Trumpu trebaju i Rusija i Europa da se suoči s jedinim ozbiljnim protivnikom

PRITISAK RASTE

Kriza u BiH: Hrvatica na čelu Vijeća ministara BiH pozvana da razriješi blokadu oko EU zakona

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca je nakon još jedne propale sjednice Vijeća ministara upozorio kako prozor koji je EU otvorio za BiH "možda neće ostati otvoren zauvijek". "Stav Europske unije je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterije. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele vlasti BiH"