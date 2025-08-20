Marušić odgovorio Grliću na optužbe: Sve što je napisao je laž

Sve je započelo tekstom Joška Marušića u kojem je kritizirao stanje u hrvatskoj kinematografiji, ustvrdivši da "razmaženi siromasi rade filmove koji se nikoga ne tiču". U svom se osvrtu dotaknuo i redatelja Rajka Grlića, navodeći kako se on odselio iz Hrvatske prije 35 godina, da u Americi nije snimio nijedan film, ali da unatoč tome "stalno snima ovdje, u zemlji koja mu je odbojna i koju nikada nije priznao".

Na te je prozivke Grlić odgovorio otvorenim pismom objavljenim u Večernjem listu, uputivši Marušiću optužbu. Napisao je kako će Marušić ostati zapamćen kao direktor Zagreb filma "koji je Dušanu Vukotiću, najslavnijoj osobi koju je Zagrebačka škola crtanog filma ikada imala, zabranio ulazak u zgradu jer mu krvna zrnca nisu bila u skladu sa tvojim naglo rođenim nacionalizmom". Grlić je zaključio kako Marušić zbog toga ne bi trebao imati "pravo na bilo kakvu javnu riječ".

Na ovu posljednju optužbu oglasio se i Joško Marušić, koji je detaljnije odgovorio na Grlićeve navode: "U svome 'odgovoru' meni, Rajko Grlić je napisao tek nekoliko rečenica. I sve je sama laž! Baš sve. Ja nikada, nikada u životu nisam bio direktor 'Zagreb filma', a do njegove smrti, Dušan Vukotić i ja bili smo veliki i privatni i profesionalni prijatelji."