Ines Cazin: Znanstvenike u Hrvatskoj opterećuju neizvjesnost, administracija i financije

Za Ines Cazin s pravom se može reći da pripada generaciji mladih hrvatskih znanstvenika koji se bez zadrške probijaju na europskoj sceni. Tijekom školovanja u Belgiji, Njemačkoj i Austriji istraživala je kako svjetlost može pokretati kemijske reakcije, radila na sintezi antitumorskih spojeva i razvijala "pametne" polimere. O tome kako je izgledao njezin znanstveni put te kamo ju je njezina znatiželja i ambicija dovela danas, govori u intervjuu za Večernji list.



Kako je počela vaša znanstvena priča – jeste li još kao dijete znali da se želite baviti kemijom ili se interes razvio tijekom školovanja?

Kao dijete imala sam zaista širok spektar interesa – od gimnastike i tekvondoa do glazbene škole, klasične gitare, koja mi je u osnovnoj školi bila prava strast. Međutim, ljubav prema kemiji rasplamsala se tek u srednjoj školi. Tada sam aktivno počela istraživati svijet znanosti, pohađajući razne ljetne škole i radionice. To me je usmjerilo prema Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje se moj interes samo produbio i razvio u pravi poziv. Dakle, nije to bila ljubav na prvi pogled u djetinjstvu, već postupno otkrivanje i razvijanje strasti tijekom školovanja.