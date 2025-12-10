Zvuči predobro da bi bilo istinito: Tko radi u ovoj hamburškoj kompaniji, ne mora dolaziti na posao više od tri mjeseca

Hamburška kompanija Aurubis, koja je jedan od najvećih europskih proizvođača bakra, nudi gotovo nevjerojatne radne uvjete. Kod njih se, naime, otvara mogućnost da zaposlenici dobiju i do 61 dan godišnjeg odmora, piše BILD. Naravno, ova mogućnost vezana je i uz određene uvjete. 'Standard je 30 dana godišnjeg odmora, kao i do pet dodatnih dana, dogovorenih kolektivnim ugovorom, koji se mogu iskoristiti kao slobodni dani ili pretvoriti u paušalnu isplatu', kaže Christoph Tesch, voditelj korporativnih komunikacija za BILD.

Dodatno, postoji jedan dodatni dan odmora za zaposlenike u smjenskom radu i do 20 dana starosnog odmora za smjenske radnike starije od 55 godina. Uz to dolazi, kaže Tesch, 'pet dana za presvlačenje i prijevoz za zaposlenike u proizvodnji. To zapravo nije odmor, već vremenska kompenzacija.' Takvi se dani dodjeljuju zaposlenicima koji, primjerice, moraju oblačiti posebnu zaštitnu opremu, a put od garderobe do radnog mjesta je dug. Pogon u Hamburgu prostire se na oko 870.000 četvornih metara.

Aurubis, osim bakra, obrađuje i oko 20 drugih metala poput zlata, srebra i platine. Pripravnici u prvoj godini učenja zarađuju više od 1.000 eura bruto. 'Do treće ili četvrte godine izobrazbe iznos raste i do 1.500 eura mjesečno', rekao je Tesch i dodao 'zaposlenici s iskustvom mogu već pri ulasku u tvrtku zarađivati više od 50.000 eura godišnje, dok iskusni smjenski majstor može postići i do 90.000 eura plaće. Uz to se isplaćuju božićnica i regres, a postoje subvencije za privatnu mirovinsku štednju.' Aurubis očito pridaje veliku važnost tome da bude atraktivan i dobar poslodavac i da zaposlenicima ponudi što bolje uvjete, a primjer je ovo iz kojeg bi i drugi mogli puno naučiti.