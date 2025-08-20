Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio prestižnu međunarodnu nagradu

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu "Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025", koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu ugledne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju, Utah, SAD.
Ova nagrada dodjeljuje se svake godine najuspješnijim novim misijama u svjetskoj svemirskoj industriji, a pobjednika bira kombinacija stručne javnosti i šire javnosti putem glasovanja. CroCube je nominaciju dobio zahvaljujući svojem uspjehu i međunarodnoj prepoznatljivosti unatoč skromnim resursima i sada je službeno prepoznat kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini.
Hrvatska javnost mogla je glasovati online i poduprijeti CroCube, a stručni žiri je, uz glasove javnosti, odlučio o dobitnicima. Nagrade su objavljene na svečanoj dodjeli u Salt Lake Cityju, a priznanje je sada stiglo i u Zagreb. Tim povodom planira se posebno druženje i obilježavanje osvojenog priznanja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti medije i javnost.
Dobitnici nagrada objavljeni su tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite Conference 2025, koja se održala u američkom Salt Lake Cityju, okupljajući ključne aktere iz svjetske svemirske industrije. Daniela Jović, voditeljica misije CroCube, osobno je prisustvovala dodjeli nagrada i iz SAD-a se javlila ne skrivajući oduševljenje:
“Mnogi to još ne vide i ne priznaju, ali Hrvatska je ušla u svemirsko doba i svijet nam je to ovom nagradom sada otvoreno i priznao. Godišnje se lansira više od 1500 malih satelita i baš je naš mali CroCube odabran kao najvrijedniji spomena među njima. Malo je reći da sam ponosna danas i mislim da danas ponosni mogu biti svi koji su ovome doprinijeli”, rekla je Jović.
CroCube, koji je uspješno lansiran 21. prosinca 2024. godine s američke svemirske baze Vandenberg kao dio SpaceX-ove Bandwagon-2 misije, označio je povijesni ulazak Hrvatske u eru svemirske tehnologije i pridružio je popisu od 80+ zemalja s vlastitim satelitom u svemiru.
Nanosatelit dimenzija 10 x 10 x 10 cm i mase 1.1 kg, dizajniran prema CubeSat standardu, trenutno već više od 230 dana kruži Zemljom na visini od 510 km, gdje će raditi oko 2 godine te ostati do 5 godina. Opremljen je VGA kamerom, UHF/VHF radio-primopredajnicima te znanstvenim eksperimentom Astrotron 1000 hrvatske proizvodnje za mjerenje degradacije mikroelektronike u uvjetima visoke radijacije.
Volonterska misija postala svjetski prepoznata
Glavni cilj projekta je potaknuti tehnološki razvoj Hrvatske i naprednog društva orijentiranog na prosperitet i inovacije, povećati interes za astronomiju i svemirske projekte uz razvoj STEM znanosti i visokotehnološkog poduzetništva.
"Ova nagrada potvrđuje da se hrvatsko znanje, hrvatska upornost i hrvatski entuzijazam mogu ujediniti u nešto što je prepoznato na svjetskoj razini. Od prvih ideja do današnjeg dana, svaki korak bio je pobjeda u malom, a ova nagrada pokazuje da možemo konkurirati najboljima na svijetu" - izjavila je Daniela Jović, voditeljica misije CroCube.