PUTIN PROTIV EUROPSKIH VOJNIKA U UKRAJINI

Lavrov upozorio: Razgovori o sigurnosnim pitanjima bez sudjelovanja Moskve ne vode nikamo

Autor
Antonio Mandir
20.08.2025.
u 22:00

"Njemački vojnici koji bi se borili u Ukrajini — to ne smije biti tema", poručuje demokršćanski premijer Saske iz CDU-a, Michael Kretschmer

Rusija je spremna s Ukrajinom raspravljati o političkim aspektima dogovora, rekao je danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Rusija je spremna pregovarati u bilo kojem formatu te podići razinu delegacija na tim razgovorima, dodao je. No ruski šef diplomacije ponovio je da bilo kakav susret između ruskog i ukrajinskog čelnika mora biti kulminacija pregovora te se on mora detaljno pripremiti. Rusija je i ranije koristila ovaj argument kako bi odbila pozive na brzi sastanak Putina sa Zelenskim. Po mišljenju Kremlja, delegacije niže razine prvo moraju pregovarati o mogućem mirovnom sporazumu.

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar dosadno
dosadno
22:48 20.08.2025.

Agressor se nada da će mu ovaj put uspjeti prodati ono što nije uspjelo u Istanbulu: razoružati Ukrajinu i imati pravo veta na sigurnosna jamstva, odnosno imati pravo vetom onemogućiti ukrajinskim saveznicima da im priskoče u pomoć u slučaju nove agressije. Bije dnici.

Avatar Sve će biti Ukrajina...
Sve će biti Ukrajina...
23:03 20.08.2025.

ruski zločinci, nećete vi odlučivati koga će Ukrajina pozvati u Ukrajinu, a koga ne!

PM
pravedan mir
23:05 20.08.2025.

nosi se lavrove, nikoga ne zanimaju tvoje prijetnje!

