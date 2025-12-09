Merz oštro o Trumpovoj strategiji: ‘Neprihvatljivo za europu’

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je izjavio kako su dijelovi nove Strategije nacionalne sigurnosti američke administracije s europske točke gledišta „krajnje nepovoljni”. „Neke stvari su razumljive, neke su čak prihvatljive, no određeni dijelovi nama su, iz europske perspektive, neprihvatljivi”, kazao je Merz novinarima, upitan o novoj geopolitičkoj strategiji i njezinim posljedicama po transatlantske odnose.

Kancelar je jasno istaknuo: „Ne vidim potrebu da Amerikanci sada žele spašavati demokraciju u Europi. Ako bi je trebalo spašavati, mi bismo to mogli sami.” Strategija nacionalne sigurnosti, koju je administracija predsjednika Donalda Trumpa objavila prošloga tjedna, najavljuje preustroj geopolitičkog poretka, tvrdeći kako Europa stoji pred „civilizacijskim izbrisom”, potaknutim prekomjernom migracijom iz zemalja s muslimanskom većinom i izvan Europe.

U dokumentu se također naziru naznake da bi američka administracija mogla podržati ideološki srodne europske stranke, navodeći kako „rast utjecaja patriotskih europskih stranaka doista daje razloga za optimizam”.

Trump je ovu namjeru dodatno naglasio u intervjuu za Politico, s novinarkom Dashom Burns, koji je u utorak emitiran u posebnoj epizodi podcasta The Conversation, signalizirajući da bi podržao europske političare koji dijele njegovu viziju.

Merz koji je o Trumpovoj novoj geopolitičkoj strategiji govorio tijekom posjeta njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnju-Falačkoj, gdje je stacionirano većina od približno 35.000 američkih vojnika u Njemačkoj istaknuo je da ga opći ton dokumenta nije iznenadio, već je samo potvrdio njegov stav da EU mora postati mnogo neovisnija od Washingtona u pitanjima sigurnosti i obrane.

„U razgovorima s Amerikancima kažem: ‘America first’ je u redu, ali ‘America alone’ ne može biti u vašem interesu”, naglasio je Merz. „Trebate partnere u svijetu. Jedan od tih partnera mogla bi biti Europa. A ako ne možete surađivati s Europom, barem neka Njemačka bude vaš partner.” Kancelar je također potvrdio da je Trump prihvatio poziv za posjet Njemačkoj u nadolazećoj godini.