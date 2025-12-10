FOTO Nevjerojatan zalazak sunca iznad Kozjaka

Priroda nas svakodnevno uspijeva iznenaditi, pa uopće nije čudno da je to učinila ponovno.
Foto: Zvonimir Barisin
Iznad Kozjaka pojavio se bajkovit zalazak sunca.
Foto: Zvonimir Barisin
Pogled je s vrha sv Jure na Kozjaku koji je visok 611m/nm.
Foto: Zvonimir Barisin
Split pod ovakvim zalaskom izgleda predivno.
Foto: Zvonimir Barisin
Oko promatrača može samo uživati. 
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
