čime se Sisak izravno uključuje u globalnu znanstvenu mrežu", istaknuo je ravnatelj Gradskog muzeja Sisak, Vlatko Čakširan. Osim astronomije, planetarij nudi širok spektar sadržaja iz svih STEM područja, prikaz meteoroloških i geoznanstvenih podataka u stvarnom vremenu, virtualna istraživanja Zemlje, Mjeseca i Marsa pomoću satelitskih snimaka, 3D modela i Street View tehnologije. Prostor je opremljen surround zvukom, specijaliziranom rasvjetom i sustavom za interaktivno sudjelovanje posjetitelja, čime postaje jedan od najatraktivnijih prezentacijskih prostora u Hrvatskoj.

Centar znanja osim reprezentativne dvorane i planetarija u svom vanjskom dijelu posjeduje amfiteatar, opremljen stalnim videozidom visoke rezolucije i razglasom, namijenjenim cjelogodišnjim kulturnim, edukativnim i znanstvenim događanjima na otvorenom. Planetarij i svi prateći sadržaji u potpunosti su prilagođeni svim uzrastima, kao i osobama s poteškoćama u kretanju. Ukupno ulaganje u Centar znanja i planetarij Munjara iznosi 10,2 milijuna eura, od čega je 8,86 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava. Financiranje je osigurano iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, državnog proračuna te kroz ITU mehanizam Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. "Projekt je bio iznimno zahtjevan jer je riječ o dugogodišnje devastiranoj i potresom oštećenoj zgradi koja je ujedno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Obnova je zahtijevala strogo poštivanje konzervatorskih smjernica, stalni nadzor te provedbu konstrukcijske sanacije, radove na fasadi i interijeru, kao i niz specifičnih zahvata kako bi se očuvala kulturna vrijednost objekta, a istovremeno prilagodio suvremenoj namjeni", ističu iz Grada Siska.

U Planetariju u gradskoj upravi vide i veliki turistički potencijal. "Potencijal je izniman jer Centar znanja i planetarij Munjara predstavlja sadržaj koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji. On je zaista prilika za obiteljski, školski, edukativni i znanstveni turizam, ali i za posjetitelje koji traže inovativne i kvalitetne kulturne sadržaje. Spoj vrhunske tehnologije i obnovljene industrijske baštine dodatno jača prepoznatljivost Siska te doprinosi razvoju cjelogodišnje turističke ponude i duljem zadržavanju posjetitelja u gradu", rekao je gradonačelnik Domagoj Orlić. Zgrada Planetarija uređena je u prostorijama nekadašnje Gradske Munjare, prve sisačke električne centrale, koja je teško stradala u potresu s kraja 2020. Gradska munjara je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, sagrađena 1907. prema projektu tvrtke Križik iz Praga, a do 1947. godine imala je funkciju gradske elektrane. Bila je prva elektrana na prostoru Moslavine i Banovine te jedna od prvih u Hrvatskoj. Sada je ta povijesna zgrada postala Planetarij, odnosno zvjezdarnica kao dio obrazovnog sustava te nova atrakcija u turističkoj ponudi Siska.

planetarij Sisak muzeji Noć muzeja

