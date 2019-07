Tri četvrtine naših znanstvenika iscrpljene poslom

Koliko su hrvatski znanstvenici zadovoljni radnim i stambenim uvjetima, jesu li iscrpljeni poslom i mogu li raditi od kuće, pokazalo je istraživanje “Radni i stambeni uvjeti znanstvenika u Hrvatskoj”, koje su na anketnom uzorku od 1966 znanstvenika proveli Anđelina Svirčić Gotovac, Nikola Petrović i Branimir Krištofić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Zadovoljniji su radnim uvjetima zaposleni izvan Zagreba od onih zaposlenih u Zagrebu i stalno zaposleni od zaposlenih na određeno vrijeme. Inače, anketirani su znanstvenici s javnih instituta i sveučilišta, najviše ih je bilo iz društvenih znanosti, 28,2%, iz humanističkih 17,4%, iz prirodnih znanosti 16,2% te iz tehničkih 14,4%. Iako izrazitu većinu znanstvenika posao ispunjava, gotovo tri četvrtine ispitanika zbog posla osjeća se iscrpljeno, a više od petine (23%) brine se da će izgubiti radno mjesto, i to u mnogo većoj mjeri zaposleni na određeno, zatim mnogo više zaposleni na javnim institutima od zaposlenih na sveučilištu.

U Zagrebu u kojem je gotovo polovica fakulteta i većina instituta očekivano živi 55% znanstvenika. Čak 63,7% znanstvenika drži da su zbog tehnoloških uvjeta izgubili granicu između radnog i slobodnog vremena. Da bi obveza dolaska na radno mjesto za znanstvenike trebala biti fleksibilnija, tako da mogu kombinirati rad na poslu s radom od kuće, smatra njih 75,3%. Svaki radni dan na posao u institute dolazi 80,2% znanstvenika, na sveučilište njih 67,6%. No, 93,6% stem-znanstvenika na posao dolazi svaki dan. Najviše znanstvenika (46,7%) ima kupljen stan ili kuću, naslijeđen njih 20,0%, a kupljen subvencionirani stan 13,8%. Trećina znanstvenika živi u stanovima od 41 do 60 m2 , četvrtina u stanovima od 61 do 80 m2, petina u stanovima od 81 do 100 m2, a u više od 101 m2 njih 15,3%. Inače, prosječna dob znanstvenika u uzorku bila je 44,7 godina.