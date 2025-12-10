Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
MEĐUNARODNE SNAGE ČEKAJU

Ugrožena 2. faza mira: Za Netanyahua je povlačenje Izraela iz Gaze kapitulacija

Autor
Hassan Haidar Diab
10.12.2025.
u 21:45

Oluje, poplave i nagli pad temperature uništili su gotovo sve šatore u kojima živi više od pola milijuna raseljenih Palestinaca

Dva Trumpova mirovna plana već su ozbiljno ugrožena: Kambodža i Tajland te Pojas Gaze. Ponovno je buknuo rat između Tajlanda i Kambodže, a situacija nije bolja ni između Izraelaca i Palestinaca. Ove epizode naglašavaju složenost međunarodnih sporazuma, ali istovremeno samo su uvod u pravi izazov, zaboravljenu Gazu, u kojoj humanitarna i politička kriza doseže ekstremne razmjere.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uskoro putuje u Sjedinjene Države, a Washington radi snažan pritisak na njega kako bi ga prisilio da prihvati plan predsjednika Donalda Trumpa i prijeđe na drugu fazu mirovnog sporazuma – povlačenje izraelske vojske iz većine Pojasa Gaze i ulazak međunarodnih stabilizacijskih snaga. Iako je plan formalno postavljen kao put prema deeskalaciji i rekonstrukciji, Netanyahu politički nije spreman ući u njegovu ključnu fazu. Unutar Izraela jača otpor njegovoj politici, osobito nakon što je izraelski predsjednik odbio Trumpov zahtjev za pomilovanje ili ukidanje sudskih procesa protiv Netanyahua, što dodatno oslabljuje položaj premijera koji ovisi o ekstremno desnom krilu koalicije. Povlačenje iz Gaze doživljava se kao kapitulacija pa paradoksalno, dok sporazum formalno postoji, izraelska vojska gotovo svakodnevno bombardira Pojas Gaze, ubijajući i desetke civila, a dublji prodori pokazuju da se ne priprema teren za povlačenje, nego za trajni nadzor.

Ključne riječi
Donald Trump Izrael Gaza Benjamin Netanyahu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!