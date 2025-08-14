Stižu novi HT-ovi uređaji T Phone 3 i T Tablet 2: Evo što nude i koje su im cijene

U portfelj Hrvatskog Telekoma stižu najnoviji modeli T Phone 3 i T Tablet 2. Smartfon je snažan svestrani uređaj po nenadmašnoj cijeni. Tablet, zahvaljujući velikim dimenzijama i tehnologiji zaslona TCL NXTPAPER, s tri načina rada (Ink paper, Color paper i Standardni način), idealan je za zaštitu očiju dok osigurava visoku produktivnost i kreativne aktivnosti poput čitanja, učenja, rada ili crtanja.

Uređaji oduševljavaju brzim performansama zahvaljujući novom čipsetu i kraćem vremenu punjenja. Kroz partnerstvo s Picsartom, korisnici mogu izrađivati AI avatare te jednostavno uređivati pozadinu slika – primjerice, ukloniti neželjeni predmet ili pretvoriti selfie u kadar iz Pariza. Dodatan plus su značajke održivosti: T Phone 3 ima oznaku #GreenMagenta i izvrsnu ocjenu 90/100 na Eco Ratingu pametnih telefona, a T Tablet 2 sadrži 75 posto plastike od recikliranih materijala na stražnjoj strani – odličan primjer kružnog gospodarstva.

Cijena smartfona kreće se od 3,99 €/24 mjeseca na webshopu hrvatskitelekom.hr ili u aplikaciji Moj Telekom uz tarifni plan UnlimitedGB do 248 € za prepaid korisnike. Tablet će biti dostupan po cijeni od 6,49 €/24 mj. tj. za prepaid korisnike 299 €, a cijena uključuje i book cover koji dolazi s uređajem. Ono što ove uređaje izdvaja od svih jest da je u cijenu uključena i 18-mjesečna licenca za Perplexity Pro (vrijedna 360 €), uz stalno besplatno korištenje Perplexity Asistenta. Dodatna pogodnost samo uz smartfon jest da korisnik dobiva i 3-mjesečnu licencu Picsart Pro uz dodatnih 500 kredita mjesečno (ukupna vrijednost 155 €). Uz tablet se može nabaviti i olovka T-Pen, zasebno po cijeni od 29,99 €.

Ovim posebnim vrijednim sadržajem Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom svojim korisnicima otvaraju vrata svijeta umjetne inteligencije (AI) – i to po jedinstvenoj cijeni. Zahvaljujući tome, umjetna inteligencija dostupna je svima, a ne samo tehničkim entuzijastima. Deutsche Telekom vjeruje da je AI prilika za sve.

Kako AI pomaže u brojnim svakodnevnim situacijama. Što danas kuhati? Imam nekoliko sastojaka, ali ne i recept. Moje dijete želi čuti priču za laku noć, a meni nedostaje inspiracije. Gdje nastupa moj omiljeni bend? Zašto mi opet venu biljke? I kako ostati u formi kad jedva imam vremena za vježbanje?

Tu na scenu stupa Perplexity asistent – integrirani AI suputnik. Jednim pritiskom na magenta tipku korisnici dobivaju odgovore na najrazličitija pitanja, što ovaj uređaj čini praktičnim pomoćnikom u svakodnevici. Evo primjera:

- Osobni asistent: unosi događaje u kalendar, piše e-mailove, sažima opsežne sadržaje

- Jezični genijalac: pomaže pri prevođenju dokumenata ili razgovora

- Ekskluzivna turistička agencija: planira putovanja, nudi gradske vodiče, rezervira restorane putem OpenTablea, naručuje Uber

- Nutricionist i trener: daje savjete za kuhanje, popisuje sastojke, izrađuje planove prehrane i tjelovježbe

- Shopping ekspert: pronalazi modne dodatke, preporučuje prigodne poklone i najpovoljnije ponude

- Zabavljač: pronalazi najbolje koncerte, knjige i filmove prema korisnikovom ukusu

- Tutor: rješava matematičke zadatke, jednostavno objašnjava složene teme korak po korak

Svestrani AI asistent pruža informacije na zahtjev, prepoznaje sadržaj na ekranu i objekte ispred kamere. Sve je na dohvat ruke – dvostrukim klikom na gumb za uključivanje ili pritiskom na magenta tipku na zaključanom zaslonu, asistent je spreman za korištenje. Pitanja se mogu postaviti glasom ili tekstom na bilo kojem jeziku. Osim internetske pretrage, asistent obavlja razne zadatke (poput unosa u kalendar, slanja poruka, poziva, navigacije, videa) putem sučelja s unaprijed instaliranim aplikacijama.

"Zajedno s pouzdanim partnerima donosimo AI-smartfon ljudima diljem Europe. On olakšava svakodnevne zadatke i brzo pronalazi pouzdane informacije, štedeći korisnicima vrijeme i energiju. Tako se mogu posvetiti onome što je uistinu važno - svojim idejama, kreativnosti i osobnom pristupu", komentira Dominique Leroy, članica Uprave Deutsche Telekoma za Europu.

Prema procjenama IDC-a, do 2028. godine isporučit će se 912 milijuna pametnih telefona s generativnim AI mogućnostima, uz godišnji rast od 78,4 posto (2024.-2028.); predviđa se da će generativni AI telefoni 2028. činiti čak 70 posto tržišta. Canalys predviđa takav rast zbog sve veće potražnje korisnika za AI funkcionalnostima, potaknute razvojem čipset tehnologija. Najpoželjnije AI značajke kod europskih korisnika trenutačno su prevođenje u stvarnom vremenu, napredna kamera i pretraga zaokruživanjem (circle to search), što su sve funkcije dostupne na AI-smartfonu Deutsche Telekoma.

AI-smartfon i AI-tablet mogu se od danas, 14. kolovoza 2025., kupiti u T-centrima, te uvijek povoljnije putem web trgovine hrvatskitelekom.hr ili aplikacije Moj Telekom. Ovi napredni uređaji od danas su dostupni, uz Hrvatsku, i u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj i Slovačkoj.