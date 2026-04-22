DANI MEDIJSKE PISMENOSTI

Organizatori: 'Djecu moramo naučiti da su odgovorna za napisano u digitalnom svijetu'

Snježana Bičak
22.04.2026.
u 07:45

Cilj je, napominju organizatori, potaknuti razvijanje empatije kod mladih, kako u stvarnom tako i u digitalnom svijetu, na koji su fokusirani

Empatija u digitalnom okruženju u fokusu je ovogodišnjih 9. Dana medijske pismenosti, koji traju do nedjelje, 26. travnja. Organiziraju ih Agencija za medije i UNICEF pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, s obzirom na to da se brojne radionice s ovom aktualnom temom održavanju tijekom travnja po školama i vrtićima.

Cilj je, napominju organizatori, potaknuti razvijanje empatije kod mladih, kako u stvarnom tako i u digitalnom svijetu, na koji su fokusirani. Razvijanjem empatije, naime, smanjuje se rizik od nasilja te jača kultura poštovanja i razumijevanja. Napominju da je, u vrijeme kada djeca i mladi, ali i odrasli, sve više vremena provode online, empatija postala temelj sigurnog digitalnog okruženja. Empatija pomaže da reagiramo promišljenije, komuniciramo odgovornije i zajedno gradimo digitalno okruženje koje je sigurnije i uključivije za sve. To pokazuju i rezultati istraživanja koje je za Agenciju za medije i UNICEF proveo Ipsos.

– Čak 50,8% mladih od 16 do 25 godina nije imalo priliku učiti o medijskoj pismenosti, 76,3% ispitanih smatra da medijska pismenost treba biti značajnije uključena u školske kurikule. Uz to 74,3% ispitanih građana u potpunosti se ili uglavnom slaže da izloženost nasilnim sadržajima i govoru mržnje putem društvenih mreža doprinosi normalizaciji nasilja i smanjenju empatije u društvu, dok se čak 82,3% ispitanih građana u potpunosti ili uglavnom slaže da na društvenim mrežama ljudi češće pišu negativne stvari koje ne bi rekli uživo, poput kritika, napada, osuđivanja, govora mržnje – navode organizatori i poručuju da je nužan angažman svih kako bi se ti porazni podaci popravili.

– Tema 9. Dana medijske pismenosti, empatija u digitalnom okruženju, jedna je od najsnažnijih do sada. Razvojem empatije pomažemo djeci da preuzmu odgovornost za svaki digitalni otisak koji naprave, kao i da prepoznaju trenutak kada će njima biti potrebna podrška u svijetu u kojem je stvarnost postala nejasna. Stoga je važno osnažiti socijalne i emocionalne vještine mladih, a zadaća svih nas je svakodnevno raditi na tome da oni najranjiviji razumiju vlastite osjećaje kao i osjećaje drugih, posebno kada je riječ o online prostoru. Upravo su zato medijska pismenost i sposobnost kritičkog razumijevanja medija danas izuzetno važne jer se informacije nalaze na gotovo svakom koraku našeg života. Ministarstvo kulture i medija već godinama podržava aktivnosti Agencije za medije i UNICEF-a kako bismo što više osvijestili i potaknuli razvoj medijske pismenosti u školama i vrtićima – poručila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Problem porasta govora mržnje i neprimjerenih komentara traje već nekoliko godina, pa se o problemu mora još intenzivnije pričati i rješavati ga na svim razinama. – Govora mržnje i neprimjerenih komentara sve je više kako u digitalnom prostoru tako i u javnosti općenito. Istraživanja dodatno upozoravaju na zabrinjavajući rast međuvršnjačkog nasilja među djecom. Svjesni tih trendova, ali i činjenice da se nasilno ponašanje sve češće doživljava kao nešto uobičajeno, odlučili smo ovogodišnje Dane medijske pismenosti posvetiti razvoju emocionalne pismenosti u digitalnom okruženju. Smatramo da je naša odgovornost potaknuti javnost na prepoznavanje ovog problema te djeci i mladima pružiti priliku da razvojem empatije bolje razumiju posljedice svojih postupaka, u online i u fizičkom svijetu. Želimo ih osnažiti da prepoznaju vlastite i tuđe emocije, razvijaju suosjećanje te grade razumijevanje prema drugima i drugačijima – pojašnjava Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća za medije Agencije za medije.

Stoga se tijekom Dana medijske pismenosti održavaju brojna događanja u vrtićima, školama, na fakultetima, u knjižnicama, kinima i drugim ustanovama. Iako je organiziran niz predavanja, ustanove i pojedinci koji se žele uključiti u Dane medijske pismenosti i organizirati događanja mogu se dodatno prijaviti, s obzirom na to da je tema široka i važna, a svi detalji mogu se pronaći na portalu medijskapismenost.hr.

Naime, Dane medijske pismenosti 2018. godine pokrenuli su Agencija za medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku kako bi educirali i informirali djecu, roditelje, odgojitelje i nastavnike na području medijske pismenosti. Od tada do danas održano je više od 3200 događanja s više od 174.000 sudionika, a objavljena su i 74 obrazovna materijala koja su s portala medijskapismenost.hr preuzeti više od 1,3 milijuna puta i tijekom cijele godine koriste se za medijsko obrazovanje u obiteljima, vrtićima, školama, knjižnicama i drugim ustanovama. Budući da će djeca ove godine učiti i o tome kako prepoznati lažne vijesti, kako se nositi s njima, a učit će i o tome zašto netko plasira dezinformacije, i ove će godine nastati obrazovni sadržaj koji će edukatorima pomoći u radu s djecom.
FOTO Evo kako izgleda dom Jacquesa Houdeka koji dijeli sa suprugom i djecom, neki detalji stari su više od 100 godina
društvene mreže Nasilje djeca dani medijske pismenosti medijska pismenost

