OPOVRGNUO TVRDNJE

Marušić odgovorio Grliću na optužbe: Sve što je napisao je laž

Karlovac: Autor animiranih filmova Joško Maruši?
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.08.2025.
u 21:12

Javna polemika između redatelja Joška Marušića i Rajka Grlića se nastavlja. Nakon Grlićevih optužbi, stigao je i Marušićev odgovor.

Sve je započelo tekstom Joška Marušića u kojem je kritizirao stanje u hrvatskoj kinematografiji, ustvrdivši da "razmaženi siromasi rade filmove koji se nikoga ne tiču". U svom se osvrtu dotaknuo i redatelja Rajka Grlića, navodeći kako se on odselio iz Hrvatske prije 35 godina, da u Americi nije snimio nijedan film, ali da unatoč tome "stalno snima ovdje, u zemlji koja mu je odbojna i koju nikada nije priznao".

Na te je prozivke Grlić odgovorio otvorenim pismom objavljenim u Večernjem listu, uputivši Marušiću optužbu. Napisao je kako će Marušić ostati zapamćen kao direktor Zagreb filma "koji je Dušanu Vukotiću, najslavnijoj osobi koju je Zagrebačka škola crtanog filma ikada imala, zabranio ulazak u zgradu jer mu krvna zrnca nisu bila u skladu sa tvojim naglo rođenim nacionalizmom". Grlić je zaključio kako Marušić zbog toga ne bi trebao imati "pravo na bilo kakvu javnu riječ".

Na ovu posljednju optužbu oglasio se i Joško Marušić, koji je detaljnije odgovorio na Grlićeve navode: "U svome 'odgovoru' meni, Rajko Grlić je napisao tek nekoliko rečenica. I sve je sama laž! Baš sve. Ja nikada, nikada u životu nisam bio direktor 'Zagreb filma', a do njegove smrti, Dušan Vukotić i ja bili smo veliki i privatni i profesionalni prijatelji."
VA
VanjaPlank
21:34 20.08.2025.

Prošlo je vrijeme laži cenzure i licemjerstva.Vrijeme je da se svima u facu kaže što ih ide. Podrška Marušiću

TO
Torabora19
21:59 20.08.2025.

Rajko laže, pa nevjerojatno 🤣🤣🤣🤣.....sisaš naše love kao i Rade i obitelj a ovu državu smisliti ne mogu.

PA
Pahor
22:02 20.08.2025.

Rajko naravno laže koristeći se bombastičnim gluparijama. Uostalom cijeli opus mu je takav

