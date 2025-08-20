Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Boksačica koju optužuju da je muškarac se potpuno preobrazila! Uslijedila je lavina reakcija
Imane Khelif se nakon osvajanja olimpijskog zlata u boksu povukla iz javnosti.
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Premda se gotovo nije oglašavala od 8. kolovoza prošle godine, s vremena na vrijeme se pojavi u središtu pozornosti.
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Posljednji put to se dogodilo početkom lipnja, kada se nije pojavila na turniru u Nizozemskoj, iako je njen nastup bio najavljen.
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Izostanak je uslijedio nedugo nakon što su mediji objavili novo medicinsko izvješće o njezinim testiranjima.
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Budući da je uoči turnira objavljeno kako će sve boksačice morati proći kromosomske provjere, mnogi su zaključili da je to razlog zbog kojeg Khelif nije nastupila.
Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Dva i pol mjeseca kasnije ponovno se oglasila. Ovoga puta na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj izgleda poprilično drugačije nego prije. Objavu je pratilo mnoštvo reakcija, a brojni su ostali iznenađeni.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
World Boxing, nova krovna boksačka organizacija, u rujnu (od 4. do 14.) organizira svoje prvo svjetsko prvenstvo u Liverpoolu, no još nije poznato hoće li Khelif na njemu nastupiti.
Foto: Wu Tianyu/XINHUA
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U razgovoru ranije ovog mjeseca otkrila je da je iza nje teško razdoblje te najavila kako joj je glavni cilj nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., gdje planira prijeći u višu kategoriju.
Foto: Simon Jones/NEWS SYNDICATION
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
PAPRENE CIJENE
FOTO Iz taksija su mnogi izašli u soku i praznog džepa. Izdvojili smo 15 rekordera
POKAZATELJ INTEGRACIJE
U Njemačkoj je samo 13,5% vjenčanih stranaca u braku s Nijemcima, Hrvata 8,4%
KONTROVERZNA ALŽIRKA
FOTO Boksačica koju optužuju da je muškarac se potpuno preobrazila! Uslijedila je lavina reakcija
početkom 2000-tih godina
Bio je miljenik tinejdžerica u Hrvatskoj, predviđali su mu blistavu budućnost, ali sve je uništio
1
/