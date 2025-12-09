Trumpu trebaju i Rusija i Europa da se suoči s jedinim ozbiljnim protivnikom

Ne stišava se bura među vodećim europskim političarima nakon što je administracija Donalda Trumpa objavila dokument na 33 stranice pod nazivom National Security Strategy of United States of America (Nacionalna sigurnosna strategija Sjedinjenih Američkih Država).
"To je jezik koji inače dolazi samo iz nekih bizarnih umova Kremlja", objavio je bivši švedski premijer Carl Bildt na X-u, rekavši da dokument smješta SAD "desno od ekstremne desnice u Europi".
SVE JE ZASJENILA
FOTO Supruga premijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Astrološki događaj godine
Kraj 2025. donosi šokantni preokret: Nijedan horoskopski znak neće biti pošteđen - evo što nas čeka
Zagrebački biser
Nekad skromno i tiho mjesto, danas pravi magnet: Ovo je nova oaza za mlade obitelji
Iz prve ruke