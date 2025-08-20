Norvežani ustali protiv Izraela! Njihov potez je šokirao svijet, ovo će odjeknuti

Naši Portali
VL
Autor
Hina
20.08.2025.
u 20:14

Predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klavenes je objasnila da će prihod biti doniran "humanitarnoj organizaciji koja svakodnevno spašava živote u Gazi i pruža hitnu pomoć na terenu"

Norveški nogometni savez u srijedu je izjavio da da će sav prihod od nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Izraela biti doniran za pomoć civilima u Gazi. Norveška će 11. listopada ugostiti Izrael u Oslu.

"Ni mi ni druge organizacije ne možemo ostati ravnodušni prema humanitarnoj patnji i nesrazmjernim napadima kojima je civilno stanovništvo u Gazi izloženo već dugo vremena", rekla je predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klavenes. Dodala je da će prihod biti doniran "humanitarnoj organizaciji koja svakodnevno spašava živote u Gazi i pruža hitnu pomoć na terenu".

Još nije precizirano koliko prihoda Norveška očekuje od prodaje ulaznica, koje počinje sljedeći tjedan. Izraelski nogometni savez odgovorio je u srijedu, pozivajući Norvežane da osude napade i otmice koje je Hamas izveo 7. listopada 2023. Također su zatražili da se prihod od utakmice ne prenosi "terorističkim organizacijama".

Norveški nogometni savez izjavio je da surađuje s UEFA-om i lokalnom policijom na sigurnosnim aranžmanima za utakmicu 11. listopada. Očekuje se da će dodatne sigurnosne mjere smanjiti kapacitet stadiona za oko 3000 mjesta. Stadion Ulleval obično prima oko 26 000 gledatelja za utakmice reprezentacije.

Izrael nije mogao ugostiti međunarodne utakmice od listopada 2023. zbog sigurnosnih razloga, pa je domaća utakmica protiv Norveške odigrana u Mađarskoj. Norveška je u ožujku pobijedila 4-2. Norveška trenutno vodi u skupini od pet reprezentacija ispred Izraela u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
20:24 20.08.2025.

2 milijarde muslimana treba pomoć Norveške protiv 7 milijuna Židova. Ima smisla.

GI
gira
21:04 20.08.2025.

Jesu li ovo oni što dociraju Hrvatima za prekmjerni nacionalni naboj i koketiranje sa ustaštvom a u uspješno prikrivaju svoju ulogu četrdesetih kad su ljudima šublerom mjerili lubanje i odlučivali tko je za život a tko ...?

Avatar Bljesak and Oluja
Bljesak and Oluja
21:01 20.08.2025.

Dajte odmah Hamasu, čemu igrice, kad svi znamo kod kog će završiti.

