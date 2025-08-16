Ostao sam u šoku – vozilo prepozna vaš mobitel i stane pokraj vas, a vožnja je fascinantna

Jedna od tema koja je prošle godine bila među najčešće spominjanima u medijima jesu robotaksiji. Mora se priznati, u razgovoru s relevantnim znanstvenicima i ovaj je autor prihvatio kako je maksimalno moguće doseći razinu 3,5 autonomne vožnje. To bi bio nivo gdje vozilo može podnijeti složenije situacije, ali i dalje zahtijeva intervenciju vozača u specifičnim scenarijima. Bilo bi to ipak na korak ili čak pola do potpuno autonomne vožnje. No, bilo je i onih drugih koji su podsjetili kako zapravo autonomna vožnja u svijetu već postoji, u nekoliko gradova Sjedinjenih Država. Riječ je o Waymou, ranije poznatom kao Google Self Driving Car Project.

Ova američka tvrtka za tehnologiju autonomne vožnje ima sjedište u Mountain Viewu u Kaliforniji, a podružnica je Googleove matične tvrtke Alphabet. Ova tvrtka s ovom godinom nudi komercijalne robotaxi usluge u Phoenixu, država Arizona, San Franciscu, Silicijskoj dolini, Los Angelesu u državi Kaliforniji, Miamiju na Floridi, Atlanti u Georgii i Austinu u Texasu s planiranim novim uslugama u New Yorku, gradu Washingtonu i glavnom gradu Japana, Tokiju. Waymo je u kolovozu 2023. obavljao 10.000 plaćenih vožnji tjedno. Do svibnja 2024. taj se broj putovanja u automobilima bez vozača popeo na 50.000. U kolovozu je dosegao 100.000. Sada ih je već više od 250.000. Znači da je mjesečno to već milijun vožnji. Kada gledamo ukupno, krajem 2023. godine premašio je milijun ukupno plaćenih vožnji. Do kraja 2024. godine dosegao je pet milijuna. Nismo ni na pola puta do 2025. godine, a već je premašio kumulativnih 10 milijuna. Ovim tempom, Waymo je na putu da se ponovno udvostruči i premaši 20 milijuna potpuno autonomnih putovanja do kraja godine.

- Ovako izgleda eksponencijalno skaliranje, rekao je Dmitri Dolgov, Waymov suizvršni direktor, na nedavnoj Googleovoj konferenciji za razvojne programere. I to znači da su autonomna vozila na ulicama postala nešto normalno, odnosno više nisu nikakva novost. Naslov je teksta u The Wall Street Journalu rekao jako puno - ovo je Waymov svijet, Svi se samo vozimo u njemu.- Uvjeren sam da ćemo se za godinu dana osvrnuti na ovu fazu i shvatiti da je Waymo tek počeo, rekao je Tekedra Mawakana, jedan od izvršnih direktora Waymoa, novinaru The Wall Street Journala gdje je nedavno objavljena priča o najnovijim dosezima kompanije koja očito ide ispred vremena.Waymo vozila rade na autonomiji 4. razine. To znači da mogu samostalno voziti u određenim situacijama i okruženjima bez ljudske intervencije, ali i dalje mogu imati ograničenja o tome gdje i kada mogu funkcionirati, kako ističu u Waymou.Darijan Kosić, entuzijast za tehnologiju i gamer bio je na Game Developers Conference u SanFranciscu, jednom od američkih gradova u kojima se može koristiti usluga Waymoa.

- Kroz tjedan dana koliko sam bio tamo koristio sam ga stalno, silno sam se želio voziti pa mi se tada pružila prilika da sve istražim. Jasno, morate imati američki broj, odnosno SIM karticu. Ali, Waymo radi tako da sam ostao u šoku. Vozilo samo dođe do vas, prepozna mobitel s kojeg je aplikacijom pozvano i stane pored vas. A sama vožnja posebno je fascinantno iskustvo, vozi ugodno, uglađeno, usporava prije ležećih policajaca, stane na semaforu, vozi adekvatnom brzinom, nije nikada smetnja u prometu, prilagođava se svim situacijama, čak zaobilazi i neravnine na cesti ako je moguće. Ako ‘uoči’ vozilo na sva četiri žmigavca, prestroji se na vrijeme bez neočekivanih reakcija koje bismo kod ljudskog vozača, recimo, procijenili bedastima. U početku vam je jako čudno, na vozačko se sjedalo ne može ni sjesti, vrata su zaključana, ne smiju se dirati nikakve kontrole koje utječu na vožnju, ako to pokušate aktivira se sustav Guard, vozilo se zaključava i zove se 911, policiju - kaže Kosić.U prostoru gdje Waymo u San Franciscu funkcionira njihovih vozila ima jako puno, ponekad na semaforu i dva, tri, flota je ogromna. - Sve je sasvim normalno, ljudi ih naručuju, jedino su turisti ti koji se tim vozilima čude, snimaju ih, upiru prstom. Domaći ih ljudi tretiraju kao da je riječ o običnom taksiju. Za sada je vožnja malo jeftinija, nekih 10 ili 15 posto, ali ne puno, ali cijena će biti još i niža kada se broj vozila i poveća. Sada je formiranje cijena slična kao i kod Ubera, prate potražnju i korigiraju. Što se tiče lokalne zajednice uklopljeni su potpuno u društvo, a turistima su atrakcija, prepoznatljivi su zbog svih sustava koje se na njima vidi - kaže naš sugovornik. Naravno, glazba i zvukovi su jako bitan čimbenik korisničkog iskustva, i na to se pazi u Waymovim Jaguarima.- Morate se vezati, prije toga nema kretanja. Kada se vežete, jedna osoba može sjesti na suvozačevo sjedalo, dvije ili čak i tri na stražnje. Onda aktivirate tipku ‘start’ na aplikaciji a onda možete na zaslonu koji je dostupan i sa stražnje klupe i naprijed gdje je veći ekran birati glazbu koja će svirati. Upravljate samo infotainment sustavom, kroz aplikaciju Wayma možete upravljati i klimom, recimo. Možete povezati i svoj mobilni uređaj pa si puštati glazbu koju želite - kaže Darijan Kosić.

Tvrtka je, dakle, razvila tehnologiju koja omogućuje njihovim vozilima da samostalno obavljaju većinu zadataka vožnje unutar definiranih područja, poznatih kao domena operativnog dizajna, odnosno Operational Design Domain, ODD. Specifična područja i uvjeti za koja su Waymova vozila dobila ovlaštenje za rad definirani su njihovim ODD-om. Unutar tog ODD-a, vozilo može raditi bez ljudskog vozača, što ga čini “potpuno autonomnim” sustavom u tim specifičnim uvjetima. Konkretno, to znači da se vozila kreću u točno određenom području koje je i posebno označeno kao što je i regulirano na svim razinama, i prometne sigurnosti i odgovornosti za eventualne prekršaje i nezgode. A ti uvjeti uključuju i čimbenike okoliša, doba dana, pa čak i specifične karakteristike ceste ili prometa. Konkretno, značajka autonomne vožnje može imati ODD koji ograničava njegovu upotrebu na dnevno doba, na autocestama i uvedrim vremenskim uvjetima. Autonomno vozilo razine 4, koje je, dakle, potpuno autonomno unutar svog ODD-a, može imati geografski ograničen ODD, možda ograničen samo na određeni grad ili područje. Nije nimalo nezanimljivo spomenuti koji je automobil Waymo odabrao. Waymo je 2018. godine odabrao Jaguar I-Pace za korištenje u svojoj usluzi autonomnog prijevoza, naručivši do 20.000 vozila. Do sada ih je u prometu kroz područja četiri američka grada 1500, a u planu je da ih se sustavom autonomne vožnje opremi još 2.000. U svemu, naravno, Waymo ima i jaku konkurenciju. Prava konkurencija tek počinje. Tesla je predstavio uslugu robotaxi koju je Elon Musk dugo obećavao. Waymo ima prednost što se na cestama našao prva, ali tvrtka za sada nije profitabilna i potrošila je milijarde dolara kako bi ostvarila san o vožnji autonomnim automobilima koji je za mnoge kompanije i dalje nedostižan. Elon Musk koji je i dalje među najbogatijim ljudima na svijetu smatra kako ima jeftiniju strategiju koja će pomoći Tesli da ga sustigne. U to, zapravo, i ne treba sumnjati obzirom na dosadašnje Muskove podvige, jer, recimo, SpaceX doista jest podvigom, ali odnosi s Donaldom Trumpom dosta toga čine puno kompliciranijim pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se južnoafričkoamerički poduzetnik snaći bez državnih potpora. Iako se kod autonomnih vozila definitivno radi o nečemu gdje bi Sjedinjene Države također željele imati primat.Eksponencijalni rast svoje tvrtke njezini čelni ljudi objašnjavaju na klasičan način. Kažu da je on omogućen mjesecima, godinama, pa čak i desetljećima ostvarenja rasta korak po korak.- Waymov rast izravna je posljedica napretka u cijeloj tvrtki, rekao je Mawakana. Sve je počelo kada su studenti i profesori iz laboratorija za umjetnu inteligenciju na Stanfordu izgradili robota po imenu Stanley i pobijedili na natjecanju autonomnih vozila Darpa Grand Challenge 2005. godine. Ključni članovi tima kasnije su regrutirani da vode Googleov projekt automobila bez vozača, koji je tvrtka otkrila 2010. godine. Sljedeće prekretnice uključivale su prvu potpuno autonomnu vožnju javnom cestom 2015. godine i otvaranje automobila bez vozača 2020. godine. Novinar newyorške poslovne novine primijetio je još jednu vrlo zanimljivu stvar. Uber i Lyft, to je još jedna usluga prijevoza koja se naručuje kroz aplikaciju s, dakle cijenama koje na kraju budu usporedive, pa čak i nešto manje, jer se, primjerice, ne moratebrinuti o napojnicama Waymo vozačima.Tvrtka sada ima potvrđenih od više od 70 milijuna kilometara prijeđenih bez vozača na siguran način, što je jednako otprilike 20.000 vožnji preko Amerike. Ali, predrasude su i dalje prisutne. U SAD-u se svake godine događaju milijuni prometnih nesreća u kojima dnevno pogine više od 100 ljudi, ali jedna strašna nesreća je sve što bi bilo potrebno da se Waymov zamah zaustavi.Pogledajte samo Teslu, mediji su puni vijesti o nesrećama automobila te tvrtke s uključenim autopilotom, velikim dijelom to je i zbog negativne emocije prema njezinu vlasniku, ali je i činjenica da se Tesli žurilo, a u žurbi se i griješi. Waymo je velikim dijelom priča slična Netflixu. Ako si prvi, onda je konkurenciji jako dugo trebati da te stigne s malom mogućnošću da te prestigne. Uber i Lyft odustali su od svojih napora u razvoju automobila koji sami voze. Dapače, Uber sada sklapa suradnju upravo s Waymom. General Motors je ukinuo svoj program robotaksija Cruise. Amazon ima Zoox, ali Waymov najjači rival u Americi u ovom trenutku je ipak Tesla.