Koje je boje bio dres hrvatske nogometne reprezentacije u razdoblju zloglasne Nezavisne Države Hrvatske, odnosno između 1941. i 1944. godine? Svojedobno se u nekim srpskim medijima bila pojavila teza kako su Hrvati za vrijeme NDH nastupali u crnim dresovima, što je naravno podmetanje i potpuni „fake news”. Naime, pronašli smo fotografiju hrvatskog reprezentativca Milana Antolkovića s utakmice Hrvatska – Slovačka odigrane 28. rujna 1941. u Zagrebu, na kojoj se jasno vidi kako je nijansa dresa Hrvatske drugačija, svjetlija od one dresa kojega nosi sudac – crne. Dakle, nema dvojbe da je dres Hrvatske bio je crvene boje.

O tome je svojedobno pisao i novinarski doajen Zvonimir Magdić (1930.-2018.) u svojoj knjizi „Vatreni – 60 utakmica Hrvatske 1940.-1997.“, tvrdeći kategorički kako su hrvatski dresovi bili crveni. On piše kako je kao dječak prisustvovao utakmici Hrvatska – Švicarska 1940. godine u Zagrebu i prisjećajući se tog susreta, on navodi: „Švicarci, u bijelom, jer poštuju crvene majice Hrvata, domaćina, imaju sjajnog Bickela, ljudsku grdosiju, svjetsku klasu“.

Pitali smo i AI o boji hrvatskih dresova za vrijeme NDH. Ona kaže kako je nogometna reprezentacija Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koja je djelovala od 1941. do 1944., prema povijesnim izvorima i svjedočanstvima, igrala u crvenim dresovima, a ne u crnima kako se ponekad pogrešno pretpostavlja. Na dresovima je bio istaknut povijesni hrvatski grb, često s prvim bijelim poljem, što je bilo obilježje ustaškog režima.

Spomenuta utakmica Hrvatska – Švicarska o kojoj Magdić piše bila je odigrana u Zagrebu 2. travnja 1940. godine, za vrijeme Banovine Hrvatske, u kojemu je Hrvatska, osim u crvenim, nastupala i u bijelim dresovima. Donosimo i fotografiju hrvatske reprezentacije uoči utakmice s Mađarskom u Zagrebu iz 8. prosinca 1940. godine, na kojoj se jasno vidi kako grb na dresu počinje crvenim poljem – kao i na zastavi, odnosno grbu tadašnje Banovine Hrvatske.

Hrvatska reprezentacija za vrijeme NDH odigrala je čak 15 utakmica: prva je bila 15. lipnja 1941. protiv Njemačke u Beču (1:5), a posljednja 9. travnja 1944. protiv Slovačke u Zagrebu (7:3).