Arapi blizu preuzimanja Naftne industrije Srbije

Financial Times objavio je, pozivajući se na četiri neimenovana izvora, kako je ipak ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, najbliže kupnji Naftne industrije Srbije. Ime ove kompanije kao vjerojatnog kupca pojavilo se prije nekoliko tjedana, i to od samog Aleksandra Vučića, koji je istaknuo prijateljske veze s vlasnikom te kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. A to je nitko drugi nego šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Prijateljski odnos Vučića i katarskog vladara doista postoji. No zanimljivije od toga je da su londonske poslovne novine u svojem tekstu objavile i procjenu vrijednosti Naftne industrije Srbije, pozivajući se na zadnje financijsko izvješće. A to je 4,7 milijardi dolara, što opet znači da ruske kompanije s vlasničkim udjelom (a on je 56 posto) polažu pravo na 2,6 milijardi.

Zadnja čvrsta informacija i pregovori bili su oni u kontekstu mogućnosti da MOL otkupi ruski udio pa su se Viktor Orbán i Vučić sastali u Srbiji, a Orbán praktički odmah odletio u Rusiju. No vratio se, ali nastavka priče nije bilo. Ali, u ovom tekstu FT donosi kako razgovori o MOL-ovu otkupu ipak traju te se novine pozivaju na dva neimenovana izvora. Također, navodi se, postoje i drugi ponuđači. Ipak, izgleda da su stvaran problem Rusi, kojima se s prodajom ne žuri, što, prirodno, izaziva tenzije u Srbiji. – Činilo se cijelo vrijeme da nerado pregovaraju, iako nije nedostajalo potencijalnih kupaca i bilo je dovoljno vremena za sklapanje tog posla – kazao je za FT jedan od izvora na koje se pozivaju. U jednom se trenutku činilo da se raspoloženje Rusa promijenilo, no srbijanskom se vodstvu ne čini da su oni doista voljni prodati svoj udio u NIS-u. Tako ni izjava od 3. prosinca Gazprom Nefta u kojoj navodi kako se “NIS-ove operacije, uključujući upravljanje računima i kontinuitet poslovanja, provode uz punu i sveobuhvatnu podršku srbijanske vlade”.

– Dioničari NIS-a aktivno su uključeni u intenzivan multilateralan dijalog kako bi se trenutačna situacija što prije riješila, navodi se dalje. O prodaji nigdje nema riječi. U ovom se tekstu odgovara i na pitanje zašto Srbija sama ne otkupi ruski udio u NIS-u. Odgovor je – Rusi ne žele prodati Srbiji. Opet citirajući dva neimenovana izvora, FT navodi kako u Srbiji za to postoji volja, ali ne i s ruske strane. Iako je Srbija ponudila i višu cijenu ne bude li se mogla realizirati prodaja nekom stranom vlasniku.

Nacionalizacija je manje popularna opcija zbog straha da se ne izazove onaj dio srbijanske javnosti koji je sklon Rusima, a on nije malen, a k tome je Vučićeva vlast i dalje pod pritiskom. Iako ga, interesantno, u tekstu nazivaju “Putinovim saveznikom”. Što se samog ADNOC-a tiče, ta kompanija ima velike ambicije na svjetskom energetskom tržištu te je za ulaganja i akvizicije u tom smislu izdvojila 40 milijardi dolara. Prošlog mjeseca odobrena im je kupnja njemačke kemijske kompanije Covestro za 15 milijardi dolara, ali kroz svoju tvrtku za međunarodno poslovanje XRG. U slučaju dogovora oko NIS-a, vlasnički bi udio preuzela središnja tvrtka, dakle baš ADNOC. Poznate su sada već duboke veze Srbije i Emirata, i kroz projekt Beograd na vodi i kroz velike kupnje oružja, tako da je malo sumnje kako su ove vijesti vjerodostojne. Isto je vjerojatno da bi američki OFAC, koji je uveo sankcije kompaniji, lakše prihvatio Arape kao kupce od drugih ponuđača.

Rok je 15. siječnja

Što se tiče istaknute vrijednosti Naftne industrije Srbije, ona se ne čini pretjeranom. Kompanija u vlasništvu ima jedinu trenutačno funkcionalnu rafineriju, onu u Pančevu, ali ne samo u Srbiji, nego u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ima i mrežu od 327 benzinskih postaja, poslovanje u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumunjskoj te oko 14.000 zaposlenih. Sam Vučić u utorak je iznio tri mogućnosti za NIS – jedna je da američki OFAC odobri licencu za nastavak poslovanja, u što ne vjeruje. Drugi scenarij, onaj gdje se ruski udio prodaje, puno je vjerojatniji, a treći je onaj za koji se nada da neće biti potreban, a to je nacionalizacija.

– Rok je 15. siječnja i neće biti produljenja. Opskrba gorivom ne smije biti ugrožena – rekao je Vučić i izrazio strah od sekundarnih sankcija, u svojem stilu, naravno. – Svako jutro prvo što provjerim je ima li kakvih vijesti o sekundarnim sankcijama protiv naših banaka – kazao je dodajući da je fiskalna i monetarna stabilnost Srbije trenutačno ugrožena zbog situacije s Naftnom industrije Srbije.