Tko prvi gradi nuklearni reaktor na Mjesecu, postavlja pravila igre. Ali…nije baš sve tako jednostavno

Nova utrka u svemiru ne vrti se oko zastava i tragova astronauta; vodi se oko energije. Nuklearni reaktor na Mjesecu postaje ključ infrastrukture koja određuje tko će ondje moći graditi, istraživati i ostati. Prva svemirska utrka bila je stvar simbolike; današnje nadmetanje svodi se na gradnju i pouzdanu energiju. U travnju 2025. Kina je najavila plan izgradnje nuklearne elektrane na Mjesecu do 2035. koja bi trebala podržati međunarodnu lunarnu istraživačku stanicu. Sjedinjene Države uzvratile su u kolovozu; vršitelj dužnosti ravnatelja NASA-e Sean Duffy rekao je da je cilj pustiti američki reaktor u pogon do 2030. Nije riječ o ad hoc potezu; NASA i Ministarstvo energetike godinama sustavno razvijaju mala nuklearna postrojenja za napajanje postaja, rudarskih operacija i dugotrajnih habitata.

Dio stručnjaka na to ne gleda kao na utrku u naoružanju nego kao na natjecanje u infrastrukturi; a infrastruktura znači utjecaj. Nuklearni reaktor na Mjesecu ne bi bio ni nezakonit ali ni bez presedana; ako se rasporedi odgovorno, omogućio bi mirno istraživanje, gospodarski rast i testiranje tehnologija za dublje svemirske misije. Istodobno otvara pitanja pristupa, sigurnosti i tumačenja pravila.

Nuklearna energija u svemiru nije nova. Od 1960-ih SAD i Sovjetski Savez koristili su radioizotopne generatore; to su uređaji koji iz raspada radioaktivnih elemenata proizvode toplinu i električnu energiju za sonde, satelite i rovere. Ujedinjeni narodi 1992. usvojili su Načela o uporabi nuklearnih izvora energije u svemiru; riječ je o neobvezujućim smjernicama koje priznaju da je nuklearna energija ponekad nužna kada Sunčeva energija nije dovoljna te propisuju sigurnost, transparentnost i međunarodna savjetovanja.

Međunarodno pravo dopušta mirnodopsko korištenje nuklearne energije na Mjesecu. Presudno je kako se sustav projektira, postavlja i nadzire. Tko prvi pokrene takav reaktor u radu, u praksi postavlja standarde: što je dopušteno, koliku se transparentnost očekuje i kako se tumače pravila trajne prisutnosti.

Temeljni okvir je Ugovor o svemiru iz 1967.; ratificirale su ga sve velike svemirske sile, uključujući SAD, Kinu i Rusiju. Članak 9. zahtijeva djelovanje s "dužnom pažnjom prema odgovarajućim interesima drugih država stranaka". U praksi to znači da bi postavljanje reaktora otvorilo zonu oko objekta kroz koju bi drugi morali manevrirati zakonito i fizički; ako reaktor postane sidro veće, trajne infrastrukture, on tiho usmjerava što drugi mogu raditi i kako se ti potezi tumače.

Ostale odredbe Ugovora jamče slobodan pristup Mjesecu i drugim nebeskim tijelima; istodobno zabranjuju proglašenje suvereniteta. Državama je dopušteno uspostavljati instalacije poput habitata; time stječu operativnu moć ograničiti ulazak i pristup radi sigurnosti i transparentnosti. Posjeti drugih su poželjni kao mjera povjerenja; ali moraju biti najavljeni i dogovoreni unaprijed. Infrastruktura nije posjed; nitko ne može biti vlasnik Mjeseca. No onaj tko postavi prvu infrastrukturu suštinski određuje gdje i kako drugi djeluju, funkcionalno ako ne i pravno.

Zašto nuklearni reaktor na Mjesecu mijenja pristup resursima

Na Mjesecu nema guste atmosfere; noć traje približno 14 dana. U nekim trajno zasjenjenim kraterima Sunčeva svjetlost uopće ne dopire do tla. To čini solarnu energiju nepouzdanom ili neupotrebljivom upravo ondje gdje su najvrjedniji resursi. Posebno je zanimljiv južni pol, gdje je led u vječnoj sjeni potencijalni izvor vode za životnu potporu i gorivo za rakete. Tko ondje izgradi infrastrukturu, stječe trajnu logističku prednost i realnu moć ograničiti tuđi pristup, makar posredno.

Mali reaktor mogao bi kontinuirano raditi dugi niz godina; napajao bi habitate, vozila, sustave za 3D ispis i recikliranje te ključnu životnu podršku. Zbog toga nuklearni reaktor na Mjesecu mnogi vide kao središnji dio dugotrajne ljudske prisutnosti. Isto iskustvo bit će presudno i za Mars; ondje su solarna ograničenja još teža zbog prašine i udaljenosti od Sunca. Ako se gleda što bi to konkretno promijenilo na terenu, reaktor bi držao sustave u radu u dugim razdobljima mraka i u trajno zasjenjenim kraterima. To je temelj za stalne baze, ozbiljna mjerenja i prve industrijske pogone.

Drugo je iskorištavanje resursa na licu mjesta. ISRU je kratica za "in situ resource utilization", na hrvatskom, iskorištavanje resursa na licu mjesta. Stabilna energija omogućuje vađenje i toplinsku obradu leda u polarnim kraterima, pročišćavanje vode te elektrolizu na kisik i vodik. Kisik služi za disanje i kao oksidator u gorivu, vodik i kisik zajedno postaju pogon, a dio vode vraća se u sustave životne potpore. Bez pouzdane struje taj lanac jednostavno ne radi.

Reaktor otvara vrata i industriji na površini. Daje snagu za 3D tiskanje i sinteriranje regolita u građevne elemente, za ekstrakciju metala iz regolita, za kemijske laboratorije, preradu otpada i kriogeniku. Omogućuje rad velikih komunikacijskih i radarskih sustava. Time se smanjuje skupa i rizična ovisnost o dostavama sa Zemlje.

Znanost dobiva stabilnu platformu. S tolikom snagom moguće je dugotrajno provoditi radioastronomiju na dalekoj strani Mjeseca, postaviti gušću mrežu seizmometara i provoditi preciznu geokemiju. Mjesec postaje poligon za tehnologije koje će trebati na Marsu. Na istom mjestu mogu se testirati sustavi koji traže visoku, kontinuiranu snagu.

Na kraju je otpornost. Umjesto golemih polja fotonapona i tona baterija, baza se oslanja na modularne reaktore povezane u mikromrežu. Takav sustav može istodobno napajati habitate, radionice i vozila, a pritom zadržati sigurnosne rezerve i nastaviti rad i kada jedan modul stane.

Ali…nije baš sve tako jednostavno

Uz potencijal, reaktor na Mjesecu nosi i skup pitanja koja se ne smiju preskočiti. Najprije su tu rizici pri lansiranju i slijetanju. Svaki neuspjeh u tim fazama mogao bi raspršiti radioaktivni materijal. Suvremeni koncepti drastično smanjuju tu vjerojatnost, ali je ne mogu svesti na nulu. Zatim slijede operativni rizici. Oštećenje jezgre, gubitak hlađenja ili pogreška u nadzoru u okruženju bez atmosfere i s naglim promjenama temperature lako prerastu u incident. Na Mjesecu nema hitnih službi; sve se rješava na daljinu i s ograničenim resursima.

Treća točka je politika. Reaktor je infrastrukturna prednost koja može napajati i sustave dvostruke namjene. Ugovor o svemiru zabranjuje nuklearno oružje u svemiru, ali ne uklanja svaku vojnu prisutnost pod obrazloženjem mirnodopske uporabe. Dovoljna je sumnja da se percepcije pretvore u utrku. Tu je i pitanje pristupa. Sigurnosne zone oko reaktora i operativni koridori mogu u praksi ograničiti drugima ulazak u resursno najvrjednije polarne lokacije, što stvara tenzije i sporove. Na kraju ostaje odlaganje otpada i kraj životnog vijeka. Treba unaprijed definirati gdje i kako skladištiti istrošeno gorivo, kako provesti gašenje i demontažu te tko je odgovoran ako sustav ostane napušten.

Kako bi uopće izgledala gradnja. Odabir lokacije usmjerio bi se prema južnom polu, zbog leda i stabilnijih komunikacija. Traži se ravan teren, mogućnost podizanja zaštitnih nasipa od regolita i razmak od znanstvenih zona osjetljivih na buku i vibracije. Priprema bi bila gotovo u potpunosti robotska. Autonomni strojevi za rad s regolitom ravnali bi platformu, kopali kanale za kabele, dizali nasipe oko budućeg modula te postavljali sidrišta i toplinske radijatore.

Najvjerojatnije, sam reaktor stizao bi kao integrirani, mali fisijski modul u podkritičnom stanju, s pasivnim hlađenjem toplinskim cijevima i pretvorbom topline u električnu energiju preko pretvarača ili turbina. Montaža na terenu svela bi se na mehaničko učvršćivanje i spajanje na mikromrežu. Zaštita bi se postizala udaljavanjem od habitata na desetke ili stotine metara i zasipavanjem modula slojevima regolita debljine nekoliko metara. Ključni sustavi baze imali bi vlastite prekidače i razdjelnike, kako kvar u jednoj grani ne bi srušio cijelu mrežu.

Pokretanje i rad vodili bi se na daljinu, uz višestruke neovisne sustave gašenja i pasivno hlađenje. Neutronski tok, temperatura i vibracije pratili bi se neprekidno, a sigurnosne procedure redovito provjeravale. Izlasci na površinu bili bi rijetki i ciljano planirani; prioritet imaju roboti.

Ovakav pristup ne uklanja rizike, ali ih čini upravljivima i transparentnima. Primarna distribucija energije ide podzemnim kabelima u mikromreži. Za posebne zadatke kratkog dometa istražuje se bežično napajanje laserskim ili mikrovalnim snopom za male robote; trenutačno je riječ o demonstracijama i prototipovima, dok su kabeli i dalje standard. Hlađenje se ostvaruje radijatorima u vakuumu, a solarni sustavi i baterije služe kao pričuva.

Isto tako, jedno jako bitno pitanje glasi: "Što bi se sve moglo napajati tom energijom?" Habitati i životna potpora. Održavanje tlaka, grijanje i hlađenje, pročišćavanje vode i zraka, proizvodnja hrane u zatvorenim modulima. ISRU i industrija. Taljenje leda, elektroliza, kriogene pumpe, elektrolitičke peći za metale iz regolita, 3D tiskanje konstrukcijskih elemenata, prerada otpada. Znanstvena postrojenja. Radioteleskopi na dalekoj strani, optičke i infracrvene zvjezdarnice, seizmometri, laboratoriji za geologiju i astrobiologiju, dubinske bušilice. Mobilnost i logistika. Punjenje rovera, bušilica i dizalica, sustavi za lokalnu proizvodnju goriva i kisika, komunikacijski repetitori velike snage. Demonstracije za Mars. Testiranje energetskih profila, automatiziranih tvornica i dugotrajne autonomije.

A možda još važnije pitanje glasi: "Je li to za oružje, laboratorije ili postaju?" Odgovor se ne traži u izjavama, nego u načinu rada. Reaktor je prije svega izvor infrastrukture koji omogućuje stalni boravak, znanost i industriju; ista energija može napajati i sustave dvostruke namjene, pa je ključ u provjerljivoj upotrebi. Pravila postoje i dovoljno su čvrsta u osnovi. Ugovor o svemiru propisuje mirnodopske svrhe na Mjesecu te zabranu oružja masovnog uništenja. Ne isključuje osoblje ili opremu koja ima i civilnu primjenu. Zato se razlika između postaje i militarizacije dokazuje operativno: onime što instalacije rade, koliko su otvorene i koliko prostora traže oko sebe.

Provjerljivost se gradi tehnikom i procedurama. Operator javno objavljuje energetsku bilancu postrojenja, karte sigurnosnih zona i koridora, raspored aktivnosti te telemetriju sigurnosnih sustava u stvarnom vremenu. Podaci neovisnih dozimetrijskih i termalnih senzora automatski se dijele. Omogućuju se najavljeni posjeti prema članku 12. Ugovora o svemiru iz 1967. i konzultacije prema članku 9. istog ugovora. Vodi se dnevnik incidenata i uspostavlja mehanizam brze obavijesti susjednim operatorima.

Arhitektura sustava mora spriječiti prikrivenu militarizaciju. To znači odvojene naponske krugove za znanost i komunikacije; fizičke prekidače i ograničenja snage na granama koje napajaju radare i komunikacijske repetitore; sigurnosne mehanizme koji se automatski uključuju i višak energije rasipaju kao toplinu preko namjenski dimenzioniranih otpornika, kako bi se spriječilo preusmjeravanje energije na nenajavljenu opremu; te softverski nadzor koji bilježi svaku promjenu konfiguracije i odmah je objavljuje.

Postoje i jasni signali za uzbunu. Neopravdano širenje sigurnosnih zona, skrivanje telemetrije, promjene frekvencija bez najave, postavljanje antena koje po snazi i usmjerenju nadilaze znanstvene potrebe, odbijanje posjeta uz pozivanje na neodređene razloge. U takvim slučajevima slijedi formalni zahtjev za konzultacije, uključivanje posrednika i privremeno ograničavanje aktivnosti koje izazivaju spor. Namjena se, dakle, čita iz prakse. Ako su planovi, mjerenja i pristup jasni i provjerljivi, reaktor ostaje temelj postaje i laboratorija. Ako postane sredstvo isključivanja, dobit će političku etiketu koja briše razliku između energije i moći.