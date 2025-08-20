FOTO Stan od 61 kvadrata prodaje se za 42.000 eura, pogledajte kako izgleda
Na popularnom oglasniku pojavio se stan u Sisku koji bi mogao privući pažnju onih koji traže povoljnu nekretninu. Cijena mu je 42.000 eura, a riječ je o trosobnom stanu površine 61,35 četvornih metara smještenom u prizemlju kuće u Zibelu, neposredno uz bolnicu.
Stan se nalazi u prizemnoj kući u kojoj su ukupno dva stana, a na korištenje dolazi i veliko zajedničko dvorište sa pomoćnim zgradama. Osim osnovnog prostora, vlasniku pripada i dvorišna ljetna kuhinja te garaža.
Posebna zanimljivost je da je moguća i zamjena za drugu nekretninu, a agencijsku proviziju plaća prodavatelj. S obzirom na cijenu i činjenicu da stan traži kompletnu adaptaciju, oglas će zasigurno pobuditi interes onih koji u Sisku traže povoljnu nekretninu ili vide potencijal za ulaganje.