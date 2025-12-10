Marco Rubio, američki državni tajnik, naredio je Državnom tajništvu da se vrati korištenju fonta Times New Roman kao standarda za službene dokumente, čime se poništava promjena prethodne administracije na sans-serif font Calibri. Počevši od srijede, svi dokumenti moraju koristiti Times New Roman veličine 14 kako bi bili u skladu s predsjednikovom direktivom "Jedan glas za američke vanjske odnose", potvrdio je glasnogovornik Državnog tajništva SAD-a za CNN, dodajući kako je taj font "formalniji i profesionalniji“.
Godine 2023., administracija Joea Bidena uvela je Calibri u službene dokumente zbog veće pristupačnosti web-stranica i publikacija. Tadašnji državni tajnik, Antony Blinken, odlučio se promjenu na preporuku internih grupa za raznolikost i osobe s invaliditetom.
Calibri je sans-serif font - čišći, bez dodatnih linija na slovima u usporedbi s Times New Romanom. To, prema nekim stručnjacima, može olakšati čitanje osobama s disleksijom ili problemima s vidom. Unatoč tome, neki prihvaćaju i serif fontove poput Times New Romana, ističući da osobe koje koriste pomoćne tehnologije mogu i same prilagoditi font.
"Serif fontovi i dalje su standard na sudovima, u zakonodavnim tijelima i diljem saveznih agencija gdje su trajnost i autoritet pisanog zapisa najvažniji“, rekao je glasnogovornik Državnog tajništva SAD-a.Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
mržnja prema Trumpovoj administraciji je velika kao rusofobija. da li je Bidenova promjena fonta iz 2023 isto bila objavljena kao vijest? sad kao eto Trump sve mijenja pa i font. kao vidi ga kako je sitničav. disleksični više neće moćii čitati web. monstrum je.