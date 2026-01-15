Naši Portali
VIDEO Tihi upad američkih snaga u Karibima: Vojska zaplijenila novi tanker

Danijel Prerad
15.01.2026.
u 15:47

Ovo je već šesti tanker koji je SAD zarobio na ovom području

Južno vojno zapovjedništvo SAD-a objavilo je snimke zarobljavanja još jednog tankera u Karipskom moru. Američke snage zarobile su tanker Veronica, koji je plovio pod zastavom Gvajane, u akciji koja se odvijala prije zore u sklopu operacije Southern Spear, usmjerene protiv plovila koja krše Trumpovu karantenu na sankcioniranim brodovima u Karibima.

Misija, koju je vodila zajednička radna skupina Southern Spear s marincima i mornarima koji su isplovili s broda USS Gerald R. Ford, odvijala se bez incidenata. Ovo je već šesti tanker koji je SAD zarobio na ovom području.
zapljena Karipsko more tanker

ZV
zvonimirkraljic98
16:50 15.01.2026.

Pirati.

RE
reborn
16:54 15.01.2026.

Već šesti?!? Izgleda da je Trump izgubio strpljenje oko Putinovog poigravanja... Tko zna, možda ga patuljak počne shvaćati ozbiljnije.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
16:53 15.01.2026.

to sve ide u narančin privatni džep

