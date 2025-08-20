Kako obrasci iz prošlosti utječu na odluke u sadašnjosti i oblikuju naš identitet

Dr. Nicole LePera posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih imena u području popularne psihologije. Kao "holistička psihologinja" osvojila je milijune pratitelja na društvenim mrežama, gdje jednostavno i jasno prevodi složene pojmove iz psihologije, neuroznanosti i somatske terapije. Nakon što je u knjizi "Mentalni restart" čitateljima ponudila alate za prekid destruktivnih obrazaca i ponovno uspostavljanje unutarnje ravnoteže, u svojoj novoj knjizi "Kako upoznati sebe: priručnik za samootkrivanje" ide korak dalje te nudi strukturirani vodič za dublje razumijevanje vlastite osobnosti i identiteta.

Premisa je jasna: većina nas misli da zna tko je, no zapravo funkcioniramo prema uhodanim obrascima, očekivanjima okoline i naslijeđenim uvjerenjima. LePera tvrdi da se iza tog sloja društvenih maski krije naše "autentično ja", a do njega se ne dolazi slučajno, nego procesom svjesnog rada na sebi. Knjiga je stoga oblikovana kao praktičan priručnik, s nizom vježbi i pitanja koji pomažu čitatelju u istraživanju vlastitih vrijednosti, uvjerenja, emocionalnih okidača i neispunjenih potreba. Već pri prvom listanju knjiga djeluje poput radne bilježnice ili zbirke zadataka, no LePera otvoreno priznaje da je upoznavanje sebe dugotrajan i katkad neugodan proces. To znači suočavanje s vlastitim dijelovima osobnosti koje smo potisnuli, bilo zbog srama bilo zbog neprihvaćanja u djetinjstvu. Autorica naglašava da se tek integracijom tih dijelova možemo osloboditi začaranoga kruga ponavljanja istih pogrešaka u odnosima, poslu ili osobnim izborima. Čitatelj stoga nije pasivni primatelj savjeta, već aktivni sudionik koji putem introspektivnih zadataka otkriva obrasce ponašanja i uvjerenja koji oblikuju njegovu svakodnevicu. Primjerice, LePera traži od čitatelja da analizira kakve emocije u njemu bude određene situacije, što ga pokreće, a što blokira, ili koje vrijednosti smatra važnima, a ne živi ih u praksi. Takvim pristupom knjiga postaje interaktivna te zapravo dugoročan priručnik kojem se stalno vraćamo.

– Osnažujuća promjena događa se kada shvatimo da većinu svog života provodimo na autopilotu i da možemo probuditi svoju svijest kako bismo stvarali nove, zdrave navike. Promatranjem fizičkih, mentalnih i emocionalnih obrazaca koji ispunjavaju naše dane i oblikuju našu sadašnjost, možemo jasnije vidjeti što ne želimo nositi u budućnost. Neki ljudi opisuju ovu promjenu kao naglo buđenje ili "aha!" trenutak. Drugima ova spoznaja dolazi polako i postaje sve jasnija s vremenom. To je ono što je tako lijepo u vezi s ovim putovanjem. Događat će se na različite načine i imat će različita značenja za različite ljude – piše autorica, čija je knjiga osmišljena poput svojevrsnog dnevnika samospoznaje. LePera je američka klinička psihologinja obrazovana na Sveučilištu Cornell i New School for Social Research u New Yorku. Poznata je pod nazivom "The Holistic Psychologist", veliku je publiku stekla zahvaljujući društvenim mrežama, a njezine knjige prevedene su na brojne jezike i postale su međunarodni bestseleri.

Velika je snaga knjige u kombinaciji jednostavnog jezika i znanstvene podloge. LePera koristi uvide iz psihologije privrženosti, teorije trauma i neurobiologije, ali ih prezentira u obliku koji ne traži stručno predznanje. To je ujedno i razlog zašto su njezine knjige pronašle tako široku publiku, i to od onih koji se prvi put susreću s pojmom samorazvoja do čitatelja koji već dulje prakticiraju introspektivne metode. Kritičari, doduše, kažu da knjiga ponegdje riskira pojednostavljenje i da svatko neće moći samostalno provesti proces samootkrivanja bez podrške stručnjaka. No LePera to i ne negira te naglašava da ovaj priručnik ne zamjenjuje terapiju, nego može biti vrijedan alat koji je dopunjuje. Pritom podsjeća na osnovnu poruku koja se provlači kroz cijelo njezino djelo: nitko nas ne može "popraviti" izvana, nego promjena počinje tek kada odlučimo pogledati u sebe.