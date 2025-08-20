Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio prestižnu međunarodnu nagradu

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu "Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025", koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu ugledne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju, Utah, SAD.

Ova nagrada dodjeljuje se svake godine najuspješnijim novim misijama u svjetskoj svemirskoj industriji, a pobjednika bira kombinacija stručne javnosti i šire javnosti putem glasovanja. CroCube je nominaciju dobio zahvaljujući svojem uspjehu i međunarodnoj prepoznatljivosti unatoč skromnim resursima i sada je službeno prepoznat kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini.

Hrvatska javnost mogla je glasovati online i poduprijeti CroCube, a stručni žiri je, uz glasove javnosti, odlučio o dobitnicima. Nagrade su objavljene na svečanoj dodjeli u Salt Lake Cityju, a priznanje je sada stiglo i u Zagreb. Tim povodom planira se posebno druženje i obilježavanje osvojenog priznanja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti medije i javnost.

Dobitnici nagrada objavljeni su tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite Conference 2025, koja se održala u američkom Salt Lake Cityju, okupljajući ključne aktere iz svjetske svemirske industrije. Daniela Jović, voditeljica misije CroCube, osobno je prisustvovala dodjeli nagrada i iz SAD-a se javlila ne skrivajući oduševljenje:

“Mnogi to još ne vide i ne priznaju, ali Hrvatska je ušla u svemirsko doba i svijet nam je to ovom nagradom sada otvoreno i priznao. Godišnje se lansira više od 1500 malih satelita i baš je naš mali CroCube odabran kao najvrijedniji spomena među njima. Malo je reći da sam ponosna danas i mislim da danas ponosni mogu biti svi koji su ovome doprinijeli”, rekla je Jović.

CroCube osvojio nagradu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povijesno značenje za HrvatskuCroCube, koji je uspješno lansiran 21. prosinca 2024. godine s američke svemirske baze Vandenberg kao dio SpaceX-ove Bandwagon-2 misije, označio je povijesni ulazak Hrvatske u eru svemirske tehnologije i pridružio je popisu od 80+ zemalja s vlastitim satelitom u svemiru.Nanosatelit dimenzija 10 x 10 x 10 cm i mase 1.1 kg, dizajniran prema CubeSat standardu, trenutno već više od 230 dana kruži Zemljom na visini od 510 km, gdje će raditi oko 2 godine te ostati do 5 godina. Opremljen je VGA kamerom, UHF/VHF radio-primopredajnicima te znanstvenim eksperimentom Astrotron 1000 hrvatske proizvodnje za mjerenje degradacije mikroelektronike u uvjetima visoke radijacije.

Volonterska misija postala svjetski prepoznata

Glavni cilj projekta je potaknuti tehnološki razvoj Hrvatske i naprednog društva orijentiranog na prosperitet i inovacije, povećati interes za astronomiju i svemirske projekte uz razvoj STEM znanosti i visokotehnološkog poduzetništva.

"Ova nagrada potvrđuje da se hrvatsko znanje, hrvatska upornost i hrvatski entuzijazam mogu ujediniti u nešto što je prepoznato na svjetskoj razini. Od prvih ideja do današnjeg dana, svaki korak bio je pobjeda u malom, a ova nagrada pokazuje da možemo konkurirati najboljima na svijetu" - izjavila je Daniela Jović, voditeljica misije CroCube.