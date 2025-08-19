Zabrinjavajuća anomalija mijenja Zemljino magnetsko polje: Prijeti svemirskoj postaji i satelitima

NASA već desetljećima prati neobičnu pojavu iznad Južne Amerike, poznatu kao Južnoatlantska anomalija (eng. South Atlantic Anomaly, u nastavku pisano skraćeno: SAA). To je područje u kojem je Zemljino magnetsko polje oslabljeno pa svemirske letjelice i sateliti koji prolaze tim dijelom ostaju manje zaštićeni od opasnog zračenja iz svemira. Magnetsko polje inače djeluje poput štita koji nas štiti od kozmičkih zraka. No, na području SAA taj štit je tanji, pa čestice lakše prodiru u Zemljinu atmosferu i stvaraju probleme tehnologiji. Znanstvenici su otkrili da se oblik anomalije stalno mijenja, a neki dijelovi se čak “rascjepkavaju” i šire, što znači da bi u budućnosti moglo nastati više problematičnih zona, piše portal Unilad Tech.

Kvarovi na satelitima i problemi na svemirskoj postaji

Kad sateliti prolaze kroz SAA, često dolazi do kvarova: podaci se mogu oštetiti, sustavi se privremeno ugase, a ponekad dođe i do trajnih oštećenja. Slično je i s Međunarodnom svemirskom postajom – iako je zaštićena posebnim omotačem, povremeno osjeti posljedice anomalije. Kako bi bolje razumjeli pojavu, znanstvenici koriste posebne satelite, poput Ionospheric Connection Explorer (ICON), koji promatraju što se događa i pomažu drugim misijama da se pripreme.

Zašto nastaje anomalija?

Stručnjaci vjeruju da je anomalija povezana s dubokim procesima u Zemljinoj unutrašnjosti, posebno u rastaljenoj jezgri planeta koja stvara magnetsko polje. Zbog određenih geoloških struktura ispod Afrike i nagiba Zemljine osi, magnetsko polje u tom području slabi i povremeno se ponaša nepredvidivo. Iako se često spominje da bi SAA mogla biti znak da će se Zemljini polovi zamijeniti, znanstvenici napominju da to nije izgledno u skoroj budućnosti. Takvi procesi događaju se vrlo rijetko i traju stotinama tisuća godina. Za sada je najvažnije pomno pratiti anomaliju jer ona može stvarati sve veće probleme svemirskim misijama i tehnologiji u orbiti.