HZZO objavio važnu obavijest za građane: Na snazi je novi zakon, evo što se sve mijenja

Od 1. kolovoza 2025. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) podsjetio je na niz važnih novosti za osiguranike. Promjene obuhvaćaju olakšice u javljanju HZZO-u, veće naknade plaća tijekom bolovanja te drukčiji obračun putnih troškova.

Manje osobnih dolazaka

Prema novim pravilima, dio osiguranika više se neće morati osobno javljati HZZO-u radi obnove statusa. To se odnosi na korisnike rodiljnih i roditeljskih potpora, osobe s invaliditetom trećeg i četvrtog stupnja, teško bolesne ili one koji skrbe o teško bolesnom članu obitelji, samohrane roditelje djece do sedme godine života te učenike koji su privremeno prekinuli školovanje, ali su u postupku ponovnog upisa. S druge strane, obveza osobnog pristupa uvodi se za osobe koje su izgubile status redovitog učenika ili studenta. Oni će se od 1. kolovoza morati javiti HZZO-u u roku od 90 dana, a potom jednom u tri mjeseca, u protivnom će im osiguranje biti ukinuto.

Veće naknade plaće

Velika promjena odnosi se i na naknade tijekom bolovanja. Najniži iznos naknade povećava se s dosadašnjih 110 eura na 353 eura, dok se najviši limit diže s 565 eura na gotovo 1000 eura mjesečno (995,45 eura). Povećanje se odnosi na naknade zbog bolesti i ozljeda duljih od 42 dana, komplikacija u trudnoći, njege obitelji ili izolacije.

Prve uvećane isplate očekuju se već u rujnu za naknade ostvarene u kolovozu. Osiguranici pritom ne moraju podnositi nikakve zahtjeve jer će HZZO isplate obračunavati automatski. Novost je i da roditelji koji brinu o bolesnom djetetu mlađem od sedam godina imaju pravo na punu naknadu plaće, što je dosad vrijedilo samo za djecu do tri godine.

Drugačiji obračun putnih troškova

Nakon stupanja zakona na snagu, putni troškovi osiguranika računat će se prema udaljenosti – 0,11 eura po kilometru, bez obzira na cijenu javnog prijevoza. Pravo na naknadu i dalje ostvaruju osiguranici upućeni na liječenje u zdravstvene ustanove udaljene više od 50 kilometara, osim ako nemaju pravo na sanitetski prijevoz. Na ovaj način, ističu u HZZO-u, svi će građani imati jednak obračun putnih troškova, neovisno o tome koriste li autobus, vlak ili vlastiti automobil.

Informacije na mrežnim stranicama

Detaljne upute i potrebna dokumentacija za pojedine kategorije osiguranika dostupne su na mrežnim stranicama HZZO-a, a građani se mogu obratiti i u najbliži područni ured ili nazvati besplatni telefon 0800 7979.