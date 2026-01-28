Novi detalji seks skandal u vrhu države, Pajković podijelila razgovor: 'Sama si sebi završila karijeru'

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore, prvi put je javno istupila nakon što su u javnost procurile njezine eksplicitne snimke. U objavama na društvenim mrežama tvrdi da je bila izložena dugotrajnim prijetnjama i ucjenama Dejana Vukšića, bivšeg ravnatelja Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB).

Pajković je na Instagramu, pod naslovom „Prijetnje“, objavila navodne prepiske i audio-snimke razgovora s Vukšićem. Kako tvrdi, sadržaj dokazuje da joj je prijetio objavljivanjem kompromitirajućih fotografija i videozapisa, što se kasnije i dogodilo. Navodi da je bila izložena, kako kaže, ekstremnom nasilju, dok joj je bivši čelnik obavještajne službe poručivao da za nju „neće biti mjesta ni života u Crnoj Gori“.

FOTO Ovo su bivši savjetnik predsjednika i državna tajnica koji su u središtu seks skandala u Crnoj Gori

Na jednoj od objavljenih snimki čuje se glas za koji Pajković tvrdi da pripada Vukšiću, a koji govori kako će „cijela Crna Gora morati vidjeti“, aludirajući na eksplicitni sadržaj. U drugom dijelu razgovora navodno joj govori: „Sama si završila karijeru“, na što mu ona odgovara: „Nemoj mi prijetiti“.

Dejan Vukšić podnio je ostavku na mjesto ravnatelja ANB-a krajem prošle godine, upravo nakon što su sporni videozapisi dospjeli u javnost. Tom je prilikom optužio Pajković da mu je u listopadu 2024. ukrala mobitel, koji je, kako tvrdi, kasnije zloupotrijebljen. Također ju je javno povezivao s kavačkim kriminalnim klanom, što je Pajković ranije odlučno demantirala.

Bivša državna tajnica tvrdi i da su joj prijetnje stizale s fiksnog telefona iz ureda predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, gdje je Vukšić jedno vrijeme radio kao savjetnik. Kaže da se zbog toga pokušala obratiti samom predsjedniku. „Imala sam njegov broj telefona. Poslala sam mu pristojnu poruku i videozapise prijetnji njegovog savjetnika. Nikada nisam dobila odgovor“, rekla je Pajković. Dodala je kako su se kasnije susreli na konferenciji povodom Dana ljudskih prava, što je nazvala velikom ironijom.

„Slušala sam predsjednika države, potpredsjednika vlade, vrhovnog tužitelja, suca Vrhovnog suda, svi su govorili o pravima. S druge strane sjedila je pučka pravobraniteljica, moja ministrica, a ja sam bila žrtva ekstremnog nasilja“, izjavila je. Govoreći o reakciji predsjednika, Pajković tvrdi da joj je poslana jasna poruka da treba šutjeti. „Savjet je bio: ‘Nemoj, šuti’. Čak ni u tom osobnom, izravnom susretu predsjednik države nije se prema meni ponašao onako kako smatram da bi se trebao ponašati prvi autoritet države“, zaključila je.