Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNA KONTROVERZA

Koje boje su bili dresovi Hrvatske za vrijeme NDH? Srbi kažu – crni. Imamo dokaz da je to podvala!
Autor
Tomislav Dasović
27.01.2026.
u 16:16

Na dresovima je za vrijeme zloglasne NDH bio istaknut povijesni hrvatski grb, često s prvim bijelim poljem, što je bilo obilježje ustaškog režima

Koje je boje bio dres hrvatske nogometne reprezentacije u razdoblju zloglasne Nezavisne Države Hrvatske, odnosno između 1941. i 1944. godine? Svojedobno se u nekim srpskim medijima bila pojavila teza kako su Hrvati za vrijeme NDH nastupali u crnim dresovima, što je naravno podmetanje i potpuni „fake news”. Naime, pronašli smo fotografiju hrvatskog reprezentativca Milana Antolkovića s utakmice Hrvatska – Slovačka odigrane 28. rujna 1941. u Zagrebu, na kojoj se jasno vidi kako je nijansa dresa Hrvatske drugačija, svjetlija od one dresa kojega nosi sudac – crne. Dakle, nema dvojbe da je dres Hrvatske bio je crvene boje. 

O tome je svojedobno pisao i novinarski doajen Zvonimir Magdić (1930.-2018.) u svojoj knjizi „Vatreni – 60 utakmica Hrvatske 1940.-1997.“, tvrdeći kategorički kako su hrvatski dresovi bili crveni. On piše kako je kao dječak prisustvovao utakmici Hrvatska – Švicarska 1940. godine u Zagrebu i prisjećajući se tog susreta, on navodi: „Švicarci, u bijelom, jer poštuju crvene majice Hrvata, domaćina, imaju sjajnog Bickela, ljudsku grdosiju, svjetsku klasu“.

Pitali smo i AI o boji hrvatskih dresova za vrijeme NDH. Ona kaže kako je nogometna reprezentacija Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koja je djelovala od 1941. do 1944., prema povijesnim izvorima i svjedočanstvima, igrala u crvenim dresovima, a ne u crnima kako se ponekad pogrešno pretpostavlja. Na dresovima je bio istaknut povijesni hrvatski grb, često s prvim bijelim poljem, što je bilo obilježje ustaškog režima.

Spomenuta utakmica Hrvatska – Švicarska o kojoj Magdić piše bila je odigrana u Zagrebu 2. travnja 1940. godine, za vrijeme Banovine Hrvatske, u kojemu je Hrvatska, osim u crvenim, nastupala i u bijelim dresovima. Donosimo i fotografiju hrvatske reprezentacije uoči utakmice s Mađarskom u Zagrebu iz 8. prosinca 1940. godine, na kojoj se jasno vidi kako grb na dresu počinje crvenim poljem – kao i na zastavi, odnosno grbu tadašnje Banovine Hrvatske.  

Hrvatska reprezentacija za vrijeme NDH odigrala je čak 15 utakmica: prva je bila 15. lipnja 1941. protiv Njemačke u Beču (1:5), a posljednja 9. travnja 1944. protiv Slovačke u Zagrebu (7:3). 
Ključne riječi
Reprezentacija NDH Hrvatska

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
16:40 27.01.2026.

što nas briga što Srbi kažu... kada lažu čim nešto kažu

Avatar alteralterego001
alteralterego001
16:27 27.01.2026.

"...često s prvim bijelim poljem, što je bilo obilježje ustaškog režima." - Antihrvatska propaganda. Grb sa prvim bijelim poljem je postojao puno prije nego NDH. Samo se baci pogled na Markovu crkvu na gornjem gradu.

JO
JovanC
17:17 27.01.2026.

Zloglasna ndh a velicanstvena jugoslavija. Jel tako dasovicu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!