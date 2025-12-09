Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TRUMPOV UDAR NA EU

Trumpu trebaju i Rusija i Europa da se suoči s jedinim ozbiljnim protivnikom

Autor
Zoran Vitas
09.12.2025.
u 14:19

"Trumpova administracija prekinula je veze s Europom i radi – baš kao i Vladimir Putin – na uništenju Europske unije", piše Neue Osnabrücker Zeitung

Ne stišava se bura među vodećim europskim političarima nakon što je administracija Donalda Trumpa objavila dokument na 33 stranice pod nazivom National Security Strategy of United States of America (Nacionalna sigurnosna strategija Sjedinjenih Američkih Država).

"To je jezik koji inače dolazi samo iz nekih bizarnih umova Kremlja", objavio je bivši švedski premijer Carl Bildt na X-u, rekavši da dokument smješta SAD "desno od ekstremne desnice u Europi".

Ključne riječi
sigurnost Ukrajina Europa Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borjana Krišto i Ursula von der Leyen obišle su Donju Jablanicu
Video sadržaj
PRITISAK RASTE

Kriza u BiH: Hrvatica na čelu Vijeća ministara BiH pozvana da razriješi blokadu oko EU zakona

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca je nakon još jedne propale sjednice Vijeća ministara upozorio kako prozor koji je EU otvorio za BiH "možda neće ostati otvoren zauvijek". "Stav Europske unije je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterije. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele vlasti BiH"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!