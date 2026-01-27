Mladoj Austrijanki (30) greškom izvadili zdravu maternicu. Klinka u Linzu tvrdi da nije kriva

Gotovo za nepovjerovati! Svi austrijski mediji u utorak su objavili vijest da je 30-godišnjakinji u Sveučilišnoj klinici Kepler (KUK) u Linzu, glavnom gradu pokrajine Gornje Austrije greškom izvađena zdrava maternica. Austrijska televizija ORF je u svojim popodnevnim vijestima izvijestila, kako je razlog odstranjenja maternice bila pogrešna sumnja u tumor. I kako je tek kasnije otkriveno da je uzorak tkiva za koji se je tvrdilo da je tumorozan, zapravo bio “kontaminiran” u kliničkom laboratoriju.

U Austriji vlada šok i zgražanje, pišu mediji. Pogotovo izjavom pristiglom iz Sveučilišne klinike, koja žali zbog navedenog “incidenta”, ali “ne vidi nikakvu liječničku pogrešku” kod sebe. ORF navodi da je prema pristiglim izvješćima 30-godišnjoj pacijentici, prošlo ljeto rečeno da ima tumor na maternici i da potrebna hitna operacija. Maternica je mladoj ženi ubrzo i izvađena. Kada je ponovno pregledana u laboratoriju, kao što je to uobičajeni rutinski slučaj,, pokazalo se je da na maternici zapravo nema tumorskog tkiva.

Do pogreške je došlo kada je uzorak tkiva maternice 30-godišnjakinje bio na analizi u laboratoriju. Kako se navodi, do krive dijagnoze je došlo, kada je uzorak tkiva mlade žene navodno bio “kontaminiran” uzorkom neke druge pacijentice, što je rezultiralo “lažnim, pozitivnim rezultatom”. Pacijentica je obaviještena o lažno pozitivnom rezultatu tek otprilike četiri tjedna nakon što ju je liječnik pregledao. Tijekom cijelog vremena bila je u uvjerenju da ima agresivan oblik raka, zbog čega su joj i rekli, da mora brzo na operaciju.

Austrijski mediji pišu kako se Gornjoaustrijski zdravstveni holding, koji upravlja Sveučilišnom klinikom Kepler u Linzu, poziva na medicinsku stručnu literaturu, u kojoj navodno stoji kako se lažan pozitivan rezultat može pojaviti u 0,01 do 3 posto slučajeva, čak i uz najveću moguću pažnju. Na upit Pokrajinskog studija televizije ORF Gornja Austrija, o navedenom slučaju, Sveučilišna klinika Kepler iz Linza danas je poslijepodne pismeno odgovorila kako se medicinske odluke, u ovom slučaju o operaciji, moraju uvijek donositi na temelju u tom trenutku dostupnih informacija, a ne na temelju kasnijih nalaza. Uz opasku, kako je u to vrijeme preporučeni zahvat bio medicinski opravdan i nužan, s obzirom na životno opasnu prirodu bolesti.

Svi mediji ističu, kako Sveučilišna klinika Kepler u Linzu “ne vidi liječničku pogrešku” u navedenom slučaju. Optužbu da je pacijentica tek četiri tjedna kasnije obaviještena da uopće nema rak maternice, iako je liječnicima to već prije operacije bilo poznato, Klinika odbacuje završetka opsežnih internih istraga i dostupnosti svih potvrđenih rezultata, te da joj je ponuđena psihološka podrška. Mladoj Austrijanki i njenom odvjetniku je savjetovano da se obrate Udruzi za pacijente i njegu pokrajine Gornje Austrije radi neutralnog uvida u slučaj.

Navedeni slučaj u Sveučilišnoj klinici Kepler zapravo otkriva ne samo medicinski problem - kriva dijagnoza s fatalnim posljedicama - u toj zdravstvenoj ustanovi, već prije svega ogroman propust u vodstvu i komunikaciji, tvrdi pokrajinski glasnogovornik liberala Neosa i vođa parlamentarne skupštine Felix Eypeltauer.

Stranka Neos, Zeleni i socijaldemokrati (SPÖ) traže hitan istražni postupak Gornjoaustrijskog revizijskog suda. I dok traje prepucavanje Klinike i politike u traženju krivca, malo tko se pita, kako se osjeća 30-godišnjakinja, kojoj je zbog krive dijagnoze i očito nečijeg nemara, uskraćeno majčinstvo.