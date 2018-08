Premještaju zatvor s tisuću okorjelih kriminalaca zbog nevjerojatnog otkrića

Na Armagedonu se zlu stvarno približava kraj - stari izraelski zatvor za okorjele kriminalce izgrađen blizu drevnih ruševina Megida, po tradiciji mjesta apokaliptične biblijske bitke dobra i zla, bit će premješten.

Pola sata vožnje južno od Nazareta, Armagedon je popularno odredište turistima u posjetu Svetoj Zemlji. U blizini je i zatvor maksimalne sigurnosti Megido. Godine 2005., prilikom radova na obnovi i širenju zatvora, ispod njega je otkrivena kršćanska dvorana za molitvu iz trećeg stoljeća, uključujući i mozaik u slavu "Bogu Isusu Kristu". Ondje su odmah stigli najbolji izraelski arheolozi, mozaik je u cijelosti iskopan, antikviteti izvađeni, a nalazište je potom pod nadzorom stručnjaka ponovno prekriveno.

KNOTS AT ARMAGEDDON Megiddo 3rd-4th C pavement mosaic https://t.co/bcsv1uItgR featured on Israeli 10 Shekel stamp https://t.co/wj3VBRXnk1 pic.twitter.com/Yirm8GmpzN