FOTO Znanstvenici snimili kako se ljudski embrij usađuje u maternicu: Otkriće otvara vrata boljim metodama liječenja neplodnosti

Prvi put u povijesti znanosti istraživači su uspjeli zabilježiti trodimenzionalnu i stvarnu snimku trenutka u kojem se ljudski embrij usađuje u maternicu. Riječ je o procesu koji predstavlja ključni korak u nastanku života, a do sada nikada nije bio vizualiziran s tolikom razinom detalja. Snimka bi mogla otvoriti nove mogućnosti u razumijevanju neplodnosti i poboljšati metode potpomognute oplodnje, piše The Guardian.

'Iznenađujuće invazivan proces'

Istraživanje je provela skupina znanstvenika s Instituta za bioinženjering Katalonije (IBEC) u suradnji s bolnicom Dexeus iz Barcelone, koja je donirala embrije korištene u studiji. Tim je razvio inovativnu platformu koja oponaša maternicu, koristeći gel djelomično sastavljen od kolagena i tkiva maternice. Na taj su način stvorili uvjete da embriji mogu početi proces implantacije izvan tijela žene, pod strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Voditelj istraživanja dr. Samuel Ojosnegros naglasio je da se do sada samo teoretski znalo kako se embrij usađuje u stijenku maternice, ali nitko nije imao mogućnost uživo promatrati taj trenutak. – Uočili smo da se ljudski embriji doslovno ukopavaju u maternicu, primjenjujući značajnu silu tijekom procesa. Te su sile nužne kako bi embriji uspjeli prodrijeti u tkivo i u potpunosti se integrirati s njim. Riječ je o iznenađujuće invazivnom procesu – objasnio je Ojosnegros. Poznato je da neke žene tijekom implantacije osjećaju bolove u trbuhu ili blago krvarenje, no sama dinamika tog procesa bila je do sada potpuna nepoznanica. Snimke sada potvrđuju ono što je u medicinskim priručnicima do sada bilo tek pretpostavka.

Kako bi bolje razumjeli mehanizam implantacije, znanstvenici su proveli paralelne pokuse na ljudskim i mišjim embrijima. Pokazalo se da mišji embriji ostaju uglavnom pričvršćeni na površinu tkiva, dok ljudski embriji prodiru duboko u maternicu i rastu "iznutra prema van". Studija je također pokazala da ljudski embrij tijekom usađivanja izlučuje enzime koji razgrađuju okolno tkivo, ali i mehanički djeluje na svoju okolinu povlačenjem i reorganizacijom uterine matrice. Na taj način embrij aktivno "priprema teren" za vlastiti razvoj.

– Embrij reagira i na vanjske sile. Smatramo da kontrakcije maternice u ženskom tijelu mogu imati izravan utjecaj na tijek implantacije – pojasnila je koautorica istraživanja dr. Amélie Godeau. Implantacija se inače odvija 6 do 12 dana nakon ovulacije i presudna je za nastavak trudnoće. Neuspjeh tog procesa jedan je od glavnih uzroka neplodnosti te stoji iza čak 60 posto spontanih pobačaja.

Prema riječima istraživača, upravo detaljno razumijevanje implantacije moglo bi otvoriti put razvoju učinkovitijih terapija za parove koji se bore s problemima začeća. To bi moglo znatno povećati uspješnost metoda poput in vitro oplodnje (IVF), koje i dalje u velikom broju slučajeva ne rezultiraju održivom trudnoćom. – Danas znamo da oplodnja jajne stanice nije glavni izazov. Problem počinje kada embrij treba "pronaći svoje mjesto" u maternici. Ako se implantacija ne dogodi ili je nepotpuna, trudnoća neće moći napredovati – upozorio je Ojosnegros.

Pogled u samu srž života

Procjenjuje se da svaka šesta osoba u svijetu ima poteškoće s plodnošću, a mnogi parovi prolaze kroz dugotrajne i emocionalno iscrpljujuće postupke potpomognute oplodnje. U javnosti se često raspravlja o dostupnosti i financiranju IVF postupaka, no ova studija pokazuje da znanost radi svoj dio posla kako bi ti postupci bili uspješniji i manje traumatični za pacijente.

– Svaki napredak koji povećava šansu za trudnoću nosi ogromno emocionalno olakšanje za parove koji godinama pokušavaju dobiti dijete – ističe dr. Godeau. Iako će trebati još godina istraživanja prije nego što se rezultati pretoče u konkretne medicinske postupke, znanstvenici naglašavaju da je učinjen povijesni korak. Prvi put čovječanstvo ima priliku gledati kako život započinje na najranijoj razini – u trenutku kada se embrij spaja s maternicom i stvara uvjete za daljnji razvoj.

– Naš rad još je u početnoj fazi, ali vjerujemo da će imati dalekosežan utjecaj na medicinu reproduktivnog zdravlja. Do sada je implantacija bila tajna prirode, a sada smo dobili priliku proučiti je izbliza – zaključio je Ojosnegros.