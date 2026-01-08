Naši Portali
VELIKO POLITIČKO OBRAĆANJE

Trump pred Kongresom: Ekskluzivni govor koji može promijeniti budućnost Amerike

Maša Taušan/Hina
08.01.2026.
u 02:00

Govor o stanju nacije je godišnje obraćanje predsjednika SAD-a Kongresu na zajedničkoj sjednici obaju domova, Senata i Zastupničkog doma.

Američki predsjednik Donald Trump će 24. veljače pred Kongresom održati godišnji govor o stanju nacije, objavio je u srijedu republikanski predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson.

„Poštovani gospodine predsjedniče, dok naša nacija obilježava 250. obljetnicu američke neovisnosti, Sjedinjene Države stoje jače, slobodnije i prosperitetnije pod vašim vodstvom i hrabrim postupcima“, napisao je predsjednik Zastupničkog doma u svom pozivnom pismu Donaldu Trumpu.

Obraćanje predsjednika prvorazredni je politički događaj u SAD-u koji se redovito koristi u svrhu osvrta na trenutnu političku situaciju i kao najava budućih poteza.

