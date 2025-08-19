Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OPOZIV PROIZVODA

Kupci, oprez! S polica se povlače dvije vrste narezaka

Foto: Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
19.08.2025.
u 16:47

Na oba proizvoda čija je zemlja podrijetla Hrvatska nije označen alergen soja

Državni inspektorat opozvao je proizvode Sendvič narezak sa sirom 500 g s rokom upotrebe do 24. kolovoza i Pureći parizer classic 500 g s rokom upotrebe do 27. kolovoza, proizvođača Koka d.d. Varaždin, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji, izvijestio je u utorak HAPIH.

Na oba proizvoda čija je zemlja podrijetla Hrvatska nije označen alergen soja te proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na soju dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, navode iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Obavijest se odnosi isključivo na navedene proizvode. 
FOTO Stan od 32 kvadrata prodaje se za 19.000 eura, evo gdje se nalazi
1/10
Ključne riječi
alergen opoziv HAPIH državni inspektorat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PREDSTAVLJENE VINSKE ZVIJEZDE ZA LJETO 2025

U zagrebačkom popularnom kafiću Pri nami proglašeni su pobjedniciljetnog ocjenjivanja projekta Vinske zvijezde

Šampion ocjenjivanja je erdutska graševina Jakovac 2024 s impresivnih 95,33 bodova slijedi Kozlovićeva malvazija 2024 (94,33) i Cosmic Perés Baltà 2024 (94); u kategoriji crnih laganih najbolji je Pinot Crni 2022 Režek (93), a u kategoriji pjenušavih vina pobijedio je Vuglec Extra Brut NV (92,60). Navedena vina mogli su kušati uzvanici i predstavnici medija na predstavljanju 8.broja časopisa Vinske zvijezde, koji je, iako primarno digitalan i interaktivan - ljetno izdanje za B2B zajednicu pripremio i u tiskanom obliku

Učitaj još