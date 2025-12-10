Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
JEDAN OD NAJVEĆIH PROIZVOĐAČA BAKRA

Zvuči predobro da bi bilo istinito: Tko radi u ovoj hamburškoj kompaniji, ne mora dolaziti na posao više od tri mjeseca

Zagreb: Otvorenje međunarodnih industrijskih sajmova – BIAM & Zavarivanje
Ilustracija/Luka Stanzl/Pixsell
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
10.12.2025.
u 22:10

Aurubis očito pridaje veliku važnost tome da bude atraktivan i dobar poslodavac i da zaposlenicima ponudi što bolje uvjete, a primjer je ovo iz kojeg bi i drugi mogli puno naučiti

Hamburška kompanija Aurubis, koja je jedan od najvećih europskih proizvođača bakra, nudi gotovo nevjerojatne radne uvjete. Kod njih se, naime, otvara mogućnost da zaposlenici dobiju i do 61 dan godišnjeg odmora, piše BILD. Naravno, ova mogućnost vezana je i uz određene uvjete. 'Standard je 30 dana godišnjeg odmora, kao i do pet dodatnih dana, dogovorenih kolektivnim ugovorom, koji se mogu iskoristiti kao slobodni dani ili pretvoriti u paušalnu isplatu', kaže Christoph Tesch, voditelj korporativnih komunikacija za BILD.

Dodatno, postoji jedan dodatni dan odmora za zaposlenike u smjenskom radu i do 20 dana starosnog odmora za smjenske radnike starije od 55 godina. Uz to dolazi, kaže Tesch, 'pet dana za presvlačenje i prijevoz za zaposlenike u proizvodnji. To zapravo nije odmor, već vremenska kompenzacija.' Takvi se dani dodjeljuju zaposlenicima koji, primjerice, moraju oblačiti posebnu zaštitnu opremu, a put od garderobe do radnog mjesta je dug. Pogon u Hamburgu prostire se na oko 870.000 četvornih metara.

Aurubis, osim bakra, obrađuje i oko 20 drugih metala poput zlata, srebra i platine. Pripravnici u prvoj godini učenja zarađuju više od 1.000 eura bruto. 'Do treće ili četvrte godine izobrazbe iznos raste i do 1.500 eura mjesečno', rekao je Tesch i dodao 'zaposlenici s iskustvom mogu već pri ulasku u tvrtku zarađivati više od 50.000 eura godišnje, dok iskusni smjenski majstor može postići i do 90.000 eura plaće. Uz to se isplaćuju božićnica i regres, a postoje subvencije za privatnu mirovinsku štednju.' Aurubis očito pridaje veliku važnost tome da bude atraktivan i dobar poslodavac i da zaposlenicima ponudi što bolje uvjete, a primjer je ovo iz kojeg bi i drugi mogli puno naučiti. 
Ključne riječi
godišnji odmor plaće radni uvjeti Hamburg Bakar

