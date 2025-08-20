Bio je miljenik tinejdžerica u Hrvatskoj, predviđali su mu blistavu budućnost, ali sve je uništio

Josip Katalenić pojavio se na sceni početkom 2000-tih godina i napravio veliki boom.
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Njegov zaštitni znak bila je plava kosa, izblajhana kosa s kojom je podsjećao na članove boybendova koji su tada vladali svjetskim top ljestvicama. 
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Prozvali su ga Međimurskim slavujem, kada su mu početkom desetljeća predviđali blistavu budućnost. Natjecao se na Dori 2000. s pjesmom 'Put u raj', a bio je sudionik i brojnih festivala.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Zbog toga je brzo dobio i druge prilike, pa je radio kao voditelj, a bio je i član žirija 'Story Supernova Music Talents Junior Showa'.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Katalenić je čak glumio i u filmu 'Ti mene nosiš'. U njemu je utjelovio glumca iz sapunica, a u jednoj njegovoj sceni prikazano je kako se ljuti jer je umiješan u ubojstvo jer su, kako kaže, "curice lude za njim".
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Bio je popularna teen zvijezda i mnogi su mislili da će postići veliki uspjeh, ali njegova karijera krenula je nizbrdo kada su ga 2015. godine prvi put pritvorili zbog dječje pornografije.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Tada je uz jamčevinu od 50 tisuća kuna pušten kući. Protiv Katalenića podignute su dvije optužnice. Jedna je vezana uz skidanje dječje pornografije, i druga je vezana uz mamljenje djece zbog zadovoljavanja spolnih potreba.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Pjevač je pretprošle godine osuđen nepravomoćno na četiri godine i 11 mjeseci zatvora.
Foto: Ivo Cagalj/HISTORY I/C
Prema informacijama iz Općinskog suda u Varaždinu, donesena je nepravomoćna prvostupanjska presuda protiv Katalenića radi kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, na koju se ima pravo žaliti. Zbog zaštite interesa djece suđenje je bilo zatvoreno za javnost.
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Foto: Ivo Cagalj/HISTORY I/C
Foto: Ivo Cagalj/HISTORY I/C
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
