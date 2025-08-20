Roditelji rade, a bake i djedovi čuvaju unuke: Prvi grad u Hrvatskoj uveo naknadu, evo koliko iznosi

Grad Samobor u travnju ove godine jedini uveo je poticajnu mjeru “Baka – djed servis” koja omogućava isplaćivanje financijske naknade djedovima i bakama koji se brinu o unucima predškolske dobi. Kako doznaje Večernji list, tu poticajnu mjeru u obliku naknade u iznosu od 360 eura mjesečno za čuvanje unuka trenutačno koristi 37 korisnika. Samobor je prvi grad u Hrvatskoj koji je odlučio na takav način pomoći roditeljima u usklađivanju obiteljskih i poslovnih obaveza, ali njome, smatraju, potiču i međugeneracijsku solidarnost.

– Po uzoru na Švedsku, uveli smo ovu mjeru, koju smo prilagodili potrebama u Samoboru. Ova mjera donosi višestruke koristi, djedovi i bake dobivaju priliku za dodatni prihod, jer svjesni smo da su većini mirovine nedostatne za život, roditelji lakše organiziraju skrb za djecu, a obiteljske se veze dodatno jačaju. Naknada iznosi 360 eura po djetetu mjesečno, što je jednako subvencijama za smještaj djece u privatnim vrtićima i obrtima dadilja. Ljubav prema unucima ne može se mjeriti, nije upitna i ne može se platiti, no ovom mjerom bake i djedove nagrađujemo za njihov doprinos. Drago mi je da su ovu mjeru kao izrazito korisnu prepoznali i drugi gradovi u Hrvatskoj koji slijede naš primjer te će također bakama i djedovima omogućiti naknadu za čuvanje unuka – kaže gradonačelnica Samobora Petra Škrobot.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnose roditelji ili posvojitelji gradskom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Prema Odluci Grada Samobora, pravo na naknadu ostvaruje se za dijete predškolske dobi od jedne do četvrte godine koje nije upisano u vrtić ili ne koristi usluge obrta dadilja jer ta djeca nemaju prioritet pri upisu u gradske vrtiće. Dodatni su uvjeti, kaže, hrvatsko državljanstvo, prebivalište na području grada i zaposlenost obaju roditelja ili njihov status redovitih studenata.

Također, baka ili djed koji žele primati naknadu moraju imati status umirovljenika i prebivalište u Samoboru te biti zdravstveno sposobni za brigu o unuku. Tu mjeru planira uvesti i grad Križevci. Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske mr. sc. Višnja Fortuna kaže za Večernji list da pozdravlja svaku odluku kojom se pomaže bakama i djedovima koji čuvaju unuke koji ne mogu dobiti mjesto u vrtiću. – Mislim da je to lijepa gesta Grada Samobora te da bi bilo lijepo da i drugi gradovi to učine i isplaćuju naknade – veli.

O čuvanju unuka za novac u brojnim se državama vode rasprave, uz pobornike koji kažu da se time podmiruju troškovi za hranu, prijevoz i slično, do onih koji tvrde da bi se osjećali nelagodno kad bi od djece primali novac. Švedska se 2024. prva u svijetu odlučila za zakon koji omogućuje bakama i djedovima da koriste plaćeni roditeljski dopust dok se brinu za unuke. Roditelji tamo mogu prenijeti roditeljski dopust na bake i djedove, najviše na 45 ili 90 dana u prvoj godini djetetova života ako se radi o samohranim roditeljima. – To će pomoći bakama i djedovima da ojačaju veze sa svojim unucima – rekla je švedska ministrica Anna Tenje.

Kada je prijedlog predstavljen, javile su se organizacije koje su tvrdile da bi to moglo dovesti i do zloporaba i prijevara u socijalnoj skrbi i kaznenih djela protiv sustava socijalne skrbi, no ministrica smatra da je mogućnost za prijevare vrlo mala. Ipak je to Švedska... Brojni gradovi u Hrvatskoj imaju problem s nedostatkom mjesta u dječjim vrtićima. Kako je sredinom lipnja objavio Grad Zagreb, za upise u vrtiće stiglo je 8130 valjanih zahtjeva, no za 1061 dijete nije tada bilo mjesta. Očekuje se da će se taj broj smanjiti.