Kupci, oprez! S polica se povlače dvije vrste narezaka

Državni inspektorat opozvao je proizvode Sendvič narezak sa sirom 500 g s rokom upotrebe do 24. kolovoza i Pureći parizer classic 500 g s rokom upotrebe do 27. kolovoza, proizvođača Koka d.d. Varaždin, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji, izvijestio je u utorak HAPIH.
Na oba proizvoda čija je zemlja podrijetla Hrvatska nije označen alergen soja te proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na soju dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, navode iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Obavijest se odnosi isključivo na navedene proizvode.FOTO Stan od 32 kvadrata prodaje se za 19.000 eura, evo gdje se nalazi
