VJEČNI ŠARMER

VIDEO Evo kako naš glumac uživa s 32 godine mlađom suprugom, i u 70-tima slovi za jednog od najvećih zavodnika

Frano Lasić prošetao crvenim tepihom 27. Sarajevo Film Festivala
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.08.2025.
u 21:00

Frano i Milena Lasić vjenčali su se 2015. godine u Beogradu, a njihova ljubavna priča i danas plijeni pažnju, ponajviše zbog skladnog odnosa unatoč razlici u godinama.

Domaći glumac i pjevač Frano Lasić i ovo ljeto provodi na Jadranu, a društvo mu prave supruga Milena i njihov sin Nikolas, s kojima uživa u obiteljskoj idili na jedrilici. Skladna obitelj tako dane provodi ploveći hrvatskom obalom, a trenutke s odmora na društvenim mrežama podijelila je upravo Milena. Snimke i fotografije otkrivaju 70-godišnjeg Lasića kako sigurno upravlja jedrilicom, dokazujući da je strastveni zaljubljenik u more, dok ona i petogodišnji sin Nikolas bezbrižno uživaju na palubi. Idilične prizore možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Frano i Milena vjenčali su se 2015. godine u Beogradu, a njihova ljubavna priča i danas plijeni pažnju, ponajviše zbog skladnog odnosa unatoč razlici u godinama. Naime, Milena je od Frane mlađa čak 32 godine, no za ovaj par godine su očito samo broj. Glumac je u Mileni, cijenjenoj likovnoj umjetnici, pronašao mir i stabilnost, a jednom je prilikom otkrio i da joj svakodnevno govori stihove svoje poznate pjesme "Volim te, budalo mala". Svoju ljubav nerijetko pokazuju i na društvenim mrežama, pa je Frano jednom prilikom na Instagramu podijelio emotivnu objavu posvećenu njegovoj supruzi i zaljubljeno poručio: "Za života upoznao sam mnogo ljudi, ali nikad nikoga kao što je Milena - tvrdi 70-godišnjak.

  Ovo su najkraći brakovi u poznatih Hrvata: Od Lasića do Radoljaka, pogledajte tko su vlasnici rekorda
Frano Lasić prošetao crvenim tepihom 27. Sarajevo Film Festivala
1/17

Komplimenti su obostrani, što je dokazala Milena u razgovoru za Story. Supruga našeg pjevača i glumca ispričala je kako se nosi s negativnim komentarima na račun braka s tri desetljeća starijim muškarcem. - Da, susrela sam se s raznim komentarima po društvenim mrežama. Mogu samo reći da bi mnogi mlađi muškarci sve dali da su u formi kao Frane. Nije sve u fizičkom izgledu. Mi smo se našli na dubljem nivou, onom duhovnom, sretni smo i to mi je jedino bitno. Svima koji na to negativno gledaju samo bih poželjela da i oni jednom ostvare takav odnos – zaključila je Milena Lasić.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik
Frano Lasić prošetao crvenim tepihom 27. Sarajevo Film Festivala
1/23

Upravo je supruga, kako je sam izjavio, njegova najveća podrška i zaslužna što se vratio koncertima. Njihovu sreću upotpunio je dolazak sina Nikolasa krajem 2020. Nedugo nakon rođenja sina glumac je otkrio kako porod nije prošao u najboljem ozračju budući da se njegova supruga netom prije zarazila koronavirusom. Lasić, kojem je ovo četvrti brak, često ističe kako ga je očinstvo u zrelijoj dobi pomladilo i dalo mu novu snagu, učinivši ga posvećenijim roditeljem.

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo
Frano Lasić

VA
VanjaPlank
21:38 20.08.2025.

Kaj bi na ovo rekla ona što ima seksističke izjave iz Potjere.?? Ungar nije dobro prošao vidjeli smo

Avatar Tvrdi
Tvrdi
22:33 20.08.2025.

Pampers pelene su sasvim dobre za inkontinenciju.

GL
globalsolutions
22:26 20.08.2025.

Jel joj pjeva: Milena, generacijo moja?

