Lavrov upozorio: Razgovori o sigurnosnim pitanjima bez sudjelovanja Moskve ne vode nikamo

Rusija je spremna s Ukrajinom raspravljati o političkim aspektima dogovora, rekao je danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Rusija je spremna pregovarati u bilo kojem formatu te podići razinu delegacija na tim razgovorima, dodao je. No ruski šef diplomacije ponovio je da bilo kakav susret između ruskog i ukrajinskog čelnika mora biti kulminacija pregovora te se on mora detaljno pripremiti. Rusija je i ranije koristila ovaj argument kako bi odbila pozive na brzi sastanak Putina sa Zelenskim. Po mišljenju Kremlja, delegacije niže razine prvo moraju pregovarati o mogućem mirovnom sporazumu.