Bio je miljenik tinejdžerica u Hrvatskoj, predviđali su mu blistavu budućnost, ali sve je uništio

Katalenić je čak glumio i u filmu 'Ti mene nosiš'. U njemu je utjelovio glumca iz sapunica, a u jednoj njegovoj sceni prikazano je kako se ljuti jer je umiješan u ubojstvo jer su, kako kaže, "curice lude za njim".
Tada je uz jamčevinu od 50 tisuća kuna pušten kući. Protiv Katalenića podignute su dvije optužnice. Jedna je vezana uz skidanje dječje pornografije, i druga je vezana uz mamljenje djece zbog zadovoljavanja spolnih potreba.
Prema informacijama iz Općinskog suda u Varaždinu, donesena je nepravomoćna prvostupanjska presuda protiv Katalenića radi kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, na koju se ima pravo žaliti. Zbog zaštite interesa djece suđenje je bilo zatvoreno za javnost.