Apple otkrio trikove za duže trajanje baterije: Postoje tri ključne postavke

Izdržljivost baterije pametnog telefona predstavlja svakodnevnu preokupaciju mnogih korisnika iPhonea širom svijeta, osobito onih koji svoj uređaj koriste već neko vrijeme. Ovaj problem postaje sve uočljiviji s vremenom jer starenje uređaja utječe na njegovu izvornu efikasnost. Dok potpuno novi iPhone lako podnosi cijeli dan intenzivnog korištenja i omogućava korisnicima neprekidnu uporabu od jutra do kasno navečer, situacija se postupno mijenja. Kontinuiranom uporabom i starenjem komponenti, kapacitet baterije progresivno se smanjuje, što za posljedicu ima sve kraće periode rada između punjenja. Ova degradacija performansi postaje izrazito primjetna nakon jedne do dvije godine redovite uporabe, kada vlasnici uočavaju da njihov uređaj zahtijeva znatno češće punjenje u odnosu na početno razdoblje korištenja.

S obzirom na to, Apple je podijelio nekoliko jednostavnih prilagodbi postavki koje mogu značajno produljiti trajanje baterije, omogućujući korisnicima da izvuku više iz svakog punjenja. Tri ključne postavke — automatska svjetlina, automatsko zaključavanje i usluge lociranja — posebno su učinkovite u uštedi energije baterije, prenosi New York Post.

Automatska svjetlina automatski prilagođava osvjetljenje zaslona na temelju uvjeta okolnog svjetla. Ova značajka koristi ugrađene svjetlosne senzore za detekciju razine ambijentalnog svjetla, smanjujući svjetlinu zaslona u tamnijim okruženjima i povećavajući je kada je potrebno. Funkcija ne samo da čini zaslon ugodnijim za oči, već doprinosi i dužem trajanju baterije.

Da biste omogućili automatsku svjetlinu, idite na Postavke > Pristupačnost > Zaslon i veličina teksta. Pomaknite se prema dolje, pronađite prekidač za automatsku svjetlinu i uključite ga. Osim toga, aktiviranje značajke "Noćni način" iz ovog izbornika može dodatno pomoći u očuvanju baterije. Ova funkcija smanjuje plavo svjetlo koje emitira zaslon, prilagođavajući temperaturu boje na toplije tonove na temelju doba dana i lokacije, što također može smanjiti potrošnju baterije tijekom večernjih sati.

Automatsko zaključavanje je značajka koja automatski zaključava vaš telefon nakon određenog razdoblja neaktivnosti, pomažući u uštedi energije. Ako zaslon vašeg iPhonea ostane uključen dulje nego što je potrebno, može brzo isprazniti bateriju. Zato Apple preporučuje prilagodbu automatskog zaključavanja na kraće trajanje kako bi se uštedjela energija.

Da biste prilagodili automatsko zaključavanje, otvorite Postavke > Zaslon i svjetlina, zatim se pomaknite prema dolje do opcije automatskog zaključavanja. Korisnici je mogu postaviti na samo 30 sekundi, što će osigurati da se telefon brzo isključi kada se ne koristi.Još jedan koristan savjet je isključivanje značajke uvijek uključenog zaslona ako koristite iPhone 14 Pro ili noviji model. Ova značajka drži zaslon prigušeno osvijetljenim, prikazujući informacije poput vremena i obavijesti čak i kada je uređaj zaključan. Iako je dizajnirana da ima minimalan utjecaj na trajanje baterije, isključivanje uvijek uključenog zaslona ipak može doprinijeti boljoj ukupnoj učinkovitosti baterije. Ova postavka može se pronaći u istom izborniku Zaslon i svjetlina.

Usluge lociranja su koristan alat koji prati vašu lokaciju za aplikacije koje to zahtijevaju, ali je također značajan potrošač baterije. Kada koristi GPS, vaš telefon troši znatnu količinu energije. Da biste maksimizirali trajanje baterije, razmislite o isključivanju usluga lociranja za aplikacije kojima to nije potrebno. Da biste upravljali uslugama lociranja, idite na Postavke > Privatnost i sigurnost > Usluge lociranja. Tamo ćete vidjeti popis aplikacija s pristupom vašoj lokaciji. Možete ih potpuno isključiti ili onemogućiti za pojedinačne aplikacije.