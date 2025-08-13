Knjiga koja pristupačno objašnjava fascinantni svijet ljudskog probavnog sustava

U vremenu kada se zdravlje i briga o tijelu nalaze u središtu javnog interesa, knjiga "Crijeva sa šarmom" njemačke znanstvenice Giulije Enders donosi osvježavajući i vrlo pristupačan pogled na jedan od najvažnijih, ali često zanemarenih dijelova našeg organizma: probavni sustav. Ova knjiga, koja je osvojila čitatelje diljem svijeta, istovremeno je znanstvena, duhovita i edukativna, a pruža odgovore na brojna pitanja o funkcioniranju crijeva i njihovoj ulozi u našem općem zdravlju.

– Do sada praćena imidžom "crne ovce" među organima, gotovo kao nešto čega se trebamo sramiti, naša se crijeva razotkrivaju kao nevjerojatno složen i prekrasan organ. Tomu u prilog govore nepobitne znanstvene činjenice: dvije trećine našeg imunološkog sustava nalazi se u našim crijevima i, poslije mozga, crijeva imaju najkompleksniji i najveći živčani sustav. Najrazličitije bolesti, od prekomjerne tjelesne težine, mnogih alergija pa sve do tjeskobe i depresije, povezane su s poremećenom ravnotežom crijevne flore i bolesnim crijevima. Ako o njima vodimo brigu i njegujemo ih, ona postaju osnova našeg zdravlja. Najnovija medicinska istraživanja koja autorica iznosi s nevjerojatnom lakoćom otkrivaju fascinantne podatke i potvrđuju da su upravo zdrava crijeva ključ za tjelesno i duševno zdravlje te dug i sretan život – stoji u opisu knjige za koju izdavač ističe da "osvaja prva mjesta svih relevantnih svjetskih top lista i ne prestaje intrigirati zanimljivošću i aktualnošću svoje tematike".

Giulia Enders, mlada mikrobiologinja, na vrlo pitak i duhovit način vodi nas na putovanje tijelom, objašnjavajući složene procese probave, utjecaj crijevne flore na imunitet i psihičko stanje te otkriva kako crijeva nisu samo "cijev za hranu", već živi ekosustav čija se važnost tek sada u potpunosti otkriva. Autoričin stil pisanja odiše entuzijazmom i jednostavnošću, čineći teme koje su inače tehničke i ponekad odbojne iznimno zanimljivima i lako razumljivima.

"Crijeva sa šarmom" primjerima i ilustracijama demistificira neugodne, ali prirodne funkcije našeg tijela, potičući čitatelje na smijeh i razmišljanje. Knjiga uspješno razbija predrasude i stigmu oko razgovora o probavi i izlučivanju, čime pomaže u otvaranju dijaloga o zdravlju na opušteniji i iskreniji način. Jedan od primjera naša je želja za slatkim.

– Naše tijelo ipak voli slatko jer ono štedi posao – baš zato što ga se brže obrađuje, kao što je to slučaj i s toplim bjelančevinama. Uz to se šećer iznimno brzo pretvara u energiju. Ovaj uspješan dotok energije naš mozak pak nagrađuje dobrim ugođajem. Postoji, međutim, jedna zamka: još se nikada u povijesti čovječanstva nismo morali nositi s tako prekomjernom ponudom šećera. U američkim veletrgovinama već je u cijelih 80 posto prerađenih proizvoda dodavan šećer. Naše je tijelo, dakle, upravo otkrilo skrovište slastica i prežderava se bez razmišljanja, prije nego što sa šećernim šokom i bolovima u trbuhu klone na ležaljku – piše u knjizi, a poseban doprinos Enders daje i osvješćivanju važnosti mikrobiote, odnosno zajednice milijardi mikroorganizama koji naseljavaju naša crijeva i čija je ravnoteža ključ zdravlja. Objašnjava kako prehrana, stres i način života utječu na tu mikroskopsku zajednicu i na koji način ona komunicira s našim mozgom te time utječe na raspoloženje i kognitivne funkcije. Takav pristup donosi novu dimenziju u razumijevanju veze tijela i uma, a time i cjelovitijeg pristupa zdravlju.

Treba još dodati kako ilustracije koje prate priču omogućuju lakšu vizualizaciju složenih procesa, dok humor i ležeran ton uklanjaju neugodu koju mnogi osjećaju kada se govori o probavnom sustavu. Enders nije samo znanstvenica, već i izvrsna komunikatorica koja je uspjela popularizirati jednu od najvažnijih, ali zanemarenih tema našeg zdravlja.