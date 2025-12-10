Ugrožena 2. faza mira: Za Netanyahua je povlačenje Izraela iz Gaze kapitulacija

Dva Trumpova mirovna plana već su ozbiljno ugrožena: Kambodža i Tajland te Pojas Gaze. Ponovno je buknuo rat između Tajlanda i Kambodže, a situacija nije bolja ni između Izraelaca i Palestinaca. Ove epizode naglašavaju složenost međunarodnih sporazuma, ali istovremeno samo su uvod u pravi izazov, zaboravljenu Gazu, u kojoj humanitarna i politička kriza doseže ekstremne razmjere.



Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uskoro putuje u Sjedinjene Države, a Washington radi snažan pritisak na njega kako bi ga prisilio da prihvati plan predsjednika Donalda Trumpa i prijeđe na drugu fazu mirovnog sporazuma – povlačenje izraelske vojske iz većine Pojasa Gaze i ulazak međunarodnih stabilizacijskih snaga. Iako je plan formalno postavljen kao put prema deeskalaciji i rekonstrukciji, Netanyahu politički nije spreman ući u njegovu ključnu fazu. Unutar Izraela jača otpor njegovoj politici, osobito nakon što je izraelski predsjednik odbio Trumpov zahtjev za pomilovanje ili ukidanje sudskih procesa protiv Netanyahua, što dodatno oslabljuje položaj premijera koji ovisi o ekstremno desnom krilu koalicije. Povlačenje iz Gaze doživljava se kao kapitulacija pa paradoksalno, dok sporazum formalno postoji, izraelska vojska gotovo svakodnevno bombardira Pojas Gaze, ubijajući i desetke civila, a dublji prodori pokazuju da se ne priprema teren za povlačenje, nego za trajni nadzor.