FOTO Pogledajte kakav se monstrum bio nadvio nad Istrom: Puknulo je više od 5000 munja

Crni oblaci nadvili su se nad Istrom prijepodne, a IstraMet je objavio pomalo zastrašujuće fotografije tamnih oblaka iznad Umaga. – Kakav monstrum od sustava stiže na Umaštinu, zašto to kažemo? Pa zato jer je puknulo već više od 5000 munja u tom sustavu! – objavili su na Facebooku. I na radarskoj slici DHMZ-a vidjelo se snažno nevrijeme iznad Istre, a koje se kretalo prema Rijeci. Za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Foto: Ivica Martić/IstraMet

Prema prognozi, danas dolazi postupno naoblačenje sa zapada. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom, ponajprije tijekom prijepodneva te osobito navečer. Od sredine dana poneki pljusak s grmljavinom moguć je i drugdje u unutrašnjosti te na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura zraka od 27 do 32°C.

Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu i lokalno izražene pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu ponegdje grmljavinsko nevrijeme uz naglu promjenu smjera vjetra i obilne oborine, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu, a od sredine dana u Dalmaciji. Vjetar u unutrašnjosti mjestimice umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako do olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25°C. Najviša dnevna između 23 i 28°C, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33°C.